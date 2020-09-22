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  • Новый MG 5: теперь купеобразный седан. Компанию ему составит паркетник Pilot

Новый MG 5: теперь купеобразный седан. Компанию ему составит паркетник Pilot

22.09.2020 378 0 0

Линейка некогда британской марки пополнилась «четырехдверным купе». Это вторая модель бренда с новым фирменным дизайном, первенцем же стал компактный кроссовер, дебютировавший пару недель назад.

 

В начале сентября MG представила в Китае паркетник, чье название на английском звучит как Pilot (привет, Хонда). Вообще, судя по профилю, оформлению кормы и интерьера, этот SUV, по сути, является рестайлинговой версией кроссовера MG HS, который выпускают с 2018 года. И тем не менее, марка гордо объявила о том, что Пилот знаменует переход к дизайну «третьего поколения». Ну а второй моделью с обликом в новом корпоративном стиле стал купеобразный седан, для которого на китайском рынке возродили имя MG 5.

«Пятерку» в КНР продавали в 2012-2017 гг., то был хэтчбек, а его четырехдверная версия звалась MG GT – обе машины построены на базе седана Roewe 350 (марки MG и Roewe принадлежат концерну SAIC). Любопытно, что имя MG 5 используется и поныне, но уже за пределами Поднебесной и не для оригинальных моделей: на некоторых азиатских рынках под этим индексом скрывается бензиновая «четырехдверка» Roewe i5, а в Британии в MG 5 превратили электрический универсал Roewe Ei5.

Новый MG 5
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Новый MG 5
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Новый MG 5
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Итак, главная «фишка» дизайна MG «третьего поколения» – это «приспущенная» и расположенная под углом радиаторная решетка, которая к тому же визуально объединена с черными матовыми секциями переднего бампера. Кстати, и у седана MG 5, и у кроссовера MG Pilot в отделке экстерьера почти нет хрома, что не преминули отметить китайские СМИ – мол, пора отказаться от обилия блестящих деталей. Оптика у «четырехдверки», разумеется, светодиодная. Задние фонари – в стиле флагманского лифтбека MG 6.

Новый MG 5

Местным журналистам «живьем» продемонстрировали лишь предсерийный MG 5 с наглухо тонированными стеклами. Зато марка опубликовала несколько фирменных картинок, на одной из которых засвечен и салон. Внутри – виртуальная «приборка» и вроде бы стоящий отдельно широкоформатный тачскрин мультимедийной системы.

Габариты официально пока не названы, о технике в MG тоже умолчали. Впрочем, и то, и другое известно, благодаря «сливу» китайского минпрома. Длина седана равна 4675 мм, ширина – 1842 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2680 мм. То есть по своим размерам MG 5 недалеко ушел от Mercedes CLA (4688/1830/1439 мм, расстояние между осями – 2729 мм). Китайцам новинку MG предложат с бензиновыми «атмосферником» 1.5 и «турбочетверкой» аналогичного объема (оба от SAIC) мощностью 120 и 173 л.с. соответственно. О коробках данных еще нет, привод же наверняка только передний.

Кроссовер MG Pilot
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Кроссовер MG Pilot
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Кроссовер MG Pilot
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Кроссовер MG Pilot
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Публичную премьеру купеобразный седан MG 5 должен справить на Пекинском автосалоне, который откроется 26 сентября. В продажу модель, вероятно, поступит до конца текущего года. Характеристики кроссовера MG Pilot в базе «поднебесного» минпрома еще не обнаружены, но все подробности об этой модели станут известны совсем скоро, ведь старт ее продаж намечен на середину октября.

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