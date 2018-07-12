Кроссовер HS – это серийное воплощение концепта MG X-motion, дебютировавшего на Пекинском автосалоне в апреле этого года. Предполагалось, что серийную модель построят на базе рамного внедорожника Roewe RX8 (как и MG, марка Roewe тоже принадлежит SAIC), однако ближайшим «родственником» HS стал «паркетник» Roewe RX5. В основе «эр-икс-пятого» лежит платформа SSA с многорычажной задней подвеской, на той же «тележке» создан еще и кросс MG GS.

Длина MG HS равна 4 574 мм, ширина – 1 876 мм, высота – 1 664 мм, размер колесной базы составляет 2 720 мм. Кроссовер RX5 компактнее: длина и ширина – 4 545 и 1 855 мм, колесная база – 2 700 мм, при этом «паркетник» Roewe выше (1 719 мм).

В арсенале HS значатся: виртуальная приборка, которая меняет цвет и «спецэффекты» в зависимости от режима движения (Eco, Normal, Sport, Super Sport), панорамная крыша, светодиодная оптика, мультимедийная система с большим тачскрином (мультимедиа можно управлять со смартфона) и фоновая подсветка салона (64 цвета). Кроме того, кроссовер получил комплекс электронных помощников, названный MG Pilot, в него входят: системы мониторинга «слепых» зон, предупреждения о приближающихся машинах при выезде с парковки задним ходом, слежения за разметкой.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Новинка MG будет доступна с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 мощностью 169 и 220 л.с. соответственно. Данных о коробках пока нет. Roewe RX5 оснащается теми же моторами: полуторалитровый движок у него сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым преселективным «роботом» с сухими сцеплениями, двухлитровый – с шестиступенчатым «роботом» с мокрыми сцеплениями. У RX5 2.0 есть версия с многодисковой муфтой подключения задней оси, такой же вариант, вероятно, будет и у MG HS. Кстати, «эр-икс-пятый» еще доступен с гибридной и электрической установками. Ожидается, что «зеленые» версии появятся и у кроссовера MG.

В Китае продажи HS стартуют в сентябре текущего года. Скорее всего, новинка окажется самой дорогой моделью в кросс-линейке марки. Напомним, под брендом MG сегодня выпускают еще два SUV: уже упомянутый GS и компактный ZS. Первый кросс в Поднебесной стоит от 98 800 юаней (около 920 000 рублей по актуальному курсу), второй обойдется минимум в 73 800 юаней (примерно 687 000 рублей). Оба «паркетника» доступны и на исторической родине MG – в Великобритании, так что и HS наверняка доберется до британских дилеров.