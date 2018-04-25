Концепт MG X-motion перевоплотится в серийную модель не через год-два, как предполагалось ранее, а в конце 2018-го. Первым рынком для товарного внедорожника бывшей британской марки, разумеется, станет Китай. Напомним, несколько лет назад бренд MG приобрела «поднебесная» компания SAIC.

X-motion построен на рамном шасси внедорожника Roewe RX8, который, в свою очередь, базируется на модели Maxus D90 (марки Roewe и Maxus также принадлежат SAIC). Габариты новинки в MG не раскрыли. По предварительным данным, X-motion предложат только в пятиместной версии, тогда как RX8 доступен с семиместным салоном. В этом случае длина и колесная база модели MG должны оказаться меньше, чем у флагмана Roewe (4 923 и 2 850 и соответственно).

О моторе X-motion производитель также умолчал. Скорее всего, товарному внедорожнику достанется двухлитровая «турбочетверка» от RX8. Мощность двигателя составляет 224 л.с., он работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод же, как и у Roewe RX8, будет задним или полным.

На данный момент в линейку MG входят два кроссовера – GS и ZS. Первый в Китае можно купить с бензиновыми турбомоторами 1.5 (169 л.с.) и 2.0 (220 л.с.), привод – передний или полный. «Паркетник» MG ZS представлен с четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 (120 л.с.) и «турботройкой» 1.0 (125 л.с.), эта модель предлагается только в версии 4х2. Оба SUV продают и в Великобритании, так что X-motion тоже наверняка доберется до британского рынка.