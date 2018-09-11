От сложного к простому: Roewe построила седан с ДВС на базе электрического универсала

От сложного к простому: Roewe построила седан с ДВС на базе электрического универсала

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Принадлежащая концерну SAIC марка Roewe распространила изображения своей новой «четырехдверки» i5. Модель предложат с двумя бензиновыми моторами.

Обычно автопроизводители сначала выпускают «базовую» модель, на основе которой появляются другие, более дорогие версии. В Roewe поступили наоборот: в 2017-м марка представила электрический универсал Ei5, а теперь китайцы опубликовали изображения седана i5, построенного на базе «сарая». Причем «четырехдверка» поступит в продажу с бензиновыми двигателями. Кстати, сам Ei5 базируется на обычной «легковой» платформе с полузависимой задней подвеской.

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Внешне Roewe i5 отличается от универсала не только наличием «хвоста», но также бамперами, фарами и задними фонарями. Фотографий интерьера пока нет, но «поднебесные» СМИ считают, что интерьер новинки оформят так же, как у «сарая», разве что у седана будет обычный рычаг переключения передач вместо шайбы.

roewe (5)

Длина «четырехдверки» равна 4601 мм, что на 57 мм больше, чем у Roewe Ei5, ширина такая же – 1818 мм, высота – 1489 мм (-43 мм по сравнению с универсала). Колесную базу седана увеличили на 15 мм до 2680 мм. Объем грузового отсека неизвестен, у «сарая» минимальный объем багажника составляет 578 литров, при сложенных спинках задних кресел – 1456 литров.

Как сообщают китайские профильные медиа, седан Roewe i5 будет доступен с бензиновыми «атмосферником» 1.5 и «турбочетверкой» аналогичного объема. Базовый двигатель выдает 116 л.с. (142 Нм), мощность второго мотора – 169 л.с. (250 Нм). Турбодвигатель работает в паре с семиступенчатым «роботом», а вот с какой коробкой сочетается «атмосферник» — пока неизвестно.

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Электрический универсал Roewe Ei5. Фото: autohome.com.cn
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Электрический универсал Roewe Ei5. Фото: autohome.com.cn
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Электрический универсал Roewe Ei5. Фото: autohome.com.cn
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Электрический универсал Roewe Ei5. Фото: autohome.com.cn

Универсал Roewe Ei5 оснащается 116-сильным электромотором (вращает передние колеса) и литий-ионной батареей ёмкостью 35 кВт*ч (закреплена под полом салона). Заявленный запас хода – 301 км по циклу NEDC. При этом в Roewe уверяют, что если на Ei5 передвигаться со скоростью 60 км/ч, то зарядки хватит на 400 км.

Цена электрокара без учета субсидий  – от 213 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 176 000 рублей по актуальному курсу. Если же учитывать льготы, то электрический «сарай» обойдется в 133 800 юаней (около 1 362 000 рублей). Roewe i5 будет гораздо дешевле донорского универсала – новая «четырехдверка» окажется на ступеньку ниже седана Roewe i6, который в Китае стоит от 89 800 юаней (примерно 934 000 рублей). В продажу «ай-пятый» должен поступить до конца текущего года.

Напомним, марка Roewe является наследницей Rover: китайский бренд был создан в 2006-м, когда концерн SAIC приобрел активы обанкротившейся британской компании. Но сам бренд Rover китайцам не достался – так и был придуман созвучный Roewe. В Поднебесной дела у Roewe идут неплохо: в 2017-м реализовано более 386 000 автомобилей, что на 145 000 единиц больше, чем в 2016-м. В Россию марка пока не собирается.

 

Теги: Авторынок , Новинки , китайская компания , китайские автомобили , седаны , универсалы , i5 , Roewe
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