Новый GAC GS8 раскрылся досрочно: ещё больше, пока только «традиционный» вариант

Флагман SUV-линейки китайского концерна во втором поколении переехал на новую платформу, преобразился снаружи и внутри. Кроме того, у модели будет гибридная версия с установкой Toyota.

«Второй» GS8 концерн GAC принялся рассекречивать в мае: тогда были опубликованы фирменные снимки замаскированного тестового прототипа и тизеры серийной машины. Несколько дней назад производитель поделился эскизами кроссовера, ну а теперь в базе китайского минпрома появились снимки свежей модели без камуфляжа, вдобавок стали известны основные характеристики. Напомним, на родине GAC продает свои автомобили под маркой Trumpchi, GS8 первой генерации там доступен с 2016-го.

GAC Trumpchi GS8 второго поколения 1 / 2 GAC Trumpchi GS8 второго поколения 2 / 2

Во втором поколении кроссовер сменил «тележку» Fiat (она была куплена китайцами еще в 2008-м, на ней же базируются, например, Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis) на собственную модульную платформу GAC – GPMA (Global Platform Modular Architecture). Новый GS8 заметно крупнее предшественника: длина выросла на 145 мм до 4980 мм, в ширину модель прибавила 40 мм (теперь 1950 мм), а расстояние между осями увеличено на 120 мм до 2920 мм. Но при этом «второй» SUV ниже на 5 мм (высота нового кроссовера – 1780 мм).



GAC Trumpchi GS8 второго поколения 1 / 2 GAC Trumpchi GS8 второго поколения 2 / 2

Кроссовер сохранил угловатые черты, а также вертикальные блоки фар и фонарей, хотя и сам кузов, и оптика новые. Еще модели достались более внушительная радиаторная решетка и агрессивные бамперы, на боках красуются хромированные «клюшки». Интерьер сам GAC еще не показал, но мы его уже видели на шпионских фото: внутри установили новую переднюю панель и мультимедийную систему с огромным тачскрином. Для модели заявлены шести- и семиместная версии (прежний Trumpchi GS8 бывает с салоном на пятерых или семерых).



GAC Trumpchi GS8 второго поколения

Ранее в GAC официально объявили о том, что SUV второго поколения предложат в виде гибрида, однако в документах сертификационного органа пока обнаружен только «традиционный» вариант с мотором от предшественника. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 4B20J1 2.0 мощностью 252 л.с. При этом некоторые местные СМИ пишут, что максимальный крутящий момент вырос с 390 до 400 Нм (минпром КНР этот показатель не указывает). Кроме того, на смену шестиступенчатому «автомату» якобы пришел восьмиступенчатый. Что же касается гибрида, то, по предварительным данным, систему для такого SUV позаимствовали у Тойоты (у Toyota и GAC есть СП в Китае): имеется в виду THS (Toyota Hybrid System) с электромеханическим вариатором. Впрочем, бензиновый мотор, скорее всего, свой, но не факт, что это тот же 4B20J1 2.0. Как и прежде, для модели предусмотрен полный привод.



GAC Trumpchi GS8 первого поколения, версия для Китая 1 / 3 GAC Trumpchi GS8 первого поколения, версия для Китая 2 / 3 GAC Trumpchi GS8 первого поколения, версия для Китая 3 / 3

Официальная премьера нового GAC Trumpchi GS8 пройдет в Китае в ближайшее время, а в продаже его ждут осенью. Кстати, на родине у кросса еще есть укороченный пятиместный вариант GS8 S (до рестайлинга он назывался GS7), но его дальнейшая судьба неизвестна.



Трехрядный кроссовер GAC представлен и в России, у нас модель стартовала в конце 2019-го. На данный момент нет информации о том, привезут ли к нам SUV второго поколения.