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Кроссовер GAC GS8 нового поколения: «космический» дизайн и гибридная система Toyota

26.05.2021 335 0 0

Премьеру SUV второй генерации может справить уже этим летом, а в продаже его ждут осенью. Официально объявлено, что модель предложат с гибридной установкой.

 

В России трехрядный кроссовер GAC GS8 стартовал в конце 2019-го, а вот в родном Китае он доступен с 2016-го. Напомним, на родине концерн GAC продает машины под маркой Trumpchi. GS8 – это самый крупный и дорогой SUV в гамме. По данным ресурса CarSalesBase, лучшим годом для него на домашнем рынке стал 2017-й, тогда было реализовано чуть более 102 000 единиц. Но затем продажи стремительно поползли вниз, результат 2020-го – всего 19 694 экземпляра (-30% по сравнению с предыдущим годом). И все же GAC не собирается отказываться от своего флагмана: на подходе модель второго поколения. Шпионские фото с тестов нового GS8 выложили в Сеть минувшей зимой, в начале мая были опубликованы фирменные снимки, правда, машина на них все еще в камуфляже. А теперь GAC распространил тизеры серийного кросса.

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На свежих картинках запечатлены оптика, фрагменты радиаторной решетки и, кажется, виртуальная «приборка». Тизеры обыграли в жанре научной фантастики – видимо, так в GAC намекают на то, что облик нового GS8 «вдохновлен» космосом. Если же ориентироваться на «живые» фото, то кроссовер сохранил угловатые черты, вертикальные блоки фар и задних фонарей, решетка стала еще больше. Салон мы видели на кадрах папарацци, внутри установили новую переднюю панель и мультимедийную систему с огромным тачскрином. Скорее всего, как и предшественник, «второй» GS8 будет доступен в пяти- и семиместном исполнениях.

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В основе нового кроссовера лежит собственная модульная платформа GAC – GPMA (Global Platform Modular Architecture), первенцем которой считается сменивший поколение паркетник Trumpchi GS4. Предыдущий же GS8 построен на модернизированной версии «тележки» Fiat, купленной китайцами еще в 2008-м (на той же платформе базируются, например, Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis). Габариты модели второй генерации неизвестны. Длина актуального для Китая кросса первого поколения (там модель слегка обновили в 2019-м) равна 4835 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1785 мм, колесная база – 2800 мм, заявленный дорожный просвет – 200 мм.

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В GAC подтвердили, что новый GS8 предложат в виде гибрида, но характеристики пока не объявлены. По предварительной информации, гибридную систему для такого кросса взяли у Тойоты (у Toyota и GAC есть СП), имеется в виду THS (Toyota Hybrid System) с электромеханическим вариатором. Впрочем, бензиновой мотор, возможно, свой. «Традиционные» версии – то есть только с ДВС – тоже, скорее всего, будут. Нынешний кроссовер в Поднебесной оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 252 л.с. (390 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом», для модели предусмотрен полный привод.

Некоторые китайские СМИ считают, что полностью новый GAC Trumpchi GS8 раскроют уже в июне, а в продажу он поступит в сентябре-октябре. У прежнего SUV на родине еще имеется укороченный пятиместный вариант – GS8 S (до рестайлинга он назывался GS7), его дальнейшая судьба неизвестна. Также пока нет данных о том, доберется ли «второй» GS8 до РФ.

GAC Trumpchi GS8 первого поколения, актуальная версия для Китая
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GAC Trumpchi GS8 первого поколения, актуальная версия для Китая
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GAC Trumpchi GS8 первого поколения, актуальная версия для Китая
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Между тем в России дела у GAC идут не очень. Статистику продаж местное подразделение компании начало подавать Ассоциации европейского бизнеса лишь в этом году, так вот, согласно отчету АЕБ, с января по апрель 2021-го в нашей стране реализовано всего 179 автомобилей GAC (помимо GS8, у нас еще представлены кросс GS5 и минивэн GN8; разбивки по моделям в отчете нет). Для сравнения, результат Haval за тот же период – 9559 шт., Chery – 9290 шт., Geely – 5301 шт.

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