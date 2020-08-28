GAC GS5 в России: только передний привод и цены на уровне лидеров рынка

Китайская компания GAC Motor привезла в Россию третью по счёту модель — компактный кроссовер GS5, который должен стать локомотивом её продаж, то есть расходиться не десятками, а хотя бы сотнями.

У себя на родине марка GAC топчется в середняках рынка: на данный момент у неё нет ни одной по-настоящему успешной модели, по итогам первого полугодия 2020-го реализовано всего 141 052 автомобиля против 474 518 у Geely, 388 338 у Changan, 262 216 у Haval и 158 890 у Chery.

Модель GS5, которая выходит на наш рынок вслед за флагманским кроссовером GS8 и бизнесвэном GN8, существует уже во втором поколении. GS5 первого поколения был спроектирован на заимствованной платформе Alfa Romeo 166 и вышел на китайский рынок в 2012 году, а лучшим годом продаж для него стал 2014-й, когда было реализовано 76 131 шт. В 2016 году «первый» GS5 сертифицировали в России, но в продажу так и не запустили — полноценный старт бренда случился только в 2019-м.

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«Второй» GS5 специалисты GAC разрабатывали сами, в Китае он дебютировал в 2018 году и в первый полный год продаж (2019-й) разошёлся тиражом 47 054 шт. Результат первого полугодия 2020-го — лишь 5640 проданных экземпляров, в чём, понятно, отчасти виноват коронавирусный локдаун, но отрыв от лидеров сегмента в любом случае катастрофический: Haval H6 за шесть месяцев разошёлся тиражом 121 771 шт., Changan CS75 — 109 553 шт., Geely Boyue (в РФ известен как Geely Atlas) — 101 054 шт.



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Статистика позволяет понять, почему GAC Motor очень заинтересован во внешних рынках и сейчас активно развивается в России — мол, за границей нас оценят. Оценить должны качественный инжиниринг и комплектующие от именитых производителей. Так, например, на GS5 ставятся японский 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» Aisin, климат-контроль от Denso, система стабилизации ESP 9.1 от Bosch с функцией помощи при движении на уклоне и шины Continental.



1,5-литровый бензиновый мотор для GS5 разработан компанией GAC самостоятельно, но турбокомпрессор и система газораспределения — от BorgWarner. Далеко не рекордная отдача (137 л.с., 216 Нм) в сочетании с распределённым впрыском топлива позволяют использовать 92-й бензин как основной. Цифра 235 на крышке двигателя и шильдике багажной двери указывает на максимальный крутящий момент китайской версии этого мотора, то есть 235 Нм (максимальная мощность — 152 л.с.). Существует также версия этого мотора с непосредственным впрыском топлива, она обозначается индексом 265Т и выдаёт максимальные 168 л.с. и 265 Нм.



Полного привода пока не предусмотрено в принципе, хотя возможность его реализации, по словам представителей GAC, в автомобилей есть. Задняя подвеска — независимая, многорычажная. Заявленный дорожный просвет — 205 мм. Колёсная база — 2710 мм. Габаритная длина кузова — 4695 мм.



Только базовая комплектация Comfort доступна в сочетании с 6-ступенчатой ручной коробкой, но на презентацию для журналистов, разумеется, прикатили машину в самой дорогой комплектации Premium с матричными светодиодными фарами, шестью подушками безопасности, системой мониторинга слепых зон, двухзонным климатом, панорамной прозрачной крышей с люком, кожаной отделкой салона, передними электрифицированными креслами, электроприводом багажной двери, камерой заднего вида и прочими удобствами.

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Дизайн интерьера топ-версии производит первое приятное впечатление: лаконичные формы, мягкие материалы отделки, ровные и настоящие швы на коже (на Haval F7, например, можно увидеть имитацию прострочки), аккуратные зазоры. Но залитый чёрным глянцем центральный тоннель, плавно перетекающий в вертикальный планшет мультимедийной системы — это очень непрактично, пятна и микроцарапины на таком покрытии появляются мгновенно.



Размер планшета сильно превосходит размер реальной картинки сенсорного экрана — 8 дюймов. При хорошем освещении за чёрным глянцем отчётливо просматривается толстая рамка вокруг этого экрана — несолидно как-то... В Китае, впрочем, максимальный размер экрана составляет 10,1 дюйма, и с ним рамка тоньше, но нам такой экран не положен, равно как и полностью виртуальный 12,3-дюймовый щиток приборов. В России спидометр и тахометр будут аналоговыми с 3,5- либо 7-дюймовым экраном между ними.

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На заднем сиденье просторно по всем направлениям, есть регулировка спинки и удобный подлокотник с пеналом. Багажник оформлен аккуратно, для фиксации крышки пола в поднятом состоянии есть специальный шнурочек, вокруг запаски-докатки уложен пенопластовый органайзер. Капот снабжён газовыми упорами, на которых многие именитые конкуренты до сих пор экономят.

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Дизайн экстерьера GAC GS5 — на любителя, как и дизайн любого современного кроссовера из Китая. Из типовых решений отметит как бы парящие за счёт чёрных секций задние стойки кузова, избыточную отделку хромом (долго ли проживёт?) и фальшивые выхлопные патрубки. В плюсы запишем боковые двери, полностью прикрывающие пороги. Штатной защиты двигателя снизу нет — это «хлеб» дилеров. Под лобовым стеклом в месте крепления салонного зеркала можно увидеть отверстие под видеокамеру, но самой видеокамеры нет — она положена китайской топ-версии с системой автоматического аварийного торможения и адаптивным круиз-контролем.



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В числе главных конкурентов GS5 в России представители GAC видят Haval F7, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander. Мы бы из этого списка оставили только Haval F7 и добавили Changan CS75, Chery Tiggo7, DFM AX7, FAW Besturn X80, Geely Atlas и JAC S5.



Рублёвые цены на GAC GS5 объявят 5 сентября, когда состоится презентация автомобиля для клиентов, но ориентировочный диапазон цен Андрей Дорофеев, заместитель гендиректора ООО «ГАК Мотор РУС», уже назвал — 1,5-2,0 млн рублей. Для машины с двигателем мощностью 137 л.с. это, мягко говоря, дороговато, для китайской машины — дороговато вдвойне. Но на ажиотаж в «ГАК Мотор РУС» пока и не рассчитывают: до конца года планируется продать всего несколько сотен автомобилей. В дальнейшем возможны корректировка цен, появление более мощного двигателя и даже полного привода.

На наш взгляд, с учётом того, как быстро теперь сменяются модели в Китае, ждать полноприводного GS5 нет смысла, а вот щедрые скидки на новинку немногочисленные российские дилеры GAC (пока их 6, к концу года обещают 14), скорее всего, начнут предлагать задолго до Нового года.