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Китайский бизнесвэн GAC GN8 в России: объявлены цены

30.06.2020 242 0 1

Компания GAC официально представила в нашей стране люксовый минивэн GN8 и объявила цены на него – от 2 699 000 рублей.

 

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на минивэн GN8 в России компания GAC получила ещё в апреле, но презентацию и старт продаж пришлось отложить до лета из-за ограничений, связанный с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Напомним, что речь идёт о машине, известной в Китае с 2017 года, причём в нашу страну прибыл дорестайлинговый, самый строгий в плане эстетики вариант.

Силовой агрегат только один: 2,0-литровый бензиновый турбомотор (190 л.с., 320 Нм) собственной разработки в паре с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» японской фирмы Aisin. Привод – только передний. Габаритная длина – 5066 мм, колёсная база – 3000 мм.

В салоне – три ряда кресел, причём в среднем – два раздельных кресла с индивидуальными регулировками и развитыми подлокотниками, а на галёрке могут разместиться трое.

Базовая комплектация Luxe за 2 699 000 рублей подразумевает матричные светодиодные фары, 17-дюймовые литые колёса, фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, трёхзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, люк в крыше, комбинированную обивку кресел (ткань+кожа), электропривод регулировок водительского кресла, четыре датчика парковки, мультимедийную систему с 10,1-дюймовым сенсорным экраном, 6 громкоговорителей аудиосистемы.

Промежуточная комплектация Prestige за 3 099 000 рублей предлагает уже 18-дюймовые колёса, шторки безопасности, обогрев и электропривод складывания наружных зеркал, тонировку заднего и боковых окон (кроме тех, что в передних дверях), полностью кожаный салон, панорамную прозрачную крышу со сдвижной секцией, вентиляцию передних сидений, улучшенные кресла второго ряда (регулируемые подпорки для ног, обогрев, вентиляция, массаж), круиз-контроль, камеры заднего вида, электропривод сдвижных боковых и багажной дверей, систему беключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, салонное зеркало с автозатемнением, 8 громкоговорителей аудиосистемы.

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Топ-версия Premium за 3 499 000 рублей порадует владельца памятью настроек водительского места, адаптивным круиз-контролем Bosch, системой предупреждения о риске столкновения, системой контроля за полосой движения, автопарковщиком, камерами кругового обзора, беспроводной зарядкой для мобильника, розеткой на 220 В, развлекательной системой для задних пассажиров с 10,1-дюймовым экраном и другими приятными мелочами.

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В числе основных конкурентов GN8 представители GAC видят Mercedes-Benz V-Class (от 3 097 500 рублей), Toyota Alphard (от 4 514 000 рублей) и VW Multivan (от 3 453 100 рублей), надеясь, что потенциальных клиентов в китайском вэне привлечёт более доступная цена, щедрые фиксированные комплектации и солидный дизайн.

Пока что у компании GAC в России всего 4 дилера (два в Москве, один в Санкт-Петербурге и один во Владимире), но их число скоро должно резко вырасти, в том числе за Уралом.

В ближайшее время российский модельный ряд GAC пополнит также среднеразмерный переднеприводный ﻿ кроссовер GS﻿5, то есть вместе с имеющимся флагманским кроссовером GS8 и минивэном GN8 всего будет три модели. Пока негусто, но для наполнения первых дилерских шоу-румов и наработки клиентской базы вполне достаточно.

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