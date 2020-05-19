GAC GS5 всё же доберётся до России: кроссовер нового поколения предложат с придушенным мотором

Концерн GAC уже давно собирался вывести на наш рынок кроссовер под индексом GS5: модель сертифицировали еще в 2016 году, но то был SUV первого поколения, в продажу он так и не поступил. Впрочем, и сама компания занялась реализацией легковушек в нашей стране лишь в 2019-м (до этого в России была представлена только коммерческая линейка под суббрендом Gonow). Начать решили сразу с флагмана – в декабре до дилеров добрался трехрядный кроссовер GS8. Теперь же местное представительство GAC официально заявило о грядущем появлении младшего GS5 – уже новой генерации.

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Напомним, модель второго поколения представили в 2018-м. По своим габаритам пятиместный GAC Trumpchi GS5 (бренд Trumpchi используют только на родине) близок к Mitsubishi Outlander: длина у машин и вовсе совпадает – 4695 мм, ширина «китайца» – 1885 мм (на 75 мм больше, чем у Аутлендера), высота – 1700 мм («японец» на 3 мм выше), колесная база – 2710 мм (у Outlander – 2670 мм).



На российском рынке GS5 предложат со 137-сильной бензиновой «турбочетверкой» 1.5, которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Asin. Привод – только передний. В Поднебесной паркетник также доступен с полуторалитровым турбомотором, но там он мощнее: версия, отвечающая старым местным эконормам (аналог Евро 5), выдает 152 л.с.; отдача двигателя, доведенного до новых экостандартов (аналог Евро 6), составляет 169 л.с. Базовому варианту в КНР положена «механика», остальные версии комплектуются 6АКП. На родине кросс тоже бывает лишь переднеприводным.

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В РФ для нового паркетника заявлены антипробуксовочная система, панорамная крыша, климат-контроль, подогрев всех сидений, мультимедийная система и камеры кругового обзора.



Продажи новинки начнутся уже в этом году, но точная дата пока не объявлена, не названы и цены. Одобрение типа транспортного средства на новый GS5 в базе Росстандарта тоже пока не обнаружено.

Старший кроссовер GS8 сегодня обойдется в 1 898 000 – 2 498 000 рублей. К слову, флагман расходится в РФ вяло (подробнее об этом Kolesa.ru рассказывал в апреле), хотя это и неудивительно, ведь у GAC в нашей стране до сих пор лишь три дилера (в Москве, Санкт-Петербурге и во Владимире). Впрочем, как ранее сообщили «Колёсам» в местном представительстве, компания по-прежнему планирует открытие новых автосалонов в РФ, несмотря на кризис.



Между тем скоро GAC выведет на российский рынок еще одну модель – минивэн GN8 (в Китае он зовется GM8), ОТТС на него уже выдано.