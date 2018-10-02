В Старом свете автомобили GAC пока не продают, в рамках презентации компании в Париже четкого плана покорения нового рынка также заявлено не было. Китайцы лишь присматриваются к Европе, что, впрочем, не помешало им провести мировую премьеру – на родине производителя публичный дебют кроссовера GS5 второго поколения состоится лишь в конце текущего месяца. Кстати, в Поднебесной компания продает автомобили под брендом Trumpchi, но в столице Франции новинка дебютировала просто как GAC GS5: название марки слишком уж созвучно с фамилией президента США, а к этому лидеру отношение в мире весьма неоднозначное.

Как рассказали в GAC, «паркетник» предназначен «для молодых рабочих и семьянинов». Новый кросс на 55 мм короче по сравнению с предшественником (длина теперь равна 4695 мм, как у последнего Mitsubishi Outlander), колесная база не изменилась – 2710 мм. Кроссовер первой генерации базировался на той же платформе, что и Alfa Romeo 166 – «тележку» китайцы выкупили у концерна FCA еще в 2008-м (кросс первого поколения вышел на домашний рынок в 2012 году). Вероятно, новый «паркетник» сохранил эту платформу.

В Китае новый GS5 будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 152 или 169 л.с. (235 и 270 Нм соответственно). Базовый кросс укомплектован «механикой», в остальных версиях модель оснащена шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод – только передний. Предыдущий «паркетник» предлагался с бензиновыми турбомотором 1.8 (177 л.с.) и «атмосферником» 2.0 (147 л.с.), коробки – «робот», пятиступенчатые «механика» или «автомат».

В списке оборудования новинки значатся: 19-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, кожаный салон, виртуальная «приборка», мультимедиа-система с большим сенсорным экраном, камеры кругового обзора, панорамная крыша.

Предварительные цены – от 120 000 до 175 000 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 145 000 – 1 671 000 рублей по актуальному курсу. Не так уж мало для «рабочего класса»… В Поднебесной старт продаж GS5 запланирован на 31 октября.

Напомним, ранее компания GAC собиралась продавать свои машины в США – она четыре раза принимала участие в Детройтском мотор-шоу. Однако повышение тарифов на товары из Поднебесной (между прочим, это инициатива Дональда Трампа), видимо, поставило крест на планах GAC покорить Штаты. В августе этого года фирма объявила о намерении выйти на российский рынок – «легковушки» GAC продемонстрировали на Московском автосалоне (коммерческая линейка компании в РФ представлена под маркой Gonow). Правда, точные сроки названы не были.

Между тем GAC уже давно собирается начать продажи легковых авто в нашей стране – еще в 2016-м китайцы получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на GS5 первого поколения, но в продажу «паркетник» так и не поступил. Не исключено, что кроссовер новой генерации все же доберется до РФ.