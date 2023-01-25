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GAC привезёт в Россию новинки: два кроссовера и роскошный минивэн

25.01.2023 220 0 0

Любопытно, что две анонсированные свежие модели уже можно купить в РФ – к нам они попали по схеме параллельного импорта.

В отличие от остальных китайских автопроизводителей компания GAC практически неактивна на российском рынке: пресс-релизов от местного офиса нет, в соцсетях тоже тихо. Тем не менее, РФ фирма не покидает. Напомним, актуальная линейка включает кроссовер GS8 и минивэн GN8 прежних генераций, а также паркетник GS5. К слову, согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, за весь прошлый год у нас продали 437 автомобилей GAC (-53%). Теперь же выяснилось, что компания планирует освежить свой модельный ряд в России.

GAC GS8 нового поколения
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GAC GS8 нового поколения
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GAC GS8 нового поколения
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GAC GS8 нового поколения
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GAC GS8 нового поколения
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Как сообщает Auto.ru со ссылкой на пресс-службу GAC, весной до нас должен добраться флагманский кросс GS8 нового поколения, к осени собираются привезти роскошный вэн GN8 второй генерации (на родине это M8), а в начале следующего года ожидается компактный паркетник GS3. Причем младший кроссовер, по данным ресурса, тоже приедет в Россию в новом поколении (в Китае такой GS3 дебютировал в декабре 2022-го, там он еще не стартовал), кроме того, он якобы вытеснит из гаммы модель GS5. Никаких иных подробностей о грядущих новинках GAC для РФ пока нет.

GAC GN8 нового поколения (он же M8 в Китае)
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GAC GN8 нового поколения (он же M8 в Китае)
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GAC GN8 нового поколения (он же M8 в Китае)
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GAC GN8 нового поколения (он же M8 в Китае)
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Между тем свежие GAC GS8 и GN8 уже можно купить в России – их поставляют по схеме параллельного импорта. Кроссовер на сайтах объявлений представлен как только с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, так и в виде гибрида (без возможности зарядки от электросети; электромеханический вариатор – от Тойоты): внешне эти версии отличаются оформлением передка. А новый минивэн GAC GN8 привез один из крупных столичных дилеров: на продажу выставлена топовая версия Master – тоже с гибридной установкой HEV.

Новый GAC GS3
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Новый GAC GS3
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Новый GAC GS3
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Цена «серых» кроссоверов GAC GS8 новой генерации варьируется от 2 900 000 до 4 400 000 рублей (предшественник, согласно официальному прайсу, стоит от 2 789 000 рублей), за «второй» минивэн GN8 просят 7 990 000 рублей (предыдущий MPV – от 3 399 000 рублей).

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