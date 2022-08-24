Представленный и в РФ минивэн GAC перешёл в новое поколение: пока только роскошная версия

Полноразмерный вэн GAC Trumpchi (марку Trumpchi концерн использует лишь на родине) второго поколения анонсировали в начале августа. Теперь же в Поднебесной провели презентацию новинки. Напомним, «первая» модель встала на конвейер в 2017 году под индексом GM8, с тех пор вэн сменил имя в Китае на M8, пережил несколько модернизаций и обрел топовое исполнение Master со своим дизайном. К слову, свежий MPV дебютировал исключительно в роскошной версии – базовую машину представят позже.
Новому GAC Trumpchi M8 досталась «клыкастая» оптика, причем такими сделали не только фары, но и задние фонари. «Фишка» непосредственно исполнения Master – «волнистая» радиаторная решетка, опущенная до нижней кромки бампера: ее сам производитель сравнивает с гривой льва. Передок «простого» нового M8 мы видели на фото местного минпрома, так вот у базовой модели решетка с тонкими горизонтальными полосками в стиле последнего вэна Toyota Voxy.
Длина «второго» GAC Trumpchi M8 Master равна 5212 мм – это на 63 мм больше, чем у прежнего Мастера. Показатель стандартного нового вэна – 5193 мм (+104 мм по сравнению с предшественником). Остальные габариты едины для обеих версий: ширина – 1893 мм (+9 мм), высота – 1823 мм (+1 мм), колесная база – 3070 мм (+70 мм).
Внутри – новые передняя панель, руль, центральный тоннель и мультимедийная система, минивэн также получил полноценную виртуальную «приборку» (12,3 дюйма). Диагональ планшета мультимедиа составляет 14,6 дюйма, тогда как топовой предыдущей модели положен дисплей на 12,3 дюйма. Джойстик коробки – с «кристаллом», который к тому же еще и светится. Как и прежде, минивэн предложат с семиместным салоном: кресла установлены по схеме 2+2+3, ведь M8 рассчитан в основном на бизнесменов. Особенности исполнения Master – дорогие материалы отделки, а сиденья второго ряда такого вэна имеют подогрев, вентиляцию, функцию массажа, откидные подставки для ног и встроенные в подголовники динамиками. Для задних пассажиров также можно заказать отдельный крупный экран – он крепится к потолку.
Trumpchi M8 сохранил бензиновую «турбочетверку» 2.0 мощностью 252 л.с. и восьмиступенчатый «автомат» Aisin. При этом у минивэна GAC появились сразу две гибридные версии – «простая» (HEV) и с возможностью зарядки от электросети (PHEV). В состав установки обычного гибрида вошли работающий по экономичному циклу Аткинсона 190-сильный двухлитровый мотор и тойотовский электромеханический вариатор (у GAC есть совместное предприятие с Toyota). Подробностей о M8 PHEV еще нет. Отметим, в линейке Trumpchi уже имеются гибриды с трансмиссией Тойоты – это кроссовер GS8 второго поколения и новейший паркетник Emkoo.
Новый GAC Trumpchi M8 выйдет на домашний рынок до конца текущего года, цены еще не объявлены. Прежний стандартный минивэн там стоит от 26 000 долларов, а за M8 Master предыдущего поколения просят минимум 35 000 долларов.
Вэн GAC доступен и в России, но у нас до сих пор представлена «первозданная» модель, то есть образца 2017 года. В РФ однообъемник зовется GAC GN8, он оснащается турбомотором 2.0 мощностью 190 л.с. и 6АКП, по прайсу минивэн сегодня стоит 3 399 000 – 4 199 000 рублей. На данный момент нет информации о том, доберется ли до нас модель второго поколения.
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Выглядит интересно, а вот цена наверное будет приличная, у нас лидер в сегменте бусиков французы, со своими спейстурерами, тревеллерами и зафира лайф