Представленный и в РФ минивэн GAC перешёл в новое поколение: пока только роскошная версия

Китайский однообъемник подрос и получил более агрессивный дизайн. А еще у MPV теперь сразу две гибридные версии.

Полноразмерный вэн GAC Trumpchi (марку Trumpchi концерн использует лишь на родине) второго поколения анонсировали в начале августа. Теперь же в Поднебесной провели презентацию новинки. Напомним, «первая» модель встала на конвейер в 2017 году под индексом GM8, с тех пор вэн сменил имя в Китае на M8, пережил несколько модернизаций и обрел топовое исполнение Master со своим дизайном. К слову, свежий MPV дебютировал исключительно в роскошной версии – базовую машину представят позже.

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Новому GAC Trumpchi M8 досталась «клыкастая» оптика, причем такими сделали не только фары, но и задние фонари. «Фишка» непосредственно исполнения Master – «волнистая» радиаторная решетка, опущенная до нижней кромки бампера: ее сам производитель сравнивает с гривой льва. Передок «простого» нового M8 мы видели на фото местного минпрома, так вот у базовой модели решетка с тонкими горизонтальными полосками в стиле последнего вэна Toyota Voxy.



Стандартный новый GAC Trumpchi M8 на фото минпрома КНР

Длина «второго» GAC Trumpchi M8 Master равна 5212 мм – это на 63 мм больше, чем у прежнего Мастера. Показатель стандартного нового вэна – 5193 мм (+104 мм по сравнению с предшественником). Остальные габариты едины для обеих версий: ширина – 1893 мм (+9 мм), высота – 1823 мм (+1 мм), колесная база – 3070 мм (+70 мм).



Новый GAC Trumpchi M8 Master

Внутри – новые передняя панель, руль, центральный тоннель и мультимедийная система, минивэн также получил полноценную виртуальную «приборку» (12,3 дюйма). Диагональ планшета мультимедиа составляет 14,6 дюйма, тогда как топовой предыдущей модели положен дисплей на 12,3 дюйма. Джойстик коробки – с «кристаллом», который к тому же еще и светится. Как и прежде, минивэн предложат с семиместным салоном: кресла установлены по схеме 2+2+3, ведь M8 рассчитан в основном на бизнесменов. Особенности исполнения Master – дорогие материалы отделки, а сиденья второго ряда такого вэна имеют подогрев, вентиляцию, функцию массажа, откидные подставки для ног и встроенные в подголовники динамиками. Для задних пассажиров также можно заказать отдельный крупный экран – он крепится к потолку.



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Trumpchi M8 сохранил бензиновую «турбочетверку» 2.0 мощностью 252 л.с. и восьмиступенчатый «автомат» Aisin. При этом у минивэна GAC появились сразу две гибридные версии – «простая» (HEV) и с возможностью зарядки от электросети (PHEV). В состав установки обычного гибрида вошли работающий по экономичному циклу Аткинсона 190-сильный двухлитровый мотор и тойотовский электромеханический вариатор (у GAC есть совместное предприятие с Toyota). Подробностей о M8 PHEV еще нет. Отметим, в линейке Trumpchi уже имеются гибриды с трансмиссией Тойоты – это кроссовер GS8 второго поколения и новейший паркетник Emkoo.

Новый GAC Trumpchi M8 Master

Новый GAC Trumpchi M8 выйдет на домашний рынок до конца текущего года, цены еще не объявлены. Прежний стандартный минивэн там стоит от 26 000 долларов, а за M8 Master предыдущего поколения просят минимум 35 000 долларов.



Белые минивэны — прежние GAC Trumpchi M8 и M8 Master для Китая, синяя машина — актуальный GAC GN8 для России 1 / 6 Белые минивэны — прежние GAC Trumpchi M8 и M8 Master для Китая, синяя машина — актуальный GAC GN8 для России 2 / 6 Белые минивэны — прежние GAC Trumpchi M8 и M8 Master для Китая, синяя машина — актуальный GAC GN8 для России 3 / 6 Белые минивэны — прежние GAC Trumpchi M8 и M8 Master для Китая, синяя машина — актуальный GAC GN8 для России 4 / 6 Белые минивэны — прежние GAC Trumpchi M8 и M8 Master для Китая, синяя машина — актуальный GAC GN8 для России 5 / 6 Белые минивэны — прежние GAC Trumpchi M8 и M8 Master для Китая, синяя машина — актуальный GAC GN8 для России 6 / 6

Вэн GAC доступен и в России, но у нас до сих пор представлена «первозданная» модель, то есть образца 2017 года. В РФ однообъемник зовется GAC GN8, он оснащается турбомотором 2.0 мощностью 190 л.с. и 6АКП, по прайсу минивэн сегодня стоит 3 399 000 – 4 199 000 рублей. На данный момент нет информации о том, доберется ли до нас модель второго поколения.

