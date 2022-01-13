Минивэны Toyota Noah и Voxy перешли в новое поколение, не взяв с собой самого богатого брата

Впрочем, в плане оснащения и без роскошной версии однообъемникам Тойоты есть, чем похвастать. На домашнем рынке MPV, как и прежде, доступны либо только с бензиновым мотором, либо с гибридной установкой.

Вэны-близнецы Noah и Voxy в линейке Toyota появились в 2001 году, а в 2014-м, когда те перешли в третье поколение, у них появился еще один брат – Esquire, самый богатый и, следовательно, самый дорогой. Рестайлинг троица пережила в 2017-м. Теперь же в Японии представлены MPV четвертой генерации, но уже без роскошного варианта. К слову, по итогам прошлого года продажи Toyota Esquire на родине рухнули вдвое до 12 482 шт. Базовая модель Noah (у нее самый спокойный дизайн) в 2021-м разошлась тиражом 44 211 экземпляров (-2%), а вот «агрессивный» вэн Voxy вошел в ТОП-10 бестселлеров японского рынка (рейтинг «полноценных» моделей, у кей-каров свой список) с результатом 70 085 единиц (+0,8%; девятое место против десятого в 2020-м).

Четыре поколения Toyota Noah и Voxy

Новые Noah/Voxy построены на платформе GA-C, созданной в рамках архитектуры TNGA, при этом спереди у них по-прежнему стойки McPherson, сзади – полузависимая подвеска. Длина и колесная база не изменились – 4695 и 2850 мм. Зато ширина выросла на 35 мм до 1730 мм, а высота увеличена на 70 мм (до 1895-1925 мм, зависит от привода). Внутреннее пространство между стойками крыши на уровне плеч выросло на 75 мм до 1295 мм. Высота салона – 1405 мм. Плюс в «подполье» имеется отсек на 104 литра.



Toyota Noah (бежевый минивэн — базовая комплектация) 1 / 6 Toyota Noah (бежевый минивэн — базовая комплектация) 2 / 6 Toyota Noah (бежевый минивэн — базовая комплектация) 3 / 6 Toyota Noah (бежевый минивэн — базовая комплектация) 4 / 6 Toyota Noah (бежевый минивэн — базовая комплектация) 5 / 6 Toyota Noah (бежевый минивэн — базовая комплектация) 6 / 6

Noah сохранил плашки на радиаторной решетке, но они стали еще больше. Фары, напротив, теперь у́же, а вместо вертикальных задних фонарей отныне «бумеранги». «Фишки» Toyota Voxy – двухъярусная головная оптика, решетка с тонкими полоски и крупной «сеткой» по бокам, в которую интегрировали дополнительные диодные ходовые огни (положены дорогим комплектациям). Кроме того, фонари «оспортивленного» вэна соединены между собой светящимися линиями. Также для обоих MPV предусмотрены обвесы Modellista и GR.



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Сдвижные двери теперь можно открыть «пинком» под порогом, а с левой стороны еще появилась подножка, выдвигающаяся при открывании (у переднеприводных версий она расположена на высоте 200 мм от земли, у полноприводных – 225 мм). За доплату можно заказать систему, которая будет блокировать пассажирские двери, если к Noah/Voxy приблизится другой автомобиль. Багажную дверь можно зафиксировать в любом положении, причем даже в исполнениях без электропривода.



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Минивэны предложены с семи- или восьмиместным салоном. У семиместных Noah/Voxy во втором ряду установлены раздельные кресла, опционально для них можно заказать подогрев и выдвижные подставки для ног. Мультимедийная система – с тачскрином на 8 или 10,5 дюйма, Wi-Fi имеется по умолчанию.



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Еще в арсенале новинок значатся комплекс Toyota Safety Sense (системы автоторможения и удержания в полосе движения), система Advanced Drive (впервые для марки; это, по сути, «пробочный» автопилот, он работает на скорости до 40 км/ч, но руки с руля убирать нельзя) и функция дистанционной парковки (тоже впервые; положена только гибридам, припарковать машину можно со смартфона).



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Новые Toyota Noah/Voxy оснащаются бензиновым «атмосферником» M20A-FKS 2.0 семейства Dynamic Force, который выдает 170 л.с. и сочетается с вариатором Direct Shift. Оба вэна доступны с полным приводом (с муфтой подключения задних колес). У гибридов прежний атмосферный мотор 2ZR-FXE 1.8 (98 л.с.), электродвигатель 1VM мощностью 95 л.с. и электромеханический вариатор. Гибридные минивэны тоже могут иметь полный привод – E-Four с дополнительным 41-сильным электромотором на задней оси.



Toyota Noah четвертой генерации стоит от 2 670 000 йен (около 1 725 000 рублей по актуальному курсу), за новый Voxy просят минимум 3 090 000 йен (1 996 000 рублей).

