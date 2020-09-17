Вэн GAC ещё раз обновился на родине, тогда как в РФ лишь недавно появилась первозданная модель

Теперь китайскому однообъемнику не только подправили дизайн, но и сменили имя. Техника же, по предварительным данным, прежняя. Публичная премьера рестайлинговой модели состоится уже на следующей неделе.

Минивэн GAC Trumpchi GM8 (бренд Trumpchi концерн GAC использует только на домашнем рынке) стартовал в КНР под конец 2017 года, а уже в 2019-м он пережил первую модернизацию на родине, которую провели в два этапа: сначала модель обзавелась доработанным двигателем, позже изменили дизайн экстерьера. Кроме того, недавно MPV еще получил топ-версию Master с агрессивным обликом. Все это прибавило популярности GM8 в Поднебесной, результат января-июля 2020-го – 13 849 реализованных единиц, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И все же до главного конкурента в лице Buick GL8 «китайцу» далеко: вэны американской марки ( GL8 – это целое семейство) всего лишь за один июль обрели 17 075 владельцев (67 382 по итогам семи месяцев). Но в GAC не сдаются – модель снова модернизировали, вдобавок ее переименовали в M8.

Синяя машина на фото – GAC Trumpchi GM8 для Китая после рестайлинга 2019 года, белая – версия Master. Салон один на двоих, разница лишь в отделке 1 / 7 Синяя машина на фото – GAC Trumpchi GM8 для Китая после рестайлинга 2019 года, белая – версия Master. Салон один на двоих, разница лишь в отделке 2 / 7 Синяя машина на фото – GAC Trumpchi GM8 для Китая после рестайлинга 2019 года, белая – версия Master. Салон один на двоих, разница лишь в отделке 3 / 7 Синяя машина на фото – GAC Trumpchi GM8 для Китая после рестайлинга 2019 года, белая – версия Master. Салон один на двоих, разница лишь в отделке 4 / 7 Синяя машина на фото – GAC Trumpchi GM8 для Китая после рестайлинга 2019 года, белая – версия Master. Салон один на двоих, разница лишь в отделке 5 / 7 Синяя машина на фото – GAC Trumpchi GM8 для Китая после рестайлинга 2019 года, белая – версия Master. Салон один на двоих, разница лишь в отделке 6 / 7 Синяя машина на фото – GAC Trumpchi GM8 для Китая после рестайлинга 2019 года, белая – версия Master. Салон один на двоих, разница лишь в отделке 7 / 7

Пока производитель распространил лишь несколько «компьютерных» картинок «эм-восьмого». Судя по всему, дизайнеры вдохновлялись Мастером: у стандартного минивэна теперь почти такой же передний бампер с «жабрами», а верхнюю и нижнюю решетки визуально объединили. Задний бампер тоже новый, еще, возможно, поменялся рисунок фонарей. По предварительным данным, длина базового вэна выросла на 23 мм до 5089 мм (у GM8 Master этот показатель составляет 5156 мм), остальные габариты прежние (ширина – 1884 мм, высота – 1822 мм, колесная база – 3000 мм).



Минивэн GAC Trumpchi M8 для Китая 1 / 4 Минивэн GAC Trumpchi M8 для Китая 2 / 4 Минивэн GAC Trumpchi M8 для Китая 3 / 4 Минивэн GAC Trumpchi M8 для Китая 4 / 4

В салоне – подретушированная передняя панель, без «горба» над виртуальной «приборкой», плюс появились новое рулевое колесо и сенсорный блок управления климатической установкой. Также доработали центральный тоннель (на него переехал селектор коробки) и вроде бы стал больше тачскрин мультимедийной системы.



Двигатель, скорее всего, менять не стали: в Китае минивэн GAC оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает 252 л.с. и 390 Нм. Мотор работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin, привод – только передний.

Актуальный GAC GN8 для России, он же первозданный Trumpchi GM8 1 / 2 Актуальный GAC GN8 для России, он же первозданный Trumpchi GM8 2 / 2

Минивэн GAC Trumpchi M8 дебютирует в рамках Пекинского автосалона, который откроется для публики 26 сентября. Не исключено, что там же объявят цены. Дореформенная модель в Китае стоит от 179 800 юаней (около 1 992 000 рублей по актуальному курсу), за GM8 Master просят минимум 239 800 юаней (2 657 000 рублей).



Вэн GAC представлен и в России – продажи стартовали минувшим летом, причем к нам привезли «первозданную» модель, то есть образца 2017 года. В РФ, как и на других экспортных рынках, MPV зовется GN8. Минивэн с новым дизайном до нас вряд ли доберется в ближайшем будущем.