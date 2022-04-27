GAC Trumpchi Emkoo: новый глобальный кроссовер с «мотивами» Mitsubishi

Ожидается, что новый паркетник предложат с двумя турбомоторами на выбор, будет и гибридная версия. Дебютным рынком для модели станет, конечно, родной Китай, позже она доберется и до других стран.

Минувшей осенью концерн GAC представил футуристичный концепт Trumpchi Emkoo (бренд Trumpchi используется в основном на родине автогиганта). А теперь в Китае состоялась презентация серийной машины, «выросшей» из того прототипа. Паркетник сохранил имя предвестника, вдобавок ему присвоили чисто китайское название, которое можно перевести как Shadow Cool («прохладная тень»). То есть кросс стал второй моделью «молодежной» линейки Shadow после седана Empow (имя для КНР – Shadow Leopard).

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В основе паркетника лежит платформа GPMA (Global Platform Modular Architecture) собственной разработки GAC. Размеры не раскрыты, но местные СМИ называют SUV компактным. Вместо привычной радиаторной решетки – прорези, образующие «елочку». Также Emkoo достались выдвижные ручки дверей, фары состоят из двух рядов «штрихов», плюс «клыки» ходовых огней. Массивная корма навевает мысли сразу о двух моделях Mitsubishi – внедорожнике Pajero Sport и паркетнике Eclipse Cross. Как бы то ни было, но выглядит GAC Trumpchi Emkoo довольно эффектно.



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В салоне – лаконичная передняя панель и двухэтажный тоннель, центральные дефлекторы обдува заключены в цилиндр, поверх которого установили крупный тачскрин мультимедийной системы. Еще один экран, поменьше, расположен перед водителем, также модель получила небольшой «хрустальный» селектор коробки. В списке оборудования значатся панорамная крыша (без люка), подогрев и вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



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Объявлено, что на Trumpchi Emkoo дебютировала новая гибридная система, которая якобы создана GAC самостоятельно. Установка паркетника HEV (то есть без возможности подзарядки от электросети) основана на турбомоторе 2.0, работающем по экономичному циклу Аткинсона. Для системы предусмотрены последовательный и параллельный режимы работы. Других подробностей об установке пока нет. У кроссовера также имеются «традиционные» версии – с турбодвигателями 1.5 TGDI и 2.0 TGDI (мощность не объявлена). Модель с младшим движком комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, двухлитровый мотор сочетается с классическим восьмиступенчатым «автоматом» Aisin.



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На домашний рынок кроссовер GAC Trumpchi Emkoo выйдет до конца текущего года. А в 2023-м модель начнут поставлять в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

