Самый дешёвый кроссовер GAC сменил поколение: эффектный облик и более мощный мотор

Интерьер тоже новый, вдобавок китайский паркетник стал богаче. А еще у модели появилась версия «под спорт».

Компактный GAC Trumpchi GS3 (марку Trumpchi концерн GAC использует только в родном Китае) в строю с 2017 года, рестайлинг он пережил в 2020-м. И вот сегодня на автосалоне в Гуанчжоу показали модель второго поколения, а чуть раньше производитель позволил отщелкать «живые» машины представителям местных профильных медиа, среди которых оказалось и издание Autohome.

Стандартный новый GAC Trumpchi GS3 1 / 3 Стандартный новый GAC Trumpchi GS3 2 / 3 Стандартный новый GAC Trumpchi GS3 3 / 3

В новом поколении паркетник обрел гораздо более эффектную внешность – количество граней и полосок просто зашкаливает. Также GS3 достались мудреная оптика и выкидные ручки дверей. Кроме того, у кроссовера появилась версия «под спорт»: такой вариант зовется R-Style, у него еще более агрессивный обвес, 19-дюймовые колеса и выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы (у стандартного SUV – имитация).



Новый GAC Trumpchi GS3 R-Style 1 / 2 Новый GAC Trumpchi GS3 R-Style 2 / 2

Длина обычного «второго» Trumpchi GS3 равна 4410 мм, что на 60 мм больше, чем у предшественника. Исполнение R-Style еще крупнее, его показатель – 4446 мм. Ширина новинки увеличена на 25 мм до 1850 мм, высота, напротив, стала меньше на 85 мм (теперь 1600 мм). Колесную базу растянули на 90 мм до 2650 мм.

Внутри – новые передняя панель и карты дверей, также GS3 получил усеченное рулевое колесо, двухэтажный центральный тоннель и крохотный селектор коробки. Экраны приборки и мультимедиа-системы тоже новые, причем их установили по отдельности (у предыдущей модели они в едином корпусе, но приборка при этом утоплена). Список оборудования пополнил адаптивный круиз-контроль.

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Новый GAC Trumpchi GS3 предложат с модернизированной бензиновой «турбочетверкой» 1.5: мощность выросла со 169 л.с. и 265 Нм до 177 л.с. и 270 Нм. На смену классическому шестиступенчатому «автомату» пришла семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Объявлено, что топ-версия R-Style наберет первую «сотню» за 7,5 секунды. Предыдущий паркетник еще бывает с «турботройкой» 1.5 (163 л.с. и 235 Нм) и шестиступенчатой «механикой». Полного привода у предшественника нет, кросс нового поколения тоже исключительно переднеприводный.



Предыдущий GAC Trumpchi GS3 1 / 4 Предыдущий GAC Trumpchi GS3 2 / 4 Предыдущий GAC Trumpchi GS3 3 / 4 Предыдущий GAC Trumpchi GS3 4 / 4

В Китае свежий кросс стартует в следующем году, цены пока не названы. GS3 уходящего поколения там стоит 11 900 – 14 500 долларов.



На российском рынке младший паркетник GAC сегодня не представлен. Компания вообще почти не проявляет активности в РФ, а зря – конкурентов все меньше, и эффектный «второй» GS3 вполне бы мог найти своего покупателя.