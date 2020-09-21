Самый доступный паркетник GAC преобразился снаружи и внутри и стал мощнее

Кроссовер Trumpchi GS3 (марку Trumpchi концерн GAC использует только на родине) с новым дизайном засветился еще в июне, тогда его снимки «слил» минпром КНР. А недавно в Поднебесной провели тест-драйв для местных профильных СМИ, «живые» фотографии модели опубликовало издание Autohome. Кстати, выяснилось, что такой кросс получил к названию приставку, однако не модные в последнее время среди китайских производителей три буквы Pro, а Power.

Напомним, GS3 выпускают с 2017-го, он открывает SUV-линейку Trumpchi. По итогам 2018-2019 гг. кросс занимал вторую строчку в личном зачете марки (бессменным лидером Trumpchi является другой паркетник – GS4), но в этом году он опустился на третье место, пропустив вперед седан Aion S, причем продажи GS3 обвалились вдвое: в январе-августе, по данным CarSalesBase, младший кросс разошелся тиражом в 22 579 экземпляров. Для сравнения, Geely Binyue (Coolray в РФ) за тот же период обрел в Китае более 69 000 владельцев. Так что же поможет Trumpchi GS3 вернуть покупателей?

Новый GAC Trumpchi GS3 Power и дореформенный GS3 1 / 4 Новый GAC Trumpchi GS3 Power и дореформенный GS3 2 / 4 Новый GAC Trumpchi GS3 Power и дореформенный GS3 3 / 4 Новый GAC Trumpchi GS3 Power и дореформенный GS3 4 / 4

Прежде всего, дизайн. Так, внешность подтянули к последним GS4 и GS5: младший кроссовер обзавелся огромной радиаторной решеткой и более массивным бампером с «треугольниками». Еще заменили задний бампер (он теперь без имитации патрубков выхлопной системы), фары и фонари. Кроме того, для паркетника можно будет заказать дизайн-пакет «под спорт» — без хрома на решетке, но с красными декоративными полосками и такого же цвета дисками. Габариты прежние, разве что модель прибавила 5 мм в высоту (4350/1825/1660 мм, колесная база – 2560 мм).



Внутри GS3 Power – новая передняя панель (с горизонтальными дефлекторами обдува вместо вертикальных), появилась виртуальная «приборка», которая объединена с увеличившимся в размерах тачскрином мультимедийной системы. От дополнительного узкого экранчика, возвышавшегося над панелью, отказались, как и от отдельного блока управления климат-контролем («климат» теперь, видимо, можно настроить с планшета «мультимедиа»).

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Бензиновая «турботройка» 1.5 мощностью 163 л.с. (235 Нм) осталась в строю (кросс с таким мотором обозначен как 235T), но у GS3 Power она сочетается только с шестиступенчатой «механикой», тогда как дореформенный SUV еще можно выбрать с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. А компанию этому движку составила новая «турбочетверка» 1.5 с отдачей в 169 л.с. и 265 Нм (эта версия носит индекс 270T), доставшаяся паркетнику от GS4. Старший турбомотор работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Полный привод кроссоверу не положен. Между тем свою рыночную карьеру GS3 начинал с совсем другими двигателями: модель оснащалась «атмосферником» 1.5 (114 л.с.) и «турбочетверкой» 1.3 (137 л.с.).



Новый GAC Trumpchi GS3 Power с дизайн-пакетом

Цены уже объявлены: за GS3 Power с «турботройкой» просят минимум 85 000 юаней (около 958 000 рублей по текущему курсу), кросс с турбированной «четверкой» стоит от 95 000 юаней (1 071 000 рублей). Предшественник дешевле (от 76 800 юаней или 866 000 рублей), не исключено, что его оставят в продаже – обычное дело для Китая.



Самый доступный SUV концерна GAC показывали и российской публике (дорестайлинговый, конечно), то есть его появление в нашей стране в будущем вполне возможно.