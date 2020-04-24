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  • Купеобразный паркетник GAC GS4 придёт на подмогу растерявшему покупателей брату

Купеобразный паркетник GAC GS4 придёт на подмогу растерявшему покупателей брату

24.04.2020 2226 1 0

Китайский концерн GAC объявил о старте приема заявок на кросс-купе. Модель доступна с безальтернативной «турбочетверкой» 1.5, хотя у SUV с традиционным кузовом еще есть гибридная версия.

 

В ноябре прошлого года в Китае начались продажи паркетника GAC Trumpchi GS4 второго поколения (марку Trumpchi используют только на родине). О коронавирусе COVID-19 тогда еще не слышали, так что запуск отметили, как водится, с помпой: во время торжественной церемонии одновременно со стандартным кроссом показали его купеобразную версию, которая получила незатейливое имя GS4 Coupe (у модели предыдущей генерации такого варианта не было). А сегодня в Поднебесной открыли прием предварительных заказов на «купе», хотя и без объявления цен.

GAC Trumpchi GS4 Coupe. Фото: autohome.com.cn
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GAC Trumpchi GS4 Coupe. Фото: autohome.com.cn
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Напомним, новый GS4 стал первой моделью концерна GAC, в основу которой легла модульная платформа GPMA (Global Platform Modular Architecture). В плане дизайна экстерьера купеобразный вариант от «традиционного» отличается не только силуэтом – у GS4 Coupe практически все внешние панели оригинальные, другими также сделали оптику и радиаторную решетку. Длина «купе» равна 4577 мм, что на 32 мм больше, чем у обычного SUV, ширина – 1873 мм (+17 мм по сравнению с «просто» GS4), высота – 1646 мм (-22 мм). Колесная база у моделей совпадает – 2680 мм.

GAC Trumpchi GS4 Coupe
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GAC Trumpchi GS4 Coupe
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GAC Trumpchi GS4 Coupe
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Внутри же GS4 Coupe скопировал обычный кросс, разница лишь в декоре, плюс купеобразной версии достались спортивные кресла. В списке оборудования значатся: виртуальная «приборка» и мультимедийная система с тачскрином (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), панорамный люк в крыше, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы предотвращения фронтального столкновения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы.

GAC Trumpchi GS4 Coupe
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GAC Trumpchi GS4 Coupe
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GAC Trumpchi GS4 Coupe
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Как и стандартный GS4, кросс-купе оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 169 л.с. (265 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом» (АКП – от Aisin). Привод – только передний. Кстати, Trumpchi GS4 с традиционным кузовом еще бывает в виде подзаряжаемого гибрида, такой паркетник стартовал на этой неделе: в состав установки входят 150-сильный бензиновый турбомотор 1.5 (максимальный крутящий момент составляет 235 Нм) и электродвигатель, суммарная отдача – около 200 л.с. Заявленный расход топлива – 1,3 л/100 км, только на электротяге кросс может проехать примерно 61 км – правда, эти показатели рассчитаны по устаревшему циклу NEDC. Купеобразному кроссу гибридная установка не положена, по крайней мере, пока.

Цены GS4 Coupe должны назвать в мае, тогда же начнутся «живые» продажи. Стандартный Trumpchi GS4 второго поколения стоит от 89 800 юаней (около 953 000 рублей по текущему курсу), за гибрид нужно выложить минимум 163 800 юаней (1 738 000 рублей).

Отметим, GS4 является бестселлером GAC Trumpchi, причем рейтинг продаж марки он возглавляет с тех пор, как появился на рынке, то есть с 2015 года. Лучший показатель кросс продемонстрировал в 2017-м, тогда в Поднебесной было реализовано более 337 000 единиц. Но результат 2019-го – уже 103 373 экземпляра, что вдвое меньше, чем годом ранее. Появление купеобразной версии должно привлечь новых клиентов.

Стандартный GAC Trumpchi GS4 нового поколения
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Стандартный GAC Trumpchi GS4 нового поколения
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Стандартный GAC Trumpchi GS4 нового поколения
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Стандартный GAC Trumpchi GS4 нового поколения
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В России легковое подразделение GAC пока продает только одну модель – флагманский кроссовер GS8 (расходится он вяло, о чем мы ранее уже писали). Вторым должен стать минивэн GN8 (он же GM8 на родине), ОТТС на него уже получили. Также ранее в GAC обещали привезти в Россию паркетник GS5. А вот GS4 для РФ официально пока не анонсирован.

кроссовер авторынок новинки GAC GAC GS4

 

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1 комментарий
24.04.2020 20:50
RFR 17

Рено Аркана, смотри и учись, как надо делать машины внутри...

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