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Пресная внешность и отменная подвеска: тест-драйв Chery Tiggo 9

18.03.2025 698 2 1

Флагманская «девятка» от Chery представляет собой пример типично китайского жонглирования индексами, ведь на домашнем рынке автомобиль представлен как Tiggo 8L. Однако при этом в КНР есть и Tiggo 9, но это абсолютно другая машина. Сложно? Сейчас разберёмся.

Двойняшки, но не близнецы

По большому счёту, Chery Tiggo 9 представляет собой не что иное, как Jaecoo J8, но с рядом важных изменений в плане техники, несмотря на общую платформу T2X. И правда, кажется, что в целом автомобили почти близнецы, особенно в профиль, а начинаешь присматриваться – в деталях они совершенно разные. У них даже нет ни одной общей кузовной панели!

Не зря на презентации говорили, что «девятка» позиционируется как глобальная модель для совершенно разных рынков, а не только для китайского – потому и облик машины максимально унифицирован и даже обезличен. Если сравнивать Tiggo 9 с тем же Jaecoo J8 анфас, то прежде всего в глаза бросается оригинальная решётка радиатора в блестящий ромбик вместо «китового уса». 

Воздухозаборники в переднем бампере тоже сделаны изящнее, а задняя часть симпатичная, но такая же невыразительная, как на Джейку. Все линии плавные и нарочито спокойные, никакой агрессии нет и в помине. Даже колёсные диски – на тоненьких спицах и с комичной надписью Luxury Technology на ступичной крышке. Вот бы ещё заднюю колею сделать пошире – в некоторых ракурсах корма смотрится слишком тяжеловесной.

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Повышенная семейность

Всё самое главное в «девятке» – внутри, ведь здесь три ряда кресел вместо двух у J8. За диваном второго ряда прячется третий – раскладывается и складывается он исключительно вручную. Второй ряд при этом полностью электрифицирован: сервоприводы и двигают его в продольном направлении, и наклоняют спинки, и даже откидывают правое кресло для доступа на третий ряд. Хоть и делают это невыносимо медленно.

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Разумеется, на галёрке тесновато, как ни двигай второй ряд, а из удобств – только подстаканники и небольшие выемки для мелочей. Ну и дефлекторы в потолке. Чтобы спинки складывались вровень с полом багажника, подушку третьего ряда пришлось установить максимально низко, поэтому сидеть там придётся с высоко задранными коленями. 

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Это неудобно, но проехать там полчаса или в лучшем случае час вполне терпимо. В общем, третий ряд нужен скорее не для перевозки детей, как показывают нам в рекламе, а для ситуативного трансфера взрослых, если вдруг появится такая необходимость. На втором ряду гораздо просторнее, но отодвинуть его от первого ряда так же далеко, как в Jaecoo, всё равно не получится – таковы особенности компоновки задней части салона. Увы, третьей зоны климата тут тоже нет – пассажиры второго ряда могут регулировать только скорость работы вентилятора, включать себе вентиляцию и подогрев.

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Передние кресла хороши, а правое вдобавок снабжено оттоманкой. Регулировки длины подушки у водителя нет, зато она регулируется даже по углу наклона, что позволяет устроиться довольно-таки удобно. Тут в наличии и массаж, и вентиляция, и подогревы. Ну и руль, конечно, настраивается как по высоте, так и по вылету – правда, вручную. Кожаная отделка (производитель утверждает, что она натуральная) выглядит грубовато, что ощущается даже на фото.

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Компоновка передней панели типична для новых «китайцев». Здесь два отдельных дисплея разрешением Ultra HD: приборная панель диагональю 10,3 дюйма и тачскрин мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. Здорово, что у приборов есть классический вариант с парой круглых шкал! Оба экрана – яркие и красочные, центральный откликается на касания пальцев без тормозов – мультимедийка работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 8155, у неё 16 Гб оперативной памяти и жёсткий диск на 128 Гб. 

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В меню можно найти предустановленные популярные онлайн-сервисы VK и Яндекса – это навигация, пробки, музыка, видео и социальная сеть. На первый год после покупки автомобиля трафик предоставляется бесплатно, но с ограничением в пять гигабайт. Аудиосистема с 14 динамиками Sony играет плотно и энергично. Пожалуй, единственная штука в интерьере, вызывающая негатив, это форма передней панели – когда открываешь дверь, она выступает в проём острым углом, о который то и дело с размаху прикладываешься коленом. Проверено.

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Автомат вместо робота

Под капотом Tiggo 9 тот же мотор, что у Джейку – 2,0-литровая «турбочетвёрка» с индексом SQRF4J20. А вот вместо 7-ступенчатого робота с ним работает 8-ступенчатый гидромеханический автомат Fuzhen FA840, который ставится на многие модели суббрендов Chery под собственным индексом 840AHA – например, на тот же Soueast S09. Восьмёрка здесь традиционно обозначает количество передач, а 40 – максимальный крутящий момент, который коробка способна «переварить» (400 Н·м без нуля).

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Двигатель, как отмечают китайцы, примечателен некоей технологией Silent Shafts, которая уменьшает шум и вибрации при работе мотора. Вероятно, здесь имеется в виду применение обычных балансирных валов – одноимённую технологию Mitsubishi впервые использовала ещё в 1970-х. Муфта BorgWarner установлена в корпусе заднего дифференциала, время её отклика – всего 0,1 секунды.

Китайцы отмечают, что 85% элементов силового каркаса кузова изготовлены из высокопрочной стали, а ключевые из них выполнены методом горячей формовки из стали с пределом прочности 1500 МПа. Адаптивных амортизаторов, в отличие от Jaecoo, у Tiggo 9 нет, зато есть гидравлические втулки рычагов подвески и гидравлические опоры двигателя – в Chery уверяют, что так им удалось добиться увеличения комфорта на 30% по сравнению с обычными втулками.

Верю! Чери действительно едет мягче. Плавность хода у «девятки» – на зависть любым другим «китайцам» без пневмоподвески. Но Tiggo 9 при этом отлично сбалансирован – здесь и крены весьма умеренные для большого кроссовера, и энергоёмкость подвески на высоте. Машина стойко держит удары на разбитой дороге, не замыкаясь на отбойники и не отстреливая стойками на кочках. 

Особенно приятно, что даже на крупнозернистом асфальте ни на руле, ни на кузове не ощущается характерного зуда – все паразитные вибрации от дорожного покрытия растворяются в том числе в гидравлических сайлентблоках. На длинной волне нет продольной раскачки, на короткой – лишних вертикальных колебаний. А вот обратная связь по рулю могла бы быть и получше – усилие на рулевом колесе откровенно искусственное и не всегда логичное. 

Автомат щёлкает передачи не так быстро, как робот, но работает ощутимо мягче, хотя порой почему-то переходит на пониженную с ощутимым толчком под сброс газа. Ну и от прибавки в расходе топлива тут никуда не деться – в смешанном цикле с небольшим перевесом в пользу города получается 11-12 литров на сотню, а если спешить, то и все 13-14. С этим придётся смириться – выбора коробки для Tiggo 9 нет.

Динамики вполне достаточно для семейной машины без драйверских амбиций. Пытаться их найти – дело бесполезное. Отклик на педаль газа даже в режиме «Спорт» подчёркнуто плавный. Tiggo 9 не заставишь взять и сорваться с места – ускоряется он всегда без резкости, уверенно, но мягко. Режимов движения здесь много – «Стандарт», «Снег», «Грязь», «Песок», «4х4» и «Эко». Названия говорят сами за себя, а внедорожные сетапы отличаются настройками ездовой электроники.

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По большому счёту, проходимость ограничена сцепными свойствами «липучки» Ikon: в поле на Tiggo 9 явно никто не полезет, тем более – с дорожным просветом в 20 сантиметров. А с банальными препятствиями вроде сугробов после снегопада или нечищеных дорог легко справится муфта – достаточно выбрать подходящий режим движения шайбой на центральном тоннеле.

Считаем деньги

Что ж, «девятка» – определённо лучший Chery и носит звание флагмана модельной линейки вполне заслуженно. И едва ли будет сюрпризом, что при этом Tiggo 9, конечно же, ещё и самый дорогой Чери. Кроссовер представлен в двух комплектациях с неизменно пафосными названиями Prime и Ultra. В базовой будут 19-дюймовые колёса, система кругового обзора, набор водительских ассистентов, шесть подушек безопасности, кресла чёрного цвета и аудиосистема с восемью динамиками.

В топовом исполнении появятся 20-дюймовые колёса, расширенный пакет электронных систем помощи водителю, десять подушек безопасности, коричневые или чёрные кресла на выбор, функция массажа в передних креслах и аудиосистема с 14-ю динамиками. Комплектация Prime обойдётся в 4 750 000 рублей без учёта скидок, Ultra – в 5 050 000 рублей. Но указанные импортёром цены, к слову, действительны только для автомобилей 2024 года выпуска.

Технические характеристики Chery Tiggo 9
Кузов
Тип кузовауниверсал
Число дверей/мест5/5
Длина/ширина/высота, мм4810/1925/1741
Колесная база, мм2800
Колея, мм1638
Масса снаряженная/полная, кг1974/2587
Объём багажника, л200
Двигатель
Типбензиновый, турбированный
Компоновка и расположениерядный, спереди поперечно
Число цилиндров/клапанов4/16
Рабочий объём, см³1998
Мощность, л.с./кВт/об/мин245/180/5500
Крутящий момент, Н•м/об/мин375/1750-4000
Трансмиссия
Коробка передачавтоматическая, гидромеханическая, 8-ступенчатая
Приводполный, автоматически подключаемый, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс
Ходовая часть
Подвеска передняянезависимая, пружинная, Макферсон
Подвеска задняянезависимая, пружинная, многорычажная
Тормоза передниедисковые, вентилируемые
Тормоза задниедисковые, невентилируемые
Рулевое управлениереечное, с электроусилителем
Размерность шин245/50 R20
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч220
Время разгона 0–100 км/ч, с8
Расход топлива, город/трасса/смешанный, л/100 км10,3/7,2/8,3
Ёмкость топливного бака, л57
ТопливоАИ-92
Дорожный просвет, мм200
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2 комментария
18.03.2025 15:14
Terran_medic

Сиденья уже выглядят просиженными и пропержеными

18.03.2025 15:54
Papirus

Вопрос один: сколько ещё будет увеличиваться количество сортов говна, на которые надо еще запчасти таскать? Хотя, на одноразовое запчасти не нужны.

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