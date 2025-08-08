Российский бренд Tenet расширяет гамму: на подходе кроссовер T7

Вообще, ожидалось, что именно этот кроссовер Tenet и будет представлен первым. Ведь он был запечатлен на фото, которые сопровождали релизы о запуске нового отечественного бренда в начале текущего года. Однако формально первенцем оказался другой паркетник – более крупный Tenet T8, его рассекретили на прошлой неделе. Младший же кросс поступит в продажу под индексом T7.

Tenet T7

Напомним, марка Tenet принадлежит российской компании AGR Automotive Group (АГР), которая также владеет бывшими местными заводами Hyundai и Volkswagen. Первое предприятие находится в Санкт-Петербурге, оно выпускает чуть перелицованные модели Хендэ и Kia под брендом Solaris. А бывший калужский завод VW будет производить по полному циклу как раз машины Tenet. Кроссовер Tenet T8 – это Chery Tiggo 8 Plus, то есть одна из многочисленных разновидностей «восьмерки», которую в РФ прежде не продавали. Ну а и Tenet T7 – это стартовавший в России нынешней весной Chery Tiggo 7L с другими эмблемами и шильдиками.

Tenet T7 1 / 2 Tenet T7 2 / 2

Из размеров T7 пока озвучена только колесная база – те же 2670 мм, что и у Tiggo 7L. Впрочем, остальные габариты тоже, очевидно, совпадают: длина – 4553 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1696 мм. Идентична и техника. Кроссовер Tenet T7 будет доступен с бензиновым турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроссовер Chery бывает с передним или полным приводом – модель Tenet, вероятно, предложат в аналогичных исполнениях.

Tenet T7 1 / 3 Tenet T7 2 / 3 Tenet T7 3 / 3

В списке оборудования Tenet T7 заявлены: подогрев лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев руля и всех кресел, двухзонный климат-контроль, объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности и круиз-контроль. Кроме того, для паркетника предусмотрена телематическая система Tenet Remote: со смартфона можно будет запустить двигатель, включить «климат» или подогрев, отслеживать состояние машины и т.д.

Tenet T7

На рынок Tenet T7 выйдет в ближайшее время, состав каждой из комплектаций и цены объявят ближе к дате старта продаж. Chery Tiggo 7L без учета акций сегодня стоит 2 680 000 – 3 230 000 рублей.