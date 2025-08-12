Производство кроссовера Tenet T7 стартовало на заводе в Калуге

Выпуск SUV под новой российской маркой налажен на предприятии холдинга «АГР» по полному циклу. Паркетник появится в продаже на авторынке РФ в ближайшее время.

Появившаяся летом 2023 года AGR Automotive на данный момент занимается выпуском автомобилей под маркой Solaris на предприятии в Санкт-Петербурге. В феврале 2025-го холдинг «АГР» анонсировал выход на российский рынок новой марки – Tenet. Формально первенцем бренда стал кроссовер с индексом T8, представленный в конце прошлого месяца, однако на конвейер первым встал его «младший брат» – паркетник Tenet T7, показанный на прошлой неделе.

На фото: производство Tenet T7 на заводе в Калуге

Пресс-служба холдинга «АГР» сегодня, 12 августа 2025 года, рассказала о старте производства полного цикла Tenet T7 на заводе, расположенном в Калуге (ранее эта площадка принадлежала концерну Volkswagen). Выпуск налажен в рамках технологического партнёрства между российским холдингом «АГР» и китайской компанией Defetoo, соответствующее соглашение было подписано в феврале этого года.

На фото: Tenet T7

В компании отметили, что в рамках организации производства была проведена модернизация сварочного, окрасочного и сборочного производственных цехов. На калужском заводе перед запуском серийной сборки автомобилей Tenet T7 было сварено свыше 200 предсерийных кузовов, более 50 из них прошли полный цикл окраски и сборки. Сообщается также, что для проверки каждого кузова использовалось более 2100 параметров, а качество лакокрасочного покрытия компания подтвердила с помощью «серии испытаний, проведённых в соответствии с мировыми стандартами».

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Tenet T7 представляет собой Chery Tiggo 7L с изменёнными логотипами и шильдиками («китаец» стартовал в РФ весной 2025 года). Ранее в пресс-службе бренда рассказали о том, что расстояние между осями у этого паркетника составляет 2670 мм (как и у Tiggo 7L). Можно смело предположить, что остальные габариты тоже не отличаются, так что длина T7, скорее всего, равна 4553 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1696 мм.

На фото: салон Tenet T7

Техника такая же как у «донора», так что под капотом у кроссовера Tenet T7 располагается 150-сильный бензиновый турбомотор объёмом 1,6 литра. Он идёт в комплекте с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Скорее всего, у российского паркетника будет передний, либо полный привод, как и у аналогичной модели Chery.

У Tenet T7 список оборудования включает в себя: шесть подушек безопасности (включая боковые шторки), круиз-контроль, датчики дождя и света, камеры кругового обзора, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев всех сидений и рулевого колеса, двухзонный климат-контроль, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, большое табло, объединяющее виртуальный щиток приборов и центральный тачскрин информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay (диагональ каждого экрана – 12,3 дюйма).

Помимо этого, паркетник российской марки получил телематическую систему Tenet Remote, которая позволяет владельцам с помощью смартфона запускать двигатель, включать климатическую установку, обогрев сидений и стёкол, а также следить за состоянием автомобиля и т.д. Компания обещает Tenet T7 три года гарантии плюс два года дополнительной технической поддержки (либо 100 000 км гарантии плюс 50 000 км поддержки).

Цены новинки станут известны ближе к началу продаж. Отметим, стартовая рекомендованная розничная цена Chery Tiggo 7L на российском рынке составляет 2 680 000 рублей, за топовый вариант просят не менее 3 230 000 рублей.