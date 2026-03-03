Рестайлинг ×
  • Haval Jolion получил в России обновлённый салон и более тяговитый мотор. Объявлены цены

Haval Jolion получил в России обновлённый салон и более тяговитый мотор. Объявлены цены

03.03.2026 343 1 0
Haval Jolion получил в России обновлённый салон и более тяговитый мотор. Объявлены цены

Местный офис GWM представил посвежевший кроссовер Haval Jolion. Внешне бестселлер бренда не изменился, а вот интерьер переделали. Кроме того, полноприводные версии получили модернизированную турбочетверку 1.5.

Входящая в состав концерна Great Wall Motor (GWM) марка Haval продолжает обновление своей российской линейки. Так, ранее в этом году на наш рынок вышли посвежевшие паркетник Haval H3, внедорожник Haval H9 и кроссовер Haval H7. А теперь доработке подвергся бестселлер бренда – младший кросс Jolion. Отметим, это уже вторая модернизация нашей модели – предыдущую провели в 2024-м.

Слева — интерьер дореформенного Haval Jolion для России, справа — салон обновленного кроссовера

Дизайн экстерьера на этот раз менять не стали, зато обновили салон. Кроссовер Haval Jolion обрел другую переднюю панель. Изменен блок управления на центральной консоли, вдобавок он отныне расположен под дефлекторами обдува, а не над ними. У рулевого колеса теперь утолщенный обод. Про размер планшета мультимедийной системы в пресс-релизе нет ни слова. Видимо, как и прежде, в начальных версиях паркетник имеет 10-дюймовый дисплей, а дорогим комплектациям положен экран на 12,3 дюйма. При этом сама мультимедиа получила иной дизайн интерфейса и работающее в офлайн-режиме голосовое управление.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Также был переработан центральный тоннель. За управление трансмиссией вместо шайбы теперь отвечает «классический вертикальный джойстик». Подстаканники лишились крышки, плюс они расположены ближе к пассажиру (раньше были у бокса-подлокотника). Площадка для беспроводной зарядки осталась на прежнем месте (под дефлекторами обдува), при этом ее мощность увеличена до 50 Вт.

Кроме того, внутри к разъемам USB Type-A добавили порты Type-C (один спереди, два сзади). Наконец, «оптимизирован стиль фоновой подсветки» интерьера – «для более комфортного восприятия».

У переднеприводных версий Haval Jolion прежний двигатель – бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 143 л.с. (210 Нм), она работает в паре с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полноприводные исполнения оснащаются модернизированным турбомотором 1.5, который производят на собственном заводе Haval в Тульской области. Этот двигатель теперь относится к экоклассу Евро-6. Его мощность все так же составляет 150 л.с., а вот максимальный крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм. Jolion 4WD доступен только с 7DCT. Первую «сотню» такой кроссовер наберет за 9,1 секунды (было 9,8 секунды), максимальная скорость увеличена со 185 до 190 км/ч. Как отметили в компании, расход топлива в смешанном цикле теперь равен 7,6 л/100 км (было 8,2 л/100 км).

Посвежевший Haval Jolion предложат в четырех комплектациях, у них новые названия. Базовая – это Комфорт (только ей положена механика), средняя и предтоповая – Оптимум и Премиум. Самое дорогое исполнение получило имя Техно+. Наполнение каждой из комплектаций пока не раскрыто, но цены уже объявлены.

Переднеприводный Jolion Комфорт стоит 2 049 000 рублей, в версиях Оптимум и Премиум – 2 449 000 и 2 649 000 рублей соответственно. Полноприводный кроссовер в исполнении Оптимум обойдется в 2 599 000 рублей, цены модели с 4WD в комплектациях Премиум и Техно+ – 2 799 000 и 2 899 000 рублей. В продажу кроссовер с новым салоном поступит в ближайшее время. Дореформенный паркетник 2026 года выпуска стоит 1 999 000 – 2 899 000 рублей.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки рестайлинг Haval Haval Jolion

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
03.03.2026 16:13
Иван Сергеев

Робот всё также действует автономно от двигателя, дергается и пинается?

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Как правильно выбрать видеорегистратор: функции, нюансы, бренды Подбираете видеорегистратор? Kolesa.ru составили для вас наиболее полный гайд по всем характеристикам автомобильных видеорегистраторов, чтобы ни один важный фактор не оказался упущенным. Выб... 421 2 0 03.03.2026
Статьи / Колёсная база Как защитить кузов автомобиля от соли и реагентов зимой Зимой кузов автомобиля регулярно контактирует с солью, реагентами и влажной грязью. Эти вещества ускоряют коррозию, разрушают лакокрасочное покрытие и провоцируют появление ржавчины. Защита... 1631 0 0 02.03.2026
Статьи / Авто и технологии Алюминиевый блок, небольшой объём и турбина: чем обслуживать двигатели китайских автомобилей Китайские автомобили в России давно перестали быть редкостью. Geely, Chery, Haval, Exeed – все эти марки уже на слуху даже у тех, кто пока докатывает ресурс европейских или корейских машин.... 1519 2 0 02.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77254 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47249 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 17796 11 6 05.12.2025
Обсуждаемое
17 Эстетика салона автомобиля: мода свернула не туда?
14 Стартовало производство новых седанов и универсалов Lada Vesta Sport
8 Ничего не понятно, но очень интересно: начинаем длительный тест-драйв...
Новые комментарии
Change privacy settings