Обновлённый Haval H3 в России: свежие официальные фото и старт продаж

27.02.2026 229 0 0
После рестайлинга брутальный кроссовер Haval лишился «рюкзака». Полноприводным версиям также заменили радиаторную решетку, вдобавок такие машины теперь оснащаются модернизированным мотором. Наконец, был пересмотрен состав комплектаций.

Рестайлинговый кроссовер Haval H3 в России анонсировали в середине февраля, тогда же был опубликован прайс-лист. Пару дней назад провели презентацию модели. А теперь местный офис концерна GWM (Great Wall Motor) объявил о старте продаж. Одновременно компания поделилась новыми фотографиями посвежевшего кросса. Также напомним, что для нашего рынка модель производят на собственном заводе GWM в Тульской области.

Сверху — дореформенный Haval H3, внизу — обновленный полноприводный кроссовер. При этом у переднеприводных машин 2026 модельного года прежнее оформление передней части

Haval H3 переделали корму. Заменили багажную дверь – она теперь без чисто декоративного «рюкзака», вместо него – ниша для крепления номерного знака. Также была увеличена площадь заднего стекла и добавлен стеклоочиститель с омывателем. «Личика» переднеприводных версий реформы не коснулись, полноприводным же кроссоверам досталась новая радиаторная решетка – она полностью черная и с интегрированной крупной надписью Haval.

Габариты прежние. Длина Haval H3 составляет 4520 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1745 мм, колесная база – 2710 мм. Паспортный дорожный просвет – 196 мм.

Обновки есть и в салоне. Обод рулевого колеса был утолщен, управление круиз-контролем и ограничителем скорости перенесли с подрулевого рычажка на левую спицу руля. Добавлен средний подголовник для второго ряда сидений, на галерке еще появился откидной центральный подлокотник с парой подстаканников. В багажнике богатых комплектаций теперь есть жесткая полка, эти исполнения также получили подсветку макияжных зеркал в противосолнечных козырьках.

Haval H3 с передним приводом оснащается прежней бензиновой турбочетверкой 1.5 (143 л.с., 210 Нм), которая соответствует экологическому классу Евро-5. Для кроссовера с полным приводом турбодвигатель 1.5 модернизировали: он все так же выдает 177 л.с. и 270 Нм, но теперь этот мотор относится к экоклассу Евро-6. Заявлено, что расход топлива полноприводного Haval H3 снизился – 10,4 л/100 км в городском цикле и 8,2 л/100 км в смешанном цикле. Показатели H3 4WD с дореформенным 1.5T – 10,8 л/100 км и 8,3 л/100 км. Как и прежде, кроссоверу положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Обновленный H3 предложен в трех комплектациях – Elite, Premium и Tech Plus. При этом базовая версия теперь доступна не только для полноприводного кроссовера, но и для переднеприводного.

Исполнение Elite упростили. В этой комплектации кресла Haval H3 отныне обиты «износостойкой черной тканью» (была экокожа), из списка оборудования убрали передние датчики парктроника, подогрев задних сидений и камеры кругового обзора (теперь только камера заднего вида). Остались светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, задний парктроник, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и передних кресел, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка и мультимедийная система (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), круиз-контроль. Мультимедиа наряду с сервисами Яндекс теперь поддерживает онлайн-сервис VK Видео.

Все, чего лишился базовый Haval H3, появляется в версии Premium. Такой кроссовер также имеет электропривод багажной двери, контурную подсветку интерьера и беспроводную зарядку для смартфона. Топовое исполнение Tech Plus (доступно только для полноприводного H3) – это еще панорамный люк в крыше, система бесконтактного открывания багажника, адаптивный «круиз», системы удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о столкновении сзади.

Без учета акций за обновленный Haval H3 Elite 2WD просят 2 699 000 рублей, H3 Premium 2WD обойдется в 2 899 000 рублей. Полноприводный кроссовер 2026 модельного года в версии Elite стоит 3 049 000 рублей, в комплектации Premium – 3 199 000 рублей, цена топового Haval H3 Tech Plus 4WD – 3 499 000 рублей. Дореформенный паркетник 2026 года выпуска стоит 2 749 000 – 3 449 000 рублей. У дилеров пока есть и машины 2025 года выпуска (2 699 000 – 3 399 000 рублей).

Между тем ранее Haval вывел на российский рынок модернизированные кроссовер H7 и внедорожник H9. Подробнее об этих моделях – в нашем материале.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки рестайлинг Haval Haval H3
