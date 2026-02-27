Обновлённый Haval H3 в России: свежие официальные фото и старт продаж

После рестайлинга брутальный кроссовер Haval лишился «рюкзака». Полноприводным версиям также заменили радиаторную решетку, вдобавок такие машины теперь оснащаются модернизированным мотором. Наконец, был пересмотрен состав комплектаций.

Рестайлинговый кроссовер Haval H3 в России анонсировали в середине февраля, тогда же был опубликован прайс-лист. Пару дней назад провели презентацию модели. А теперь местный офис концерна GWM (Great Wall Motor) объявил о старте продаж. Одновременно компания поделилась новыми фотографиями посвежевшего кросса. Также напомним, что для нашего рынка модель производят на собственном заводе GWM в Тульской области.

Сверху — дореформенный Haval H3, внизу — обновленный полноприводный кроссовер. При этом у переднеприводных машин 2026 модельного года прежнее оформление передней части

Haval H3 переделали корму. Заменили багажную дверь – она теперь без чисто декоративного «рюкзака», вместо него – ниша для крепления номерного знака. Также была увеличена площадь заднего стекла и добавлен стеклоочиститель с омывателем. «Личика» переднеприводных версий реформы не коснулись, полноприводным же кроссоверам досталась новая радиаторная решетка – она полностью черная и с интегрированной крупной надписью Haval.

Габариты прежние. Длина Haval H3 составляет 4520 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1745 мм, колесная база – 2710 мм. Паспортный дорожный просвет – 196 мм.

Обновки есть и в салоне. Обод рулевого колеса был утолщен, управление круиз-контролем и ограничителем скорости перенесли с подрулевого рычажка на левую спицу руля. Добавлен средний подголовник для второго ряда сидений, на галерке еще появился откидной центральный подлокотник с парой подстаканников. В багажнике богатых комплектаций теперь есть жесткая полка, эти исполнения также получили подсветку макияжных зеркал в противосолнечных козырьках.

Haval H3 с передним приводом оснащается прежней бензиновой турбочетверкой 1.5 (143 л.с., 210 Нм), которая соответствует экологическому классу Евро-5. Для кроссовера с полным приводом турбодвигатель 1.5 модернизировали: он все так же выдает 177 л.с. и 270 Нм, но теперь этот мотор относится к экоклассу Евро-6. Заявлено, что расход топлива полноприводного Haval H3 снизился – 10,4 л/100 км в городском цикле и 8,2 л/100 км в смешанном цикле. Показатели H3 4WD с дореформенным 1.5T – 10,8 л/100 км и 8,3 л/100 км. Как и прежде, кроссоверу положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Обновленный H3 предложен в трех комплектациях – Elite, Premium и Tech Plus. При этом базовая версия теперь доступна не только для полноприводного кроссовера, но и для переднеприводного.

Исполнение Elite упростили. В этой комплектации кресла Haval H3 отныне обиты «износостойкой черной тканью» (была экокожа), из списка оборудования убрали передние датчики парктроника, подогрев задних сидений и камеры кругового обзора (теперь только камера заднего вида). Остались светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, задний парктроник, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и передних кресел, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка и мультимедийная система (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), круиз-контроль. Мультимедиа наряду с сервисами Яндекс теперь поддерживает онлайн-сервис VK Видео.

Все, чего лишился базовый Haval H3, появляется в версии Premium. Такой кроссовер также имеет электропривод багажной двери, контурную подсветку интерьера и беспроводную зарядку для смартфона. Топовое исполнение Tech Plus (доступно только для полноприводного H3) – это еще панорамный люк в крыше, система бесконтактного открывания багажника, адаптивный «круиз», системы удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о столкновении сзади.

Без учета акций за обновленный Haval H3 Elite 2WD просят 2 699 000 рублей, H3 Premium 2WD обойдется в 2 899 000 рублей. Полноприводный кроссовер 2026 модельного года в версии Elite стоит 3 049 000 рублей, в комплектации Premium – 3 199 000 рублей, цена топового Haval H3 Tech Plus 4WD – 3 499 000 рублей. Дореформенный паркетник 2026 года выпуска стоит 2 749 000 – 3 449 000 рублей. У дилеров пока есть и машины 2025 года выпуска (2 699 000 – 3 399 000 рублей).

Между тем ранее Haval вывел на российский рынок модернизированные кроссовер H7 и внедорожник H9. Подробнее об этих моделях – в нашем материале.