Авторынок РФ в январе 2026 года: в первую десятку вернулся кроссовер Mazda CX-5

Судя по новому отчёту, который был подготовлен агентством «Автостат», за первый месяц 2026 года на российском рынке новых легковых автомобилей было продано 80 604 экземпляра, что на 9,5% меньше, чем в январе 2025-го и почти на 41% меньше по сравнению с результатом предыдущего месяца (в декабре было реализовано 136 463 шт.). Как обычно, напомним, что агентство использует данные о государственной регистрации новых машин в стране, поэтому в статистике учитываются в том числе те автомобили, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта.

На фото: Tenet T7

В первой десятке самых продаваемых марок лидирует по-прежнему российская Lada, на её долю в январе пришлось 24,4% (для сравнения, в январе 2025-го она составляла 30,9%). В ТОП-10 наиболее востребованных моделей от этого бренда вошли: его лидер – Granta (доля на авторынке РФ – 9,4%), всё так же замыкающая первую пятёрку Vesta (доля – 3,8%), на шестой, седьмой и восьмой строчках располагаются соответственно Niva Travel (3,7%), Niva Legend (3%) и Iskra (2,7%), поднявшаяся за месяц на пару этажей выше.

Место Марка Продажи в январе 2026 года, шт. Продажи в январе 2025 года, шт. Разница, % 1 Lada 19 644 27 538 - 28,7 2 Haval 10 726 11 825 - 9,3 3 Tenet 8949 - - 4 Geely 4720 6217 - 24,1 5 Belgee 2946 1816 + 62,2 6 Changan 2380 5081 - 53,2 7 Toyota 2118 1182 + 79,2 8 Jetour 2113 2214 - 4,6 9 Mazda 2098 196 + 970,4 10 Solaris 1536 1292 + 18,9

Самой востребованной иностранной маркой стал китайский Haval с долей на рынке, равной 13,31% (годом ранее – 13,28%). В январе 2026-го в список бестселлеров от этого бренда вошёл только кроссовер Jolion (доля – 5,4%), выпускаемый на заводе под Тулой. Он по-прежнему занимает второе место в ТОП-10. Отметим, месяцем ранее в списке присутствовал и Haval M6, собираемый на предприятии в Калуге. Однако в январе он до первой десятки не добрался.

Третье место среди брендов сумела удержать за собой молодая местная марка Tenet (напомним, под ней в РФ выпускаются модели поднебесной Chery) с долей рынка, равной 11,1%. В первую десятку самых продаваемых автомобилей от неё вошли кроссоверы T7 (доля в январе – 5,2%) и T4 (5,1%). По сравнению с предыдущим месяцем они своих позиций не поменяли, оставшись на третьем и четвёртом местах.

На фото: Mazda CX-5 (версия 2021 модельного года)

Geely в январе 2026-го забралась на строчку выше и теперь находится на четвёртой с долей рынка, равной 5,9% (годом ранее – 7%), при этом в «модельный» ТОП-10 ни один из автомобилей Джили не вошёл. Родственный белорусский бренд Belgee наоборот опустился на этаж ниже и теперь замыкает пятёрку лидеров с долей в 3,7% (в январе 2025-го – 2%). От него в список моделей вошёл замыкающий первую десятку паркетник X50 (2%), представляющий собой Geely Coolray образца 2018 года с другими эмблемами.

На шестом месте среди марок располагается Changan с трёхпроцентной долей российского авторынка (годом ранее – 5,7%), на седьмом – Toyota с показателем 2,63% (в январе 2025-го – 1,3%), на восьмом – Jetour с долей в 2,62% (ранее – 2,5%), замыкает ТОП-10 брендов Solaris с результатом 1,9% (в начале прошлого года – 1,5%). При этом на девятой строчке по итогам прошедшего месяца оказалась японская марка Mazda, на её долю пришлось 2,6% от общего показателя продаж на рынке РФ. Драйвером продаж для этого бренда стал вернувшийся в список бестселлеров кроссовер Mazda CX-5 (доля – 2,3%).

Место Модель Продажи в январе 2026 года, шт. Продажи в январе 2025 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 7597 11 422 - 33,5 2 Haval Jolion 4366 4139 + 5,5 3 Tenet T7 4169 - - 4 Tenet T4 4123 - - 5 Lada Vesta 3037 8007 - 62,1 6 Lada Niva Travel 3002 3101 - 3,2 7 Lada Niva Legend 2388 2779 - 14,1 8 Lada Iskra 2173 - - 9 Mazda CX-5 1890 122 + 1449,2 10 Belgee X50 1627 994 + 63,7

Напомним, ранее аналитики Автостата предположили, каким окажется 2026 год для российского автомобильного рынка. Согласно базовому сценарию, продажи новых легковушек останутся на уровне, близком к показателю 2025 года: эксперты считают, что в РФ будет продано около 1,32 – 1,34 млн экземпляров.