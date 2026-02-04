Авторынок РФ в январе 2026 года: в первую десятку вернулся кроссовер Mazda CX-5

Судя по новому отчёту, который был подготовлен агентством «Автостат», за первый месяц 2026 года на российском рынке новых легковых автомобилей было продано 80 604 экземпляра, что на 9,5% меньше, чем в январе 2025-го и почти на 41% меньше по сравнению с результатом предыдущего месяца (в декабре было реализовано 136 463 шт.). Как обычно, напомним, что агентство использует данные о государственной регистрации новых машин в стране, поэтому в статистике учитываются в том числе те автомобили, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта.
В первой десятке самых продаваемых марок лидирует по-прежнему российская Lada, на её долю в январе пришлось 24,4% (для сравнения, в январе 2025-го она составляла 30,9%). В ТОП-10 наиболее востребованных моделей от этого бренда вошли: его лидер – Granta (доля на авторынке РФ – 9,4%), всё так же замыкающая первую пятёрку Vesta (доля – 3,8%), на шестой, седьмой и восьмой строчках располагаются соответственно Niva Travel (3,7%), Niva Legend (3%) и Iskra (2,7%), поднявшаяся за месяц на пару этажей выше.
|Место
|Марка
|Продажи в январе 2026 года, шт.
|Продажи в январе 2025 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|19 644
|27 538
|- 28,7
|2
|Haval
|10 726
|11 825
|- 9,3
|3
|Tenet
|8949
|-
|-
|4
|Geely
|4720
|6217
|- 24,1
|5
|Belgee
|2946
|1816
|+ 62,2
|6
|Changan
|2380
|5081
|- 53,2
|7
|Toyota
|2118
|1182
|+ 79,2
|8
|Jetour
|2113
|2214
|- 4,6
|9
|Mazda
|2098
|196
|+ 970,4
|10
|Solaris
|1536
|1292
|+ 18,9
Самой востребованной иностранной маркой стал китайский Haval с долей на рынке, равной 13,31% (годом ранее – 13,28%). В январе 2026-го в список бестселлеров от этого бренда вошёл только кроссовер Jolion (доля – 5,4%), выпускаемый на заводе под Тулой. Он по-прежнему занимает второе место в ТОП-10. Отметим, месяцем ранее в списке присутствовал и Haval M6, собираемый на предприятии в Калуге. Однако в январе он до первой десятки не добрался.
Третье место среди брендов сумела удержать за собой молодая местная марка Tenet (напомним, под ней в РФ выпускаются модели поднебесной Chery) с долей рынка, равной 11,1%. В первую десятку самых продаваемых автомобилей от неё вошли кроссоверы T7 (доля в январе – 5,2%) и T4 (5,1%). По сравнению с предыдущим месяцем они своих позиций не поменяли, оставшись на третьем и четвёртом местах.
Geely в январе 2026-го забралась на строчку выше и теперь находится на четвёртой с долей рынка, равной 5,9% (годом ранее – 7%), при этом в «модельный» ТОП-10 ни один из автомобилей Джили не вошёл. Родственный белорусский бренд Belgee наоборот опустился на этаж ниже и теперь замыкает пятёрку лидеров с долей в 3,7% (в январе 2025-го – 2%). От него в список моделей вошёл замыкающий первую десятку паркетник X50 (2%), представляющий собой Geely Coolray образца 2018 года с другими эмблемами.
На шестом месте среди марок располагается Changan с трёхпроцентной долей российского авторынка (годом ранее – 5,7%), на седьмом – Toyota с показателем 2,63% (в январе 2025-го – 1,3%), на восьмом – Jetour с долей в 2,62% (ранее – 2,5%), замыкает ТОП-10 брендов Solaris с результатом 1,9% (в начале прошлого года – 1,5%). При этом на девятой строчке по итогам прошедшего месяца оказалась японская марка Mazda, на её долю пришлось 2,6% от общего показателя продаж на рынке РФ. Драйвером продаж для этого бренда стал вернувшийся в список бестселлеров кроссовер Mazda CX-5 (доля – 2,3%).
|Место
|Модель
|Продажи в январе 2026 года, шт.
|Продажи в январе 2025 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|7597
|11 422
|- 33,5
|2
|Haval Jolion
|4366
|4139
|+ 5,5
|3
|Tenet T7
|4169
|-
|-
|4
|Tenet T4
|4123
|-
|-
|5
|Lada Vesta
|3037
|8007
|- 62,1
|6
|Lada Niva Travel
|3002
|3101
|- 3,2
|7
|Lada Niva Legend
|2388
|2779
|- 14,1
|8
|Lada Iskra
|2173
|-
|-
|9
|Mazda CX-5
|1890
|122
|+ 1449,2
|10
|Belgee X50
|1627
|994
|+ 63,7
Напомним, ранее аналитики Автостата предположили, каким окажется 2026 год для российского автомобильного рынка. Согласно базовому сценарию, продажи новых легковушек останутся на уровне, близком к показателю 2025 года: эксперты считают, что в РФ будет продано около 1,32 – 1,34 млн экземпляров.
