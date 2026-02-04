Статистика ×
  • Авторынок РФ в январе 2026 года: в первую десятку вернулся кроссовер Mazda CX-5

Авторынок РФ в январе 2026 года: в первую десятку вернулся кроссовер Mazda CX-5

04.02.2026 211 0 0
Авторынок РФ в январе 2026 года: в первую десятку вернулся кроссовер Mazda CX-5

ТОП-3 среди марок по-прежнему замыкает Tenet, а в списке самых продаваемых моделей Lada Iskra поднялась на пару строчек выше, чем месяцем ранее.

Судя по новому отчёту, который был подготовлен агентством «Автостат», за первый месяц 2026 года на российском рынке новых легковых автомобилей было продано 80 604 экземпляра, что на 9,5% меньше, чем в январе 2025-го и почти на 41% меньше по сравнению с результатом предыдущего месяца (в декабре было реализовано 136 463 шт.). Как обычно, напомним, что агентство использует данные о государственной регистрации новых машин в стране, поэтому в статистике учитываются в том числе те автомобили, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта.

На фото: Tenet T7

В первой десятке самых продаваемых марок лидирует по-прежнему российская Lada, на её долю в январе пришлось 24,4% (для сравнения, в январе 2025-го она составляла 30,9%). В ТОП-10 наиболее востребованных моделей от этого бренда вошли: его лидер – Granta (доля на авторынке РФ – 9,4%), всё так же замыкающая первую пятёрку Vesta (доля – 3,8%), на шестой, седьмой и восьмой строчках располагаются соответственно Niva Travel (3,7%), Niva Legend (3%) и Iskra (2,7%), поднявшаяся за месяц на пару этажей выше.

МестоМаркаПродажи в январе 2026 года, шт.Продажи в январе 2025 года, шт.Разница, %
1Lada19 64427 538- 28,7
2Haval10 72611 825- 9,3
3Tenet8949--
4Geely47206217- 24,1
5Belgee29461816+ 62,2
6Changan23805081- 53,2
7Toyota21181182+ 79,2
8Jetour21132214- 4,6
9Mazda2098196+ 970,4
10Solaris15361292+ 18,9

Самой востребованной иностранной маркой стал китайский Haval с долей на рынке, равной 13,31% (годом ранее – 13,28%). В январе 2026-го в список бестселлеров от этого бренда вошёл только кроссовер Jolion (доля – 5,4%), выпускаемый на заводе под Тулой. Он по-прежнему занимает второе место в ТОП-10. Отметим, месяцем ранее в списке присутствовал и Haval M6, собираемый на предприятии в Калуге. Однако в январе он до первой десятки не добрался.

Третье место среди брендов сумела удержать за собой молодая местная марка Tenet (напомним, под ней в РФ выпускаются модели поднебесной Chery) с долей рынка, равной 11,1%. В первую десятку самых продаваемых автомобилей от неё вошли кроссоверы T7 (доля в январе – 5,2%) и T4 (5,1%). По сравнению с предыдущим месяцем они своих позиций не поменяли, оставшись на третьем и четвёртом местах.

На фото: Mazda CX-5 (версия 2021 модельного года)

Geely в январе 2026-го забралась на строчку выше и теперь находится на четвёртой с долей рынка, равной 5,9% (годом ранее – 7%), при этом в «модельный» ТОП-10 ни один из автомобилей Джили не вошёл. Родственный белорусский бренд Belgee наоборот опустился на этаж ниже и теперь замыкает пятёрку лидеров с долей в 3,7% (в январе 2025-го – 2%). От него в список моделей вошёл замыкающий первую десятку паркетник X50 (2%), представляющий собой Geely Coolray образца 2018 года с другими эмблемами.

На шестом месте среди марок располагается Changan с трёхпроцентной долей российского авторынка (годом ранее – 5,7%), на седьмом – Toyota с показателем 2,63% (в январе 2025-го – 1,3%), на восьмом – Jetour с долей в 2,62% (ранее – 2,5%), замыкает ТОП-10 брендов Solaris с результатом 1,9% (в начале прошлого года – 1,5%). При этом на девятой строчке по итогам прошедшего месяца оказалась японская марка Mazda, на её долю пришлось 2,6% от общего показателя продаж на рынке РФ. Драйвером продаж для этого бренда стал вернувшийся в список бестселлеров кроссовер Mazda CX-5 (доля – 2,3%).

МестоМодельПродажи в январе 2026 года, шт.Продажи в январе 2025 года, шт.Разница, %
1Lada Granta759711 422- 33,5
2Haval Jolion43664139+ 5,5
3Tenet T74169--
4Tenet T44123--
5Lada Vesta30378007- 62,1
6Lada Niva Travel30023101- 3,2
7Lada Niva Legend23882779- 14,1
8Lada Iskra2173--
9Mazda CX-51890122+ 1449,2
10Belgee X501627994+ 63,7

Напомним, ранее аналитики Автостата предположили, каким окажется 2026 год для российского автомобильного рынка. Согласно базовому сценарию, продажи новых легковушек останутся на уровне, близком к показателю 2025 года: эксперты считают, что в РФ будет продано около 1,32 – 1,34 млн экземпляров.

Россия авторынок статистика Lada Lada Granta Lada Vesta Lada Iskra Lada Niva Legend Lada Niva Travel Haval Haval Jolion Belgee Belgee X50 Tenet Tenet T7 Tenet T4 Mazda Mazda CX-5 Changan Toyota Jetour Solaris
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Nissan Murano II (Z51) с пробегом: электрика и салон удачные, но кузову не повезло Кроссоверы размера Nissan Murano обычно пользуются завидным успехом, причём в том числе – и на вторичном рынке. Но подержанный Murano в полтора раза дешевле не только близкого по размерам To... 138 1 0 04.02.2026
Статьи / Колёсная база Что делать, если примёрзли дворники, и как этого избежать Зима не даёт водителям скучать: один из типичных сюрпризов морозного утра – примёрзшие к ветровому стеклу дворники. Чтобы не начинать день с покупки новых щёток, разберёмся, как действовать... 555 1 0 02.02.2026
Статьи / Мнение без фильтров Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти ещё больше? Помните Булгакова? Вот этот отрывок из “Собачьего сердца”:- Не читайте перед завтраком советских газет.- Так ведь других нет.- Вот никаких и не читайте.Я сделал глупость и посмотрел с утра м... 602 13 2 02.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76382 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46558 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19014 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти е...
8 Когда старый премиум-класс – не финансовая ошибка: опыт владения Lexus...
8 Слишком большой, чтобы быть скучным: тест-драйв Huanghai N7
Новые комментарии
Change privacy settings