Авторынок РФ в декабре: Lada Vesta выбыла из тройки лидеров, Iskra впервые вошла в ТОП-10

Согласно новому отчёту агентства «Автостат», в декабре 2025 года на авторынке РФ был зафиксирован прирост: за прошлый месяц было продано 136 463 новых «легковушки», что на 10,6% больше, чем в декабре 2024-го. Вероятно, готовые к покупке клиенты решили успеть до традиционного роста цен с началом нового года. Как всегда напомним, что Автостат использует данные о госрегистрации новых автомобилей в России, поэтому в статистике учтены в том числе те новые ТС, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта.
Из списка наиболее востребованных марок по итогам прошлого месяца исчезла китайская Chery, которая в ноябре 2025-го занимала девятую строчку. Теперь список пополнился за счёт баварского бренда BMW. Первую тройку, как и в предыдущем месяце, занимают российская Lada, поднебесный Haval и молодой местный бренд – Tenet (напомним, под ним на калужском заводе налажен выпуск моделей марки Чери).
|Место
|Марка
|Продажи в декабре 2025 года, шт.
|Продажи в декабре 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|31 517
|36 918
|- 14,6
|2
|Haval
|19 500
|14 986
|+ 30,1
|3
|Tenet
|12 204
|-
|-
|4
|Belgee
|8462
|2158
|+ 292,1
|5
|Geely
|7738
|9038
|- 14,4
|6
|Changan
|4352
|5802
|- 25,0
|7
|Toyota
|3787
|1800
|+ 110,4
|8
|Jetour
|3427
|2844
|+ 20,5
|9
|Solaris
|3095
|1519
|+ 103,8
|10
|BMW
|2509
|930
|+ 169,8
Судя по отчёту «Автостата», изменения есть и в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей по итогам декабря 2025 года. Lada Granta и Haval Jolion по-прежнему занимают две верхние строки, а вот Весте пришлось покинуть тройку лидеров и обосноваться на пятом «этаже». Теперь первую тройку замыкает кроссовер Tenet T7 (в ноябре был на пятом месте). Паркетник Tenet T4 остался на прежнем четвёртом месте, тогда как Haval M6 за месяц переместился с седьмого на шестое, Belgee X50 – с девятого на седьмое, а Lada Niva Legend – с десятого на девятое.
|Место
|Модель
|Продажи в декабре 2025 года, шт.
|Продажи в декабре 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|12 777
|15 368
|- 16,9
|2
|Haval Jolion
|6332
|4692
|+ 35,0
|3
|Tenet T7
|5831
|-
|-
|4
|Tenet T4
|5326
|-
|-
|5
|Lada Vesta
|5069
|9168
|- 44,7
|6
|Haval M6
|5049
|3342
|+ 51,1
|7
|Belgee X50
|4302
|1230
|+ 249,8
|8
|Lada Niva Travel
|4249
|4370
|- 2,8
|9
|Lada Niva Legend
|3275
|3589
|- 8,7
|10
|Lada Iskra
|3203
|-
|-
По сравнению с результатами ноября, в прошлом месяце первую десятку покинули кроссоверы Geely Monjaro (был на шестом месте) и Belgee X70 (числился на восьмом). Вместо них список пополнили вернувшийся внедорожник Lada Niva Travel, который недавно пережил модернизацию (в декабре расположился на восьмой строке), а также впервые попавшая в ТОП-10 Lada Iskra (занимает десятое место).
По итогам 2025 года в целом на российском рынке было реализовано 1 326 016 новых легковых автомобилей. Этот результат на 15,6% меньше, чем в 2024-м. На долю лидера среди марок – Lada – пришлось 24,9% от всего авторынка РФ. В ТОП-10 моделей по итогам всего года от неё вошли пять представителей: первые два места остались за Грантой (доля на рынке – 11,1%) и Вестой (6%), на седьмом и восьмом расположились Niva Legend (2,59%) и Niva Travel (2,57%) соответственно, а замыкает десятку Largus (доля на рынке – 2,1%).
|Место
|Марка
|Продажи в 2025 году, шт.
|Продажи в 2024 году, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|329 890
|436 153
|- 24,4
|2
|Haval
|173 302
|190 599
|- 9,1
|3
|Chery
|99 810
|157 036
|- 36,4
|4
|Geely
|94 047
|149 118
|- 36,9
|5
|Belgee
|68 064
|34 637
|+ 96,5
|6
|Changan
|66 242
|106 106
|- 37,6
|7
|Jetour
|36 472
|35 096
|+ 3,9
|8
|Solaris
|34 519
|14 877
|+ 132,0
|9
|Tenet
|33 484
|-
|-
|10
|Toyota
|29 144
|20 775
|+ 40,3
Самым популярным иностранным брендом по итогам прошлого года стал китайский Haval, его доля в РФ составила 13,1%. По итогам 2025-го от него в первую десятку попала пара моделей – на третьем месте находится кроссовер Jolion (занял 5% российского авторынка), на шестом – M6 (2,7%). Замыкает первую тройку среди марок Chery с долей 7,5%.
|Место
|Модель
|Продажи в 2025 году, шт.
|Продажи в 2024 году, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|146 990
|201 491
|- 27,0
|2
|Lada Vesta
|79 796
|123 170
|- 35,2
|3
|Haval Jolion
|65 757
|83 828
|- 21,6
|4
|Belgee X50
|38 304
|30 632
|+ 25,0
|5
|Geely Monjaro
|37 660
|47 893
|- 21,4
|6
|Haval M6
|36 093
|38 018
|- 5,1
|7
|Lada Niva Legend
|34 310
|46 817
|- 26,7
|8
|Lada Niva Travel
|34 076
|50 188
|- 32,1
|9
|Changan Uni-S / CS55 Plus
|30 600
|38 431
|- 20,4
|10
|Lada Largus
|27 738
|14 110
|+ 96,6
Четвёртое место досталось Geely, продукция этой марки заняла 7,1% авторынка РФ. В список самых продаваемых моделей от неё вошёл только кроссовер Monjaro (2,8%), занимающий пятую строчку. Далее в рейтинге марок следует белорусская Belgee (5,1%), в ТОП-10 от неё попал паркетник X50 (2,9%), представляющий собой Geely Coolray образца 2018 года с другими эмблемами; он занимает четвёртое место в ТОП-10.
Шестое место среди брендов досталось Changan с долей 5%, он отправил в рейтинг моделей по итогам года кроссовер Uni-S / CS55 Plus (2,3%), который расположился на девятом месте. Седьмую строчку среди марок занимает Jetour (2,8%), восьмую – Solaris (2,6%), девятую – Tenet (2,5%), а замыкает первую десятку Toyota (2,2%).
