Статистика ×
  • Авторынок РФ в декабре: Lada Vesta выбыла из тройки лидеров, Iskra впервые вошла в ТОП-10

Авторынок РФ в декабре: Lada Vesta выбыла из тройки лидеров, Iskra впервые вошла в ТОП-10

13.01.2026 188 0 0
Авторынок РФ в декабре: Lada Vesta выбыла из тройки лидеров, Iskra впервые вошла в ТОП-10

На российском рынке новых легковых автомобилей за 2025 год было реализовано в общей сложности 1 326 016 экземпляров. Этот результат на 15,6% меньше по сравнению с показателем 2024-го.

Согласно новому отчёту агентства «Автостат», в декабре 2025 года на авторынке РФ был зафиксирован прирост: за прошлый месяц было продано 136 463 новых «легковушки», что на 10,6% больше, чем в декабре 2024-го. Вероятно, готовые к покупке клиенты решили успеть до традиционного роста цен с началом нового года. Как всегда напомним, что Автостат использует данные о госрегистрации новых автомобилей в России, поэтому в статистике учтены в том числе те новые ТС, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта.

На фото: Tenet T4, T8 и T7

Из списка наиболее востребованных марок по итогам прошлого месяца исчезла китайская Chery, которая в ноябре 2025-го занимала девятую строчку. Теперь список пополнился за счёт баварского бренда BMW. Первую тройку, как и в предыдущем месяце, занимают российская Lada, поднебесный Haval и молодой местный бренд – Tenet (напомним, под ним на калужском заводе налажен выпуск моделей марки Чери).

МестоМаркаПродажи в декабре 2025 года, шт.Продажи в декабре 2024 года, шт.Разница, %
1Lada31 51736 918- 14,6
2Haval19 50014 986+ 30,1
3Tenet12 204--
4Belgee84622158+ 292,1
5Geely77389038- 14,4
6Changan43525802- 25,0
7Toyota37871800+ 110,4
8Jetour34272844+ 20,5
9Solaris30951519+ 103,8
10BMW2509930+ 169,8

Судя по отчёту «Автостата», изменения есть и в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей по итогам декабря 2025 года. Lada Granta и Haval Jolion по-прежнему занимают две верхние строки, а вот Весте пришлось покинуть тройку лидеров и обосноваться на пятом «этаже». Теперь первую тройку замыкает кроссовер Tenet T7 (в ноябре был на пятом месте). Паркетник Tenet T4 остался на прежнем четвёртом месте, тогда как Haval M6 за месяц переместился с седьмого на шестое, Belgee X50 – с девятого на седьмое, а Lada Niva Legend – с десятого на девятое.

МестоМодельПродажи в декабре 2025 года, шт.Продажи в декабре 2024 года, шт.Разница, %
1Lada Granta12 77715 368- 16,9
2Haval Jolion63324692+ 35,0
3Tenet T75831--
4Tenet T45326--
5Lada Vesta50699168- 44,7
6Haval M650493342+ 51,1
7Belgee X5043021230+ 249,8
8Lada Niva Travel42494370- 2,8
9Lada Niva Legend32753589- 8,7
10Lada Iskra3203--

По сравнению с результатами ноября, в прошлом месяце первую десятку покинули кроссоверы Geely Monjaro (был на шестом месте) и Belgee X70 (числился на восьмом). Вместо них список пополнили вернувшийся внедорожник Lada Niva Travel, который недавно пережил модернизацию (в декабре расположился на восьмой строке), а также впервые попавшая в ТОП-10 Lada Iskra (занимает десятое место).

На фото: седан Lada Iskra

По итогам 2025 года в целом на российском рынке было реализовано 1 326 016 новых легковых автомобилей. Этот результат на 15,6% меньше, чем в 2024-м. На долю лидера среди марок – Lada – пришлось 24,9% от всего авторынка РФ. В ТОП-10 моделей по итогам всего года от неё вошли пять представителей: первые два места остались за Грантой (доля на рынке – 11,1%) и Вестой (6%), на седьмом и восьмом расположились Niva Legend (2,59%) и Niva Travel (2,57%) соответственно, а замыкает десятку Largus (доля на рынке – 2,1%).

МестоМаркаПродажи в 2025 году, шт.Продажи в 2024 году, шт.Разница, %
1Lada329 890436 153- 24,4
2Haval173 302190 599- 9,1
3Chery99 810157 036- 36,4
4Geely94 047149 118- 36,9
5Belgee68 06434 637+ 96,5
6Changan66 242106 106- 37,6
7Jetour36 47235 096+ 3,9
8Solaris34 51914 877+ 132,0
9Tenet33 484--
10Toyota29 14420 775+ 40,3

Самым популярным иностранным брендом по итогам прошлого года стал китайский Haval, его доля в РФ составила 13,1%. По итогам 2025-го от него в первую десятку попала пара моделей – на третьем месте находится кроссовер Jolion (занял 5% российского авторынка), на шестом – M6 (2,7%). Замыкает первую тройку среди марок Chery с долей 7,5%.

МестоМодельПродажи в 2025 году, шт.Продажи в 2024 году, шт.Разница, %
1Lada Granta146 990201 491- 27,0
2Lada Vesta79 796123 170- 35,2
3Haval Jolion65 75783 828- 21,6
4Belgee X5038 30430 632+ 25,0
5Geely Monjaro37 66047 893- 21,4
6Haval M636 09338 018- 5,1
7Lada Niva Legend34 31046 817- 26,7
8Lada Niva Travel34 07650 188- 32,1
9Changan Uni-S / CS55 Plus30 60038 431- 20,4
10Lada Largus27 73814 110+ 96,6

Четвёртое место досталось Geely, продукция этой марки заняла 7,1% авторынка РФ. В список самых продаваемых моделей от неё вошёл только кроссовер Monjaro (2,8%), занимающий пятую строчку. Далее в рейтинге марок следует белорусская Belgee (5,1%), в ТОП-10 от неё попал паркетник X50 (2,9%), представляющий собой Geely Coolray образца 2018 года с другими эмблемами; он занимает четвёртое место в ТОП-10.

На фото: Belgee X50

Шестое место среди брендов досталось Changan с долей 5%, он отправил в рейтинг моделей по итогам года кроссовер Uni-S / CS55 Plus (2,3%), который расположился на девятом месте. Седьмую строчку среди марок занимает Jetour (2,8%), восьмую – Solaris (2,6%), девятую – Tenet (2,5%), а замыкает первую десятку Toyota (2,2%).

Россия авторынок статистика Lada Lada Vesta Lada Granta Lada Largus Lada Niva Legend Lada Niva Travel Lada Iskra Haval Haval Jolion Haval M6 Chery Belgee Belgee X50 Geely Geely Monjaro Changan Changan Uni-S Tenet Tenet T7 Tenet T4 Toyota BMW Jetour Solaris

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге Каждую зиму в пабликах любого города можно встретить жалобы на некачественную уборку снега с дорог, который, по мнению авторов сообщений, часто становится причиной ДТП. Мол, нельзя так чисти... 483 1 3 12.01.2026
Статьи / История Суперкар-внедорожник и милые вуатюретки: французские производители, о которых почти не знают Французский автопром всегда был в некотором роде вещью в себе. И в момент своего рождения в конце ХIХ века, и в период своего наивысшего расцвета после Первой мировой войны, и через тридцать... 2937 4 2 11.01.2026
Статьи / Гаджеты Риск для нашей пользы: чем опасен литий-ионный бустер Поскольку мало кто читает инструкции, то даже такой, на первый взгляд, простой прибор, как портативное автомобильное литий-ионное пусковое устройство, способен преподнести неприятные сюрприз... 1299 1 1 10.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75492 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45973 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18085 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
6 Честный вездеход без глянца и с 60-летней биографией: тест-драйв BAW 2...
5 Масло – темнеет, механика – экономит: самые популярные мифы, которые н...
4 Суперкар-внедорожник и милые вуатюретки: французские производители, о...
Новые комментарии
Change privacy settings