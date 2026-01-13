Авторынок РФ в декабре: Lada Vesta выбыла из тройки лидеров, Iskra впервые вошла в ТОП-10

На российском рынке новых легковых автомобилей за 2025 год было реализовано в общей сложности 1 326 016 экземпляров. Этот результат на 15,6% меньше по сравнению с показателем 2024-го.

Согласно новому отчёту агентства «Автостат», в декабре 2025 года на авторынке РФ был зафиксирован прирост: за прошлый месяц было продано 136 463 новых «легковушки», что на 10,6% больше, чем в декабре 2024-го. Вероятно, готовые к покупке клиенты решили успеть до традиционного роста цен с началом нового года. Как всегда напомним, что Автостат использует данные о госрегистрации новых автомобилей в России, поэтому в статистике учтены в том числе те новые ТС, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта.

На фото: Tenet T4, T8 и T7

Из списка наиболее востребованных марок по итогам прошлого месяца исчезла китайская Chery, которая в ноябре 2025-го занимала девятую строчку. Теперь список пополнился за счёт баварского бренда BMW. Первую тройку, как и в предыдущем месяце, занимают российская Lada, поднебесный Haval и молодой местный бренд – Tenet (напомним, под ним на калужском заводе налажен выпуск моделей марки Чери).

Место Марка Продажи в декабре 2025 года, шт. Продажи в декабре 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada 31 517 36 918 - 14,6 2 Haval 19 500 14 986 + 30,1 3 Tenet 12 204 - - 4 Belgee 8462 2158 + 292,1 5 Geely 7738 9038 - 14,4 6 Changan 4352 5802 - 25,0 7 Toyota 3787 1800 + 110,4 8 Jetour 3427 2844 + 20,5 9 Solaris 3095 1519 + 103,8 10 BMW 2509 930 + 169,8

Судя по отчёту «Автостата», изменения есть и в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей по итогам декабря 2025 года. Lada Granta и Haval Jolion по-прежнему занимают две верхние строки, а вот Весте пришлось покинуть тройку лидеров и обосноваться на пятом «этаже». Теперь первую тройку замыкает кроссовер Tenet T7 (в ноябре был на пятом месте). Паркетник Tenet T4 остался на прежнем четвёртом месте, тогда как Haval M6 за месяц переместился с седьмого на шестое, Belgee X50 – с девятого на седьмое, а Lada Niva Legend – с десятого на девятое.

Место Модель Продажи в декабре 2025 года, шт. Продажи в декабре 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 12 777 15 368 - 16,9 2 Haval Jolion 6332 4692 + 35,0 3 Tenet T7 5831 - - 4 Tenet T4 5326 - - 5 Lada Vesta 5069 9168 - 44,7 6 Haval M6 5049 3342 + 51,1 7 Belgee X50 4302 1230 + 249,8 8 Lada Niva Travel 4249 4370 - 2,8 9 Lada Niva Legend 3275 3589 - 8,7 10 Lada Iskra 3203 - -

По сравнению с результатами ноября, в прошлом месяце первую десятку покинули кроссоверы Geely Monjaro (был на шестом месте) и Belgee X70 (числился на восьмом). Вместо них список пополнили вернувшийся внедорожник Lada Niva Travel, который недавно пережил модернизацию (в декабре расположился на восьмой строке), а также впервые попавшая в ТОП-10 Lada Iskra (занимает десятое место).

На фото: седан Lada Iskra

По итогам 2025 года в целом на российском рынке было реализовано 1 326 016 новых легковых автомобилей. Этот результат на 15,6% меньше, чем в 2024-м. На долю лидера среди марок – Lada – пришлось 24,9% от всего авторынка РФ. В ТОП-10 моделей по итогам всего года от неё вошли пять представителей: первые два места остались за Грантой (доля на рынке – 11,1%) и Вестой (6%), на седьмом и восьмом расположились Niva Legend (2,59%) и Niva Travel (2,57%) соответственно, а замыкает десятку Largus (доля на рынке – 2,1%).

Место Марка Продажи в 2025 году, шт. Продажи в 2024 году, шт. Разница, % 1 Lada 329 890 436 153 - 24,4 2 Haval 173 302 190 599 - 9,1 3 Chery 99 810 157 036 - 36,4 4 Geely 94 047 149 118 - 36,9 5 Belgee 68 064 34 637 + 96,5 6 Changan 66 242 106 106 - 37,6 7 Jetour 36 472 35 096 + 3,9 8 Solaris 34 519 14 877 + 132,0 9 Tenet 33 484 - - 10 Toyota 29 144 20 775 + 40,3

Самым популярным иностранным брендом по итогам прошлого года стал китайский Haval, его доля в РФ составила 13,1%. По итогам 2025-го от него в первую десятку попала пара моделей – на третьем месте находится кроссовер Jolion (занял 5% российского авторынка), на шестом – M6 (2,7%). Замыкает первую тройку среди марок Chery с долей 7,5%.

Место Модель Продажи в 2025 году, шт. Продажи в 2024 году, шт. Разница, % 1 Lada Granta 146 990 201 491 - 27,0 2 Lada Vesta 79 796 123 170 - 35,2 3 Haval Jolion 65 757 83 828 - 21,6 4 Belgee X50 38 304 30 632 + 25,0 5 Geely Monjaro 37 660 47 893 - 21,4 6 Haval M6 36 093 38 018 - 5,1 7 Lada Niva Legend 34 310 46 817 - 26,7 8 Lada Niva Travel 34 076 50 188 - 32,1 9 Changan Uni-S / CS55 Plus 30 600 38 431 - 20,4 10 Lada Largus 27 738 14 110 + 96,6

Четвёртое место досталось Geely, продукция этой марки заняла 7,1% авторынка РФ. В список самых продаваемых моделей от неё вошёл только кроссовер Monjaro (2,8%), занимающий пятую строчку. Далее в рейтинге марок следует белорусская Belgee (5,1%), в ТОП-10 от неё попал паркетник X50 (2,9%), представляющий собой Geely Coolray образца 2018 года с другими эмблемами; он занимает четвёртое место в ТОП-10.

На фото: Belgee X50

Шестое место среди брендов досталось Changan с долей 5%, он отправил в рейтинг моделей по итогам года кроссовер Uni-S / CS55 Plus (2,3%), который расположился на девятом месте. Седьмую строчку среди марок занимает Jetour (2,8%), восьмую – Solaris (2,6%), девятую – Tenet (2,5%), а замыкает первую десятку Toyota (2,2%).