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  • Renault Kiger довели до 2022 модельного года: декор, новое оборудование, от 640 тысяч рублей

Renault Kiger довели до 2022 модельного года: декор, новое оборудование, от 640 тысяч рублей

01.04.2022 290 0 0

Внешне паркетник сильно не изменился, что, впрочем, неудивительно, ведь модель еще совсем свежая. Но кое-какие обновки все же есть. Кроме того, кросс стал богаче.

 

Кроссовер Renault Kiger длиной всего 3991 мм дебютировал в январе 2021 года, главным рынком для него является Индия, там же налажено производство. На этот паркетник марка возлагала большие надежды, но пока сложно сказать, в полной ли мере он их оправдал. Да, благодаря Kiger компания закончила минувший год в Индии в «плюсе»: совокупный результат бренда, по данным местных медиа, составил 95 878 единиц, что на 19% больше, чем в 2020-м. Однако при этом сам кросс не вошел даже в ТОП-30 бестселлеров индийского рынка: продано 28 586 штук (справедливости ради стоит отметить, что Кигер стартовал в феврале). И вот представлен модернизированный Renault Kiger.

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Внешние изменения точечные, причем все обновки достались лишь турбоверсии: защитная накладка на переднем бампере теперь окрашена в серебристый цвет, на багажной двери появилась хромированная полоска, на боках – наклейки с надписью Turbo, плюс на колесах есть красные колпачки (диски по-прежнему 16-дюймовые). В салоне такого Kiger отныне красная прострочка. А еще расширена палитра цветов кузова – кроссовер может быть окрашен в горчично-желтый, как и соплатформенный компактвэн Renault Triber (модели делят «тележку» CMF-A). Крыша при этом будет черной.

Что касается оборудования, то у всех версий Renault Kiger отныне есть фильтр PM 2.5 и двухтональный клаксон. А топовый паркетник 2022 модельного года по умолчанию имеет круиз-контроль и беспроводную зарядку для смартфона («круиза» прежде не было вовсе, зарядка предлагалась в качестве опции). Как и раньше, дорогим комплектациям еще положены четыре подушки безопасности (у версий попроще два «эйрбэга»), мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, 7-дюймовый дисплей в «приборке», камера заднего вида, климат-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.

Техника прежняя. В Индии Kiger доступен с бензиновыми трехцилиндровыми «атмосферником» 1.0 (72 л.с., 96 Нм) и турбодвигателем аналогичного объема (100 л.с. и 160 Нм). Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой «механикой», турбоверсия еще работает в паре с вариатором X-Tronic, а атмосферный движок может комплектоваться роботизированной коробкой Easy-R. Привод исключительно передний.

Renault Kiger-2022 стоит от 584 000 до 1 039 900 рупий, что эквивалентно примерно 642 000 – 1 144 000 рублей по текущему курсу. Паркетники индийского производства также поставляют в Непал, Индонезию и ЮАР, но пока неизвестно, освежат ли экспортную версию.

Между тем у Kiger есть брат от Nissan – паркетник Magnite. Японская марка свой кросс модернизировать пока не стала, зато, по неофициальным данным, Магнит скоро может получить семиместную модификацию.

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