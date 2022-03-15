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  • Бюджетный кросс Nissan Magnite, который меньше Lada Xray, может получить семиместную версию

Бюджетный кросс Nissan Magnite, который меньше Lada Xray, может получить семиместную версию

15.03.2022 132 0 2

Ожидается, что дополнительные кресла установят в багажнике. Дебютным рынком для трехрядного Магнита должна стать Индия.

 

В индийской гамме марки Nissan сегодня по факту лишь две модели: родственный прежнему Renault Duster паркетник Kicks (глобальный Кикс сделан на другой «тележке») да субкомпактный кросс Magnite (на сайте еще «висит» спорткар GT-R, но его в статистике продаж нет). При этом компания не прочь вывести на местный рынок еще и трехрядную модель, ведь такие машины в Индии довольно популярны. Как сообщает Autocar India, разработка совершенно нового автомобиля с тремя рядами оказалась бы слишком затратной, так что Nissan якобы собирался взять для основу компактвэн Renault Triber (делит платформу CMF-A с Магнитом). Однако затем от этой идеи отказались. Новый план – сделать семиместный Magnite, о чем пишет упомянутое выше издание со ссылкой на собственные источники, знакомые с проектом.

Пятиместный Nissan Magnite
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Пятиместный Nissan Magnite
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Длина Nissan Magnite составляет всего 3994 мм (машинам длиной до четырех метров в Индии положены налоговые льготы), колесная база – 2500 мм. Для сравнения, размеры нашего хэтчбека Lada Xray: 4165 и 2592 мм соответственно (кросс-версия чуть крупнее). Предполагается, что семиместный Магнит растягивать не станут – пару дополнительных кресел установят в багажнике.

Решение Ниссана разработать новую версию именно для Magnite, а не для старшего Kicks (длина – 4384 мм, расстояние между осями – 2673 мм), в принципе понятно. Дело в том, что Кикс на индийском рынке провалился, и, скорее всего, скоро его выпуск на местном заводе завершится. К слову, его брат – старый Дастер – уже покинул конвейер (кроссовер Renault второго поколения в этой стране не ждут).

Пятиместный Nissan Magnite
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Пятиместный Nissan Magnite
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Напомним, Магнит доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор – с трехцилиндровым «атмосферником» B4D 1.0 (72 л.с.) и «турботройкой» HRA0 1.0 (100 л.с.). Оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой», турбоверсии еще положен вариатор. Привод – исключительно передний.

Nissan Magnite производят в Индии же, оттуда его поставляют и в другие страны. Всего по состоянию на январь 2022 года, по данным самой компании, насчитывалось 15 экспортных рынков (среди них – страны Африки, Индонезия, Бангладеш и Бруней).

Пятиместный Nissan Magnite

Между тем опыт создания семиместных компактов есть, например, у Kia: в Индонезии сегодня продают трехрядный паркетник Sonet. Правда, дополнительные места появились у экспортной версии, которая длиннее машины, представленной в той же Индии (4120 против 3995 мм).

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