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  • Бюджетный кроссовер Kia Sonet размером с Lada Xray обрёл семиместную версию

Бюджетный кроссовер Kia Sonet размером с Lada Xray обрёл семиместную версию

08.04.2021 881 2 0

Пока новая модификация представлена только в одной стране. Со всеми пассажирами на борту места для багажа не будет, ведь дополнительный диван установили прямо в грузовом отсеке.

 

В гамме Kia кроссовер Sonet появился минувшим летом, главным рынком для него является Индия, там же налажено производство. При этом модель поставляют и в другие страны, причем экспортную версию доработали: длина такого паркетника равна 4120 мм, тогда как у индийского SUV этот показатель составляет 3995 мм (в Индии машинам длиной менее четырех метров положены налоговые льготы). Размер колесной базы един для всех вариантов – 2500 мм. Таким образом, экспортный Sonet по длине сопоставим с нашим хэтчем Lada Xray (4165 мм), а расстояние между осями у Лады даже больше (2592 мм). Тем удивительнее, что компакт Kia теперь доступен еще и в семиместном исполнении – и пока только в Индонезии.

Пятиместный Kia Sonet для Индонезии
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Пятиместный Kia Sonet для Индонезии
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Пятиместный Kia Sonet для Индонезии
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Пятиместный Kia Sonet для Индонезии
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Новую версию назвали Sonet 7, внешних отличий от базового пятиместного кросса нет, растягивать машину тоже не стали. Дополнительный диванчик установили прямо в багажнике, для чего, как сообщают индонезийские СМИ, пришлось модернизировать его пол. Диван съемный, можно не только сложить спинку, но и прислонить его к креслам второго ряда. Объем грузового отсека Sonet 7 в Kia не назвали, у пятиместного локального кросса – 392 литра по стандарту VDA. К слову, профильные медиа Индонезии отмечают, что третий ряд подойдет для пассажиров ростом не выше 160 см.

Kia Sonet 7
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Kia Sonet 7
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Kia Sonet 7
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Kia Sonet 7
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Kia Sonet 7
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Также семиместному Kia Sonet досталась мультимедийная система с тачскрином 10,25 дюйма – стандартному кроссу в Индонезии положен только 8-дюймовый экран, хотя в Индии у модели большой планшет имелся изначально. А вот люка в крыше у трехрядного варианта нет. В остальном же список оборудования такой же, как у пятиместного кросса: в арсенале топ-версии значатся шесть подушек безопасности, камера заднего вида, светодиодная оптика, климат-контроль, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона.

Kia Sonet 7 для Индонезии
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Kia Sonet 7 для Индонезии
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Kia Sonet 7 для Индонезии
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Kia Sonet 7 для Индонезии
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Kia Sonet 7 для Индонезии
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Двигатель тоже перешел с обычного Sonet – индонезийцам кроссовер доступен с безальтернативным бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 115 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором IVT (Intelligent Variable Transmission). В Индии у модели моторная гамма шире, есть и дизель, привод же в любом случае только передний.

За Kia Sonet 7 просят 199 500 000 – 296 000 000 индонезийских рупий, что эквивалентно примерно 1 058 000 – 1 569 000 рублей по актуальному курсу. Пятиместный паркетник стоит 193 000 000 – 289 000 000 рупий (1 023 000 – 1 532 000 рублей).

О планах продавать семиместный кросс на других рынках в Kia пока не заявляли. В России Sonet вовсе не представлен, и вряд ли эта модель до нас когда-нибудь доберется.

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2 комментария
08.04.2021 12:39
ANT2

папа-мама по полтора метра ростом и пятеро детей...

08.04.2021 14:14
Snakebyte

Ждем семиместных версий в А-классе.

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