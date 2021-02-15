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  • Бюджетный паркетник Renault Kiger оказался дешевле большинства конкурентов

Бюджетный паркетник Renault Kiger оказался дешевле большинства конкурентов

15.02.2021 3634 2 0

Главным рынком для нового маленького паркетника французской марки станет Индия, там же налажено производство. Модель предложат с двумя моторами и тремя коробками на выбор, привод – исключительно передний.

 

Серийный кроссовер Renault Kiger длиной всего 3991 мм дебютировал в Индии в конце января текущего года («коротышам» там положены налоговые льготы). Паркетник построен на платформе CMF-A, которая также лежит в основе недавно стартовавшего на индийском рынке кросса Nissan Magnite, компактвэна Renault Triber, хэтчей Renault Kwid и Datsun redi-GO. А сегодня местное подразделение французской марки объявило цены и комплектации Kiger, дилеры начали принимать предварительные заказы.

Напомним, моторную гамму новинка разделила с Магнитом: модель Рено оснащается бензиновыми трехцилиндровыми «атмосферником» 1.0 (72 л.с., 96 Нм) и турбодвигателем аналогичного объема (100 л.с. и 160 Нм). Как и у родственного Nissan, оба движка сочетаются с пятиступенчатой «механикой», турбоверсия еще работает в паре с вариатором X-Tronic. Но при этом Renault Kiger с атмосферным мотором также можно будет приобрести с роботизированной коробкой Easy-R – у Nissan Magnite такой нет. Привод же у обеих моделей лишь передний.

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Кросс Renault предлагается в четырех комплектациях (как и Магнит). Базовая RXE бывает только с «атмосферником» и 5МКП, атмосферному мотору второй по старшинству версии RXL положена еще и Easy-R, плюс этот вариант исполнения можно приобрести с «турботройкой» и «механикой». Ну в комплектациях RXT и RXZ паркетник доступен со всеми предусмотренными для него двигателями и коробками.

В списке стандартного оборудования маленького кроссовера Renault Kiger значатся ABS+EBD, пара подушек безопасности, цифровой спидометр, задний парктроник. У топ-версии имеются четыре «эйрбэга», светодиодная оптика, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, 7-дюймовый дисплей в «приборке», камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, «премиальная» аудиосистема.

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Цены Kiger лежат в диапазоне от 545 000 до 955 000 рупий, что эквивалентно примерно 550 000 – 964 000 рублей по текущему курсу. Кроме того, во всех комплектациях кроссовер может быть двухцветным: доплата составит 17 000 рупий.

Таким образом, паркетник Рено оказался дешевле своих главных конкурентов. Так, за Kia Sonet в Индии просят минимум 679 000 рупий (685 000 рублей), Hyundai Venue стоит от 687 000 рупий (694 000 рублей), Maruti Suzuki Vitara Brezza – от 739 000 рупий (746 000 рублей), а Mahindra XUV300 – от 795 000 рупий (802 000 рублей). Базовый Nissan Magnite тоже дороже – от 549 000 рупий (554 000 рублей). Но вот что любопытно: согласно индийским пресс-сайту и конфигуратору Nissan, топовый Магнит с двухцветной окраской и опциональным пакетом доступнее Kiger – 959 000 рупий или 958 000 рублей (против 972 000 рупий или 981 000 рублей за двухцветный Kiger). И это при том, что Кигеру не положены круиз-контроль и камеры кругового обзора, кои есть у Магнита.

В Индии продажи маленького кросса Renault начнутся в ближайшее время. Местным «эксклюзивом», как и Nissan Magnite, модель не будет, хотя список остальных стран, в которых появится Kiger, пока не раскрыт. Впрочем, до России компакты Renault и Nissan вряд ли доберутся.

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2 комментария
15.02.2021 20:24
RFR 17

Сравните с нашей Арканой, особенно салон...Наша - это просто позор и отстой, а стоит то в 2 раза дороже...

16.02.2021 09:38
Алексей

По-моему из такого же дубового пластика.
Зато наша Аркана похожа на Х6 :))

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