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  • Обновлён дешёвый вэн Renault Triber: более солидный дизайн и старая техника

Обновлён дешёвый вэн Renault Triber: более солидный дизайн и старая техника

23.07.2025 131 0 1

Компания Renault выводит на рынок рестайлинговый компактвэн Triber. Модель изменилась снаружи и внутри. Еще расширен список оборудования, хотя особо богатым вэн все так же не назовешь. Технику менять не стали.

Трехрядный бюджетный вэн Renault Triber с распашными задними дверями дебютировал в Индии в 2019 году, там же налажен его выпуск, при этом машины поставляют и на другие развивающиеся рынки. На производственной родине компактвэн поначалу пользовался неплохим спросом, но затем интерес стал угасать, как и в принципе к скудной в этой стране линейке Рено (помимо Triber в нее еще входят родственные паркетник Kiger и хэтч Kwid). К примеру, в июне текущего года в Индии продали 1421 вэн (-21%), тогда как Kia Carens за тот же период разошелся тиражом 7921 экземпляр (+54%). Подстегнуть продажи Renault Triber призвана модернизация, хотя с ней марка явно запоздала.

Дореформенный топовый Renault Triber
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Дореформенный топовый Renault Triber
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Дореформенный топовый Renault Triber
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Дореформенный топовый Renault Triber
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Рестайлинг принес компактвэну новые и более внушительные бамперы, другую радиаторную решетку. Фары и фонари сохранили свою форму, но в них заменили начинку. Еще пересмотрена палитра цветов кузова, изменен дизайн 15-дюймовых дисков (их ставят на дорогие версии, у «простых» исполнений – 14-дюймовые колеса). Кроме того, Triber стал первой моделью Renault в Индии с новой эмблемой бренда. И если не брать в расчет начальные комплектации, то в целом рестайлинговый компактвэн выглядит куда солиднее предшественника.

Базовый обновленный Renault Triber
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Базовый обновленный Renault Triber
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После модернизации Triber слегка усох: длина теперь составляет 3985 мм против 3990 мм у дореформенного вэна. Также напомним, что машинам длиной менее четырех метров в Индии положены существенные налоговые льготы. Колесная база – прежние 2636 мм. Паспортный дорожный просвет тоже не изменился – 182 мм.

Обновленный топовый Renault Triber
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Обновленный топовый Renault Triber
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Обновленный топовый Renault Triber
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Обновленный топовый Renault Triber
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Обновленный топовый Renault Triber
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Обновленный топовый Renault Triber
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В салоне – переделанная передняя панель и новая цифровая приборка. Центральные дефлекторы обдува перенесли ниже. Расположенная под тремя шайбами (они отвечают за настройку температуры) «парящая» консоль уменьшилась в размерах. Как и прежде, Renault Triber предложен в семиместном исполнении, при этом третий ряд кресел можно убрать самостоятельно.

Обновленный топовый Renault Triber
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Обновленный топовый Renault Triber
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Обновленный топовый Renault Triber
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Обновленный топовый Renault Triber
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Обновленный топовый Renault Triber
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Обновленный топовый Renault Triber
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Базовый обновленный Renault Triber
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Базовый обновленный Renault Triber
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Комплектации переименованы. Отныне они называются Authentic, Evolution, Techno и Emotion. В списке оборудования самого дешевого Renault Triber значатся кондиционер, шесть подушек безопасности (раньше было четыре «эйрбэга») и задний парктроник. Начиная с версии Evolution появляются мультимедиа с 8-дюймовым планшетом и камера заднего вида. Вариант Techno – это еще светодиодные фары и рейлинги на крыше. Топовый Renault Triber Emotion вдобавок имеет противотуманки и беспроводную зарядку. Кроме того, топ-версия впервые получила передний парктроник и круиз-контроль (но «круиз» есть только у машин с механикой).

Обновленный топовый Renault Triber

Техника прежняя. Renault Triber оснащен бензиновым трехцилиндровым атмосферником 1.0 мощностью 72 л.с. (96 Нм). Мотор работает в паре с пятиступенчатой механикой, а топовый компактвэн еще предложен с простеньким роботом. Можно заказать и метановую версию Triber с 5MT. Привод в любом случае только передний.

Обновленный топовый Renault Triber

Обновленный Renault Triber уже доступен к покупке, вэн оценили в 629 995 – 916 995 рупий, что эквивалентно примерно 570 000 – 830 000 рублей по текущему курсу.

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