Европа ×
  • Fiat представил дешёвый компактвэн Qubo L, есть версия с дизелем и 6-ступенчатой МКП

Fiat представил дешёвый компактвэн Qubo L, есть версия с дизелем и 6-ступенчатой МКП

12.01.2026 147 0 0
Fiat представил дешёвый компактвэн Qubo L, есть версия с дизелем и 6-ступенчатой МКП

Свежеиспечённый Qubo L — это переименованный пассажирский «каблучок» Fiat Doblo третьего поколения, сам Doblo теперь будет предлагаться только в грузовом исполнении.

Fiat Doblo перешёл в третье поколение в 2022 году. Если два предыдущих поколения Doblo были самостоятельной разработкой Fiat, то «третий» является слегка перелицованным французским «каблучком» Citroen Berlingo, поэтому уже в 2023 году «третий» Doblo вслед за Berlingo пережил рестайлинг. Сейчас Fiat Doblo, как и исходный «француз», предлагается в стандартном и удлинённом вариантах, в последнем случае он называется Fiat Doblo Maxi и в пассажирском исполнении способен взять на борт до 7 человек.

Актуальный пассажирский Fiat Doblo Maxi
Актуальный пассажирский Fiat Doblo Maxi
1 / 3
Актуальный пассажирский Fiat Doblo Maxi
Актуальный пассажирский Fiat Doblo Maxi
2 / 3
Актуальный пассажирский Fiat Doblo Maxi
Актуальный пассажирский Fiat Doblo Maxi
3 / 3

Зачем Фиату понадобилось множить сущности и переименовывать пассажирский Doblo в Qubo L, в пресс-релизе не сказано — вероятно, это инициатива отдела маркетинга, пожелавшего более чёткого разведения на рынке пассажирских и грузовых версий «каблучка».

Fiat Qubo L

Любопытно, что имя Qubo L получила как удлинённая 7-местная, так и стандартная 5-местная версия модели. Объясняется этот казус тем, что имя Qubo взято не с потолка, а из архива Fiat. Прежде имя Qubo носило младшее, субкомпактное семейство пассажирских «каблучков» Fiat, а их грузовые версии именовались Fiorino. Последнее, третье по счёту поколение Fiat Fiorino/Qubo было снято с производство в 2024 году, и вот теперь имя Qubo получили пассажирские версии Doblo, а добавленная к нему буква L подчёркивает более высокий класс новой модели по сравнению с предшественниками. Габаритная длина «третьего» Fiat Fiorino/Qubo не превышала четырёх метров, тогда как стандартный 5-местный Qubo L имеет длину 4403 мм, а удлинённый 7-местный — 4756 мм.

Fiat Qubo L

Fiat Qubo L выйдет на европейский рынок в апреле этого года и будет предложен в комплектациях Pop, Icon и La Prima. Никаких новшеств по части техники нет, привод только передний. Базовый 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 110 л.с. сочетается только с 6-ступенчатой «механикой». 1,5-литровый турбодизель выдаёт 100 либо 130 л.с. и по умолчанию тоже идёт в комплекте с 6-ступенчатой МКП, но для 130-сильной версии в виде опции доступен 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Электрическая версия со 136-сильным мотором и батареей ёмкостью 50 кВт·ч будет предложена только в стандартном 5-местном кузове.

Fiat Qubo L
Fiat Qubo L
1 / 2
Fiat Qubo L
Fiat Qubo L
2 / 2

Цены на Fiat Qubo L в пресс-релизе не объявлены, но для ориентира скажем, что пассажирский Fiat Doblo сейчас стоит в Италии от 23 250 евро. По данным итальянского журнала Motor1, новый Qubo L в «базе» будет стоить менее 22 000 евро, то есть можно ожидать небольшого снижения цен после переименования. Доступных альтернатив с сопоставимым по размерам кузовом на рынке немного — это, например, Dacia Jogger, он стоит в Италии от 18 800 евро.

компактвэн новинки Европа FIAT FIAT Doblo FIAT Qubo L
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге Каждую зиму в пабликах любого города можно встретить жалобы на некачественную уборку снега с дорог, который, по мнению авторов сообщений, часто становится причиной ДТП. Мол, нельзя так чисти... 329 1 3 12.01.2026
Статьи / История Суперкар-внедорожник и милые вуатюретки: французские производители, о которых почти не знают Французский автопром всегда был в некотором роде вещью в себе. И в момент своего рождения в конце ХIХ века, и в период своего наивысшего расцвета после Первой мировой войны, и через тридцать... 2605 4 2 11.01.2026
Статьи / Гаджеты Риск для нашей пользы: чем опасен литий-ионный бустер Поскольку мало кто читает инструкции, то даже такой, на первый взгляд, простой прибор, как портативное автомобильное литий-ионное пусковое устройство, способен преподнести неприятные сюрприз... 1105 1 0 10.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75462 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45958 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18055 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
7 2026 год на Колёсах: самые ожидаемые новинки российского автомобильног...
6 Честный вездеход без глянца и с 60-летней биографией: тест-драйв BAW 2...
5 Масло – темнеет, механика – экономит: самые популярные мифы, которые н...
Новые комментарии
Change privacy settings