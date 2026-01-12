Fiat представил дешёвый компактвэн Qubo L, есть версия с дизелем и 6-ступенчатой МКП

Fiat Doblo перешёл в третье поколение в 2022 году. Если два предыдущих поколения Doblo были самостоятельной разработкой Fiat, то «третий» является слегка перелицованным французским «каблучком» Citroen Berlingo, поэтому уже в 2023 году «третий» Doblo вслед за Berlingo пережил рестайлинг. Сейчас Fiat Doblo, как и исходный «француз», предлагается в стандартном и удлинённом вариантах, в последнем случае он называется Fiat Doblo Maxi и в пассажирском исполнении способен взять на борт до 7 человек.

Зачем Фиату понадобилось множить сущности и переименовывать пассажирский Doblo в Qubo L, в пресс-релизе не сказано — вероятно, это инициатива отдела маркетинга, пожелавшего более чёткого разведения на рынке пассажирских и грузовых версий «каблучка».

Любопытно, что имя Qubo L получила как удлинённая 7-местная, так и стандартная 5-местная версия модели. Объясняется этот казус тем, что имя Qubo взято не с потолка, а из архива Fiat. Прежде имя Qubo носило младшее, субкомпактное семейство пассажирских «каблучков» Fiat, а их грузовые версии именовались Fiorino. Последнее, третье по счёту поколение Fiat Fiorino/Qubo было снято с производство в 2024 году, и вот теперь имя Qubo получили пассажирские версии Doblo, а добавленная к нему буква L подчёркивает более высокий класс новой модели по сравнению с предшественниками. Габаритная длина «третьего» Fiat Fiorino/Qubo не превышала четырёх метров, тогда как стандартный 5-местный Qubo L имеет длину 4403 мм, а удлинённый 7-местный — 4756 мм.

Fiat Qubo L выйдет на европейский рынок в апреле этого года и будет предложен в комплектациях Pop, Icon и La Prima. Никаких новшеств по части техники нет, привод только передний. Базовый 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 110 л.с. сочетается только с 6-ступенчатой «механикой». 1,5-литровый турбодизель выдаёт 100 либо 130 л.с. и по умолчанию тоже идёт в комплекте с 6-ступенчатой МКП, но для 130-сильной версии в виде опции доступен 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Электрическая версия со 136-сильным мотором и батареей ёмкостью 50 кВт·ч будет предложена только в стандартном 5-местном кузове.

Цены на Fiat Qubo L в пресс-релизе не объявлены, но для ориентира скажем, что пассажирский Fiat Doblo сейчас стоит в Италии от 23 250 евро. По данным итальянского журнала Motor1, новый Qubo L в «базе» будет стоить менее 22 000 евро, то есть можно ожидать небольшого снижения цен после переименования. Доступных альтернатив с сопоставимым по размерам кузовом на рынке немного — это, например, Dacia Jogger, он стоит в Италии от 18 800 евро.