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  • Fiat Doblo сменил поколение: каблучки Peugeot и Citroen приветствуют ещё одного брата

Fiat Doblo сменил поколение: каблучки Peugeot и Citroen приветствуют ещё одного брата

06.06.2022 80 0 0

Новый фургон итальянской марки будет доступен как с ДВС, так и в виде электрокара, а вот пассажирскую версию частным клиентам кое-где предложат исключительно с электромотором.

 

Совсем недавно линейка Fiat пополнилась среднеразмерными фургоном и минивэном, для которых возродили имена Scudo и Ulysse соответственно: эти машины являются близнецами Peugeot Expert/Traveller, Citroen Jumpy/SpaceTourer, Opel Vivaro/Zafira Life и Toyota ProAce. Ну а дебютировавшая сегодня младшая модель Fiat Doblo нового поколения, как не сложно догадаться, представляет собой клона Peugeot Partner/Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo и Toyota ProAce City. Напомним, предыдущий Добло в строю с 2010 года, его производят в Турции. Любопытно, что эта страна в нынешнем релизе концерна Stellantis не упомянута: новые Фиаты будут собирать в Испании вместе с остальными родственниками. Впрочем, не исключено, что предшественник еще какое-то время задержится на конвейере турецкого предприятия.

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Как и прежде, новый Doblo будет доступен в виде фургона или пассажирского вэна. Внешне от братьев такие Фиаты отличаются разве что оформлением передней части, внутри все модели младшего семейство тоже в целом повторяют друг друга. У фургона Fiat Doblo два варианта длины (4,4 или 4,75 м), стандартная (2785 мм) или «растянутая» колесная база (2975 мм) и три исполнения (Van, Crew Cab и Combi). Минивэн пока представлен только в «короткой» версии.

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Обе модификации стали «электричками», такие варианты имеют в названии приставку E: как и остальным родственникам, им положены 136-сильный электромотор и батарея емкостью 50 кВт*ч, плюс есть несколько режимов движения. Паспортный запас хода на одной зарядке «зеленых» E-Doblo – 280 км по циклу WLTP. При этом объявлено, что в Европе пассажирский вэн предложат исключительно с электромотором, тогда как для фургона еще предусмотрены бензиновый турбодвигатель 1.2 (110 л.с.) и турбодизель 1.5 (100 или 130 л.с.). «Традиционный» Doblo комплектуется «механикой» или восьмиступенчатой автоматической коробкой (в зависимости от двигателя). 

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 К слову, родственные пассажирские модели концерна Stellantis в Старом Свете с 2022-го тоже предлагаются только в «зеленых» версиях, хотя есть и исключения (в частности, запрет на машины с ДВС затрагивает не все страны, вдобавок кое-где «традиционные» Ситроены все еще доступны для корпоративных клиентов).

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Для нового Fiat Doblo предусмотрены мультимедийная система, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида. Пассажирский минивэн по умолчанию имеет функцию системы удержания в полосе движения и мониторинга усталости водителя. За доплату для такого Doblo можно будет заказать панорамную крышу, для обеих модификаций – цифровое салонное зеркало (на него выводится изображение с камеры).

На европейский рынок новые Фиаты выйдут в ближайшее время.

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