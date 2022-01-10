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Stellantis убрал ДВС с пассажирских MPV в Европе, но есть лазейки

10.01.2022 172 1 0

Корпорация Stellantis приняла решение больше не предлагать в Европе пассажирские версии младших коммерческих моделей с двигателями внутреннего сгорания, чтобы ускорить переход к электромобилям и уменьшить риск получения штрафа за избыточные выбросы СО2.

 

Решение затронуло «каблучки» Citroen Berlingo, Opel Combo Life, Peugeot Rifter и микроавтобусы Citroen Jumpy/SpaceTourer, Opel Vivaro/Zafira Life, Peugeot Expert/Traveller. Все они отныне доступны в Европе только в электрических версиях с приставкой «е» к названию. Так, например, пассажирский Citroen e-Berlingo можно купить только со 136-сильным электромотором и батареей ёмкостью 50 кВт∙ч, полного заряда которой хватит на 280 км пробега по циклу WLTP, а Citroen e-SpaceTourer доступен с тем же электромотором, но с двумя батареями на выбор — 50 либо 75 кВт∙ч (запас хода на одной зарядке — 230 и 330 км соответственно).

Citroen e-Berlingo

Решение отказаться от версий с ДВС преподносится как очередной шаг к «озеленению» массовых брендов корпорации Stellantis в Европе, но, по данным Automotive News Europe, оно скорее принято под давлением очередного ужесточения экологических норм в ЕС, а именно из-за уменьшения выдаваемых за розеточные модели бонусов, что чревато большим экологическим штрафом для Stellantis за проданные машины с ДВС (подробно о европейских штрафах для автопроизводителей за избыточный СО2 мы рассказывали ещё в начале 2020 года). Чтобы снизить риск получения штрафа, часть моделей с ДВС лучше убрать и младшие MPV для этого хорошо подходят, так как у них уже есть электрические альтернативы.

Opel Zafira-e Life

В 2020 году Stellantis стал лидером в европейском сегменте LCV (лёгкие коммерческие автомобили), причём Citroen Berlingo оказался самым продаваемым в сегменте «каблучков». Данных за 2021 год пока нет, но статистика за первые 11 месяцев говорит о том, что Berlingo, скорее всего, уступит первое место VW Caddy, причём Volkswagen отказываться от пассажирских версий своего «каблучка» с ДВС пока не собирается. Не будет этого делать и компания Renault, у которой в младшем сегменте LCV теперь две модели — новый Kangoo и бюджетный Express. Представленный минувшей осенью новый Ford Tourneo Connect — это, напомним, клон VW Caddy.

В общем, Stellantis решил пожертвовать свой долей рынка LCV, ведь клиенты, которые не хотят покупать электромобили или у них просто нет на них денег, уйдут к конкурентам. Кстати, пассажирский Berlingo в прошлом году, по сути, заменил постепенно уходящий с рынка компактвэн C4 SpaceTourer — последний уже нельзя купить в Германии, но всё ещё можно в родной Франции.

Коммерческий Citroen Berlingo с расширенной двухрядной кабиной

Впрочем, непритязательные покупатели, которым не нужны три ряда сидений, а достаточно двух, могут купить коммерческие версии Berlingo и Jumpy с расширенной кабиной и эксплуатировать их как MPV. Berlingo в этом случае будет доступен исключительно со 102-сильным 1,5-литровым дизелем и 6-ступенчатой МКП, а Jumpy — со 180-сильным 2,0-литровым дизелем и 8-ступенчатой АКП.

Кроме того, марка Citroen по-прежнему готова предлагать пассажирские Berlingo и SpaceTourer с ДВС корпоративным клиентам, а ещё запрет на ДВС для вышеупомянутых моделей пока не затрагивает Швейцарию и страны Балканского полуострова, то есть езжайте, например, в Грецию и там покупайте желанный дизельный MPV.

Добавим, что в прошлом месяце Stellantis наладил в Германии выпуск водородных версий фургонов Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Peugeot Expert, но в свободную продажу они пока не поступили.

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1 комментарий
10.01.2022 19:40
Papirus (@sc_1968)

Когда ж наконец экологам и маркетологам врежут по клешням за уничтожение автопрома?! Ради экологической паранойи впаривать на рынке повозки с дальнобойностью 200км….

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