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Ещё одна жертва SUV: Citroen готов отказаться от компактвэна C4 SpaceTourer

08.11.2021 62 0 0

Нынешнее третье поколение французского однообъёмника, скорее всего, окажется последним.

 

Зародившийся в середине 80-х годах прошлого века жанр MPV считался очень перспективным, но сегодня вымирает из-за дрейфа покупателей в сторону кроссоверов. От вэнов в пользу SUV отказываются, конечно, не все: из-за более высокого пола в кроссоверы труднее садиться и грузить вещи, салон и багажник при прочих равных у кроссоверов получается менее просторным, чем у MPV, но любителей однообъёмников стало слишком мало, чтобы разработка и выпуск новых моделей были оправданы с экономической точки зрения.

Британский журнал Autocar приводит слова гендиретктора Citroen Винсента Кобе: он признаёт, что C4 SpaceTourer относится к последним из могикан в своём классе, что этот класс вырождается и будет заменён кроссоверами.

Citroen Grand C4 SpaceTourer

На самом деле, это не совсем так: MPV останутся на рынке как производные от коммерческих моделей. В линейке Citroen, например, сегодня есть 7-местный Berlingo, который превосходит по вместимости длиннобазный Grand C4 SpaceTourer: третий ряд у пассажирского «каблучка» более просторный. В свою очередь покупатели некогда очень популярного компактвэна Renault Scenic, который тоже скоро уйдёт в отставку без прямого наследника, могут пересесть на резко прибавивший в комфорте и оснащении «каблучок» Kangoo нового поколения.

Citroen Berlingo Multispace XL

В свете грядущего тотального перехода на электромобильные платформы пассажирские версии коммерческих автомобилей дадут потребителю ещё более просторный салон и больше возможностей трансформации, как, например,у анонсированного на днях Volkswagen ID.Buzz. В связи с этим разработка новых компактвэнов на традиционных платформах с ДВС сегодня практически лишена всякого смысла. Дебют нового BMW 2 Series Active Tourer в этом смысле является исключением из общего правила, и к тому же это премиальная модель, то есть за все издержки на её разработку в конечном итоге заплатит потребитель.

Citroen C4 SpaceTourer

Предтечей нынешнего Citroen C4 SpaceTourer стал 5-местный компактвэн Xsara Picasso, вышедший на рынок в конце 90-х и ставший любимцем таксистов и семей с детьми. Второе поколение получило наименование C4 Picasso и предлагалось в 5- и 7-местных исполнениях.

Нынешнее третье поколение компактвэна на модульной платформе EMP2 дебютировало в 2013 году, модель изначально носила имя C4 Picasso и предлагалась с коротким 5-местным либо длинным 7-местным кузовом с приставкой Grand. В 2018 году C4 Picasso был переименован C4 SpaceTourer, в 2020-м в отставку ушла 5-местная версия модели, сейчас можно купить только 7-местный Grand C4 SpaceTourer. По данным аналитического агентства JATO Dynamics, за первые три квартала этого года компактвэн Citroen разошёлся в Европе тиражом 12 784 шт., что на 36% меньше, чем в январе-сентябре 2020-го, а ведь ещё в 2016-м готовой спрос на C4 SpaceTourer превысил 100 тысяч шт.

﻿Для сравнения скажем, что продажи VW Touran в Европе с января по сентябрь этого года составили 25 686 шт. (-23%), Renault Scenic — 16 161 шт. (-38%). Премиальный Mercedes-Benz В-класса разошёлся тиражом 19 842 шт. (-40%), BMW 2 Series Active Tourer — 13 576 шт. (-40%).

Citroen C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer

Сколько ещё продержится на конвейере C4 SpaceTourer, точно неизвестно, но, полагаем, не дольше 2023 года, когда корпорация Stellantis освоит новую компактную электромобильную платформу. С российского рынка C4 SpaceTourer ушёл ещё в 2019 году, когда дилеры распродали последние 23 экземпляра.

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