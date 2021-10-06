Новый BMW 2 Series Active Tourer: «старые» ручки, скрытый выхлоп и модный салон

Компания BMW официально представила компактвэн 2 Series Active Tourer второго поколения. Автомобиль стал крупнее и получил салон в духе флагманского электрического кроссовера BMW iX, но в плане техники принципиально не изменился. Продажи в Европе начнутся в феврале следующего года.

Мировая премьера нового BMW 2 Series Active Tourer состоялась через два дня после утечки в интернет его официальной рекламной фотографии. Компактвэн первого поколения F45/F46 вышел на рынок в 2014 году и стал первой моделью BMW на платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата и базовым передним приводом. В последние годы продажи BMW 2 Series Active Tourer в Европе стремительно падали вместе со всем сегментом MPV, который считается вымирающим под натиском кроссоверов, но BMW всё же решилась на выпуск второго поколения, однако кузов теперь будет только одни — короткий, 5-дверный (прежде была также удлинённая 7-местная модификация с приставкой Gran).

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Компактвэн второго поколения с заводским индексом U06 сохранил прежнюю «тележку» и колёсную базу в 2670 мм, но габариты выросли: длина — на 32 мм до 4386 мм, ширина — на 24 мм до 1824 мм, высота — на 21 мм до 1576 мм. Колеся передних колёс увеличена на 25 мм до 1586 мм, задних — на 26 мм до 1587 мм. Дорожный просвет почти кроссоверный — 171 мм, но с опциональной адаптивной спортивной М-подвеской он меньше на 15 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая, трёхрычажная.



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У новой семейной «двушки» более динамичный, чем у предшественника профиль: наклон лобового стекла стал больше, подоконная линия имеет более лихой подъём от носа к корме, глухие передние боковые окошки переехали с передних стоек на двери. Передок получил гигантские ноздри, «заползающие» глухими секциями на плоскость капота, а корму «украшают» хромированные загогулины, дополненные у машин с пакетом M Sport (синий экземпляр на фотографиях) бутафорскими вентиляционными сетками и диффузором.



Необычное решение: отказ от дверных ручек под естественных хват в пользу старомодных «утопленных», заставляющих выворачивать ладонь — вероятно, сделано это ради улучшения аэродинамических качеств: с х = 0,26. Выхлопные патрубке теперь независимо от модификации и опций прячутся под юбкой заднего бампера, потому что подчёркивать «дымность» традиционных машин в цивилизованном мире теперь стыдно.



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Салон у компактвэна — самый прогрессивный из моделей семейства 2 Series: архитектура передней панели выполнена в стиле таковой у флагманского электрического кроссовера BMW iX, но двухэкранное табло здесь чуть скромнее в размерах — 10,25 (приборы) и 10,7 дюйма (мультимедиа). Сенсорная мультимедийная часть вместе с декоративной накладкой под ней и единственным длинным воздуховодом слегка развёрнута к водителю. Выделенного блока микроклимата нет (все настройки убраны в меню новейшей операционной системы BMW 8), всю центральную консоль занимает вещевая ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов, причём заряжаются они в вертикальном положении, так чтобы водитель видел картинку — о специальных нештатных держателях можно забыть.



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Управление трансмиссией вынесено на передний выступ «парящего» подлокотника между креслами водителя и переднего пассажира. Селектор АКП редуцирован до тумблера, версий с «механикой» больше не будет. Трёхместный задний диван имеет продольную регулировку в диапазоне 130 мм и регулируемый наклон спинок, что позволяет увеличить объём багажника на 90 л без складывания сидений. Минимальный объём багажника в зависимости от модификации составляет 406-470 л, максимальный (со сложенным задним сиденьем) — 1370-1455 л. Электропривод багажной двери входит в базовую комплектацию. Также в базу входят продвинутая система автоматического аварийного торможения с боковым зрением и центральная подушка безопасности — задел под 5-звёздный рейтинг Euro NCAP.



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На старте продаж в феврале новый компактвэн будет доступен в трёх бензиновых и одной дизельной модификациях, все — с передним приводом и 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями). Начальная бензиновая версия 218i с 1,5-литровой «турботройкой» выдаёт 136 л.с. и 230 Нм., версия 220i с тем же мотором — 156 л.с. и 240 Нм, но у неё ещё есть мягкогибридный 48-вольтовый довесок с ассистирующим стартер-генератором (19 л.с., 55 Нм). Версии 223i положен 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с отдачей в 204 л.с. и 320 Нм, он тоже идёт в комплекте с мягкогибридным довеском. Дизельной версии 218d электрический помощник не положен, её 2,0-литровый агрегат выдаёт 150 л.с. и 360 Нм.



Летом 2022 года линейка компактвэнов пополнится двумя полноприводными plug-in гибридными модификациями с вмонтированной в пол батарей ёмкостью 16,3 кВт·ч (потребителю из них доступны 14,9 кВт·ч) и электромотором, вращающим задние колёса. За привод передних колёс у гибридов отвечает 1,5-литровый бензиновый турбомотор в паре с 7-ступенчатым «автоматом». Версия 230e xDrive имеет максимальную совокупную мощность 245 л.с., версия 235e xDrive — 326 л.с. Запас хода на одной зарядке в электрическом (то есть заднеприводном) режиме — до 80 км по циклу WLTP.



Производиться новый BMW 2 Series Active Tourer будет там же, где и предшественник, — в Германии на заводе в Лейпциге, а вот китайской версии, похоже, больше не будет. Компактнвэн первого поколения собирали на совместном предприятии BMW Brilliance в Шэньяне, но спрос на однообъёмник оказался меньше ожидаемого: по данным ресурса CarSalesBase, пик продаж модели в Поднебесной пришёлся на 2017 год и составил чуть менее 16 тысяч единиц. Китайский медиа-сайт BMW дебют нового компактвэна проигнорировал, как и российский — у нас, стало быть, эту модель тоже ждать не стоит.

