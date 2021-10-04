Новый BMW 2 Series Active Tourer утёк в Сеть до премьеры: и здесь большие ноздри!

Компания BMW в ближайшее время представит компактвэн второго поколения, а первое представление о его внешности можно получить уже сейчас.

Компактвэн BMW 2 Series Active Tourer на платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата вышел на рынок в 2014 году в 5- и 7-местной модификациях, став первым автомобилем баварской марки с базовым передним приводом. Ортодоксальные поклонники BMW встретили новинку в штыки, назвав её компоновку и формфактор ересью, но рынок встретил компактвэн неплохо: в первый полный год продаж — 2015-й — в Европе, по данным ресурса CarSalesBase, было продано 85 734 единиц.

BMW 2 Series Active Tourer первого поколения (F45/F46)

В 2016-м спрос на однообъёмную «двушку» вырос до пиковых 100 502 шт., но затем стал падать. С января по июль этого года в Европе реализовано только 12 135 экземпляров баварского компактвэна, тогда как главный и, по сути, единственный конкурент — Mercedes-Benz B-класса — разошёлся тиражом 25 445 шт. Сегмент MPV вообще сейчас считается депрессивным и вымирающим под натиском кроссоверов, многие производители от таких машин оказываются (Renault, например, заменит Scenic пассажирской версией «каблучка» Kangoo), но BMW тем не менее решилась на выпуск второго поколения Active Tourer — правда, на сей раз у него не будет 7-местной версии с приставкой Gran.



Шпионские фотографии закамуфлированных компактвэнов BMW второго поколения уже не раз появлялись в Сети, на их основе наш художник Никита Чуйко сделал рендеры новинки, а сегодня инстаграм-канал cochespias опубликовал найденный где-то официальный рекламный снимок нового BMW 2 Series Active Tourer с обвесом M Sport.

Новый BMW 2 Series Active Tourer

Как видно из снимка, фирменные ноздри на передке оказались даже больше, чем мы ожидали, хотя и не такие гигантские, как у некоторых старших моделей баварской марки. Профиль компактвэна со сменой поколений стал более динамичным, его теперь вполне можно принять за кроссовер, хотя уровень пола наверняка будет ниже, чем, например, у родственного BMW X1, что сделает максимально удобной посадку-высадку и даст больше пространства над головой в салоне. Панель приборов, если верить шпионским снимкам, будет выполнена в духе таковой у электрического кроссовера BMW iX, то есть получит двухэкранное широкоформатное «табло».



Базовый привод у баварского однообъёмика останется передним, но полный тоже будет. Линейка двигателей будет состоять исключительно из трёх- и четырёхцилиндровых ДВС с гибридным довеском.

В России новый BMW 2 Series Active Tourer, скорее всего, не появится, так как компактвэн первого поколения (у нас продавалась только короткая 5-местная версия) популярности не снискал. Под вопросом и появление в Китае, где короткая версия была локализована на СП BMW Brilliance в Шэньяне, но больше 16 тысяч клиентов в года она не находила.

