Недавно в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии нового баварского компактвэна, благодаря которым можно разглядеть некоторые детали его внешности. С их помощью мы составили своё представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

Active Tourer первого и пока единственного поколения в кузове F45 был представлен в 2014 году, он стал серийной версией одноимённого концепта, показанного в октябре 2012 года на Парижском автосалоне. Кроме того, это первый переднеприводный автомобиль марки в истории. В 2018-м автомобиль получил рестайлинг, и теперь баварцы готовят полностью новую модель, тестовые образцы которой периодически попадаются в объектив фотошпионов. Компактвэн получит эволюционные изменения в дизайне, сохранив при этом практически те же пропорции. Можно ожидать появление более крупной решётки радиатора, что является одним из трендов стиля новых моделей баварской марки. Фары – наоборот, станут чуть более узкими, а их строгая графика светодиодных ходовых огней будет перекликаться с рестайлинговой «пятёркой».

Сбоку появится пара динамичных выштамповок, а одним из самых характерных элементов нового Active Tourer можно назвать дверные ручки клавишного типа. Наружные зеркала теперь будут расположены на ножках, также немного изменится форма бокового остекления в задней части. Корма автомобиля преобразится более заметно: появятся фонари новой формы с L-образными светодиодными элементами, а ниша номерного знака расположится ниже.

Новый 2 Series Active Tourer будет построен на платформе UKL, которую также имеет новый хэтчбек 1 серии. От него будут позаимствованы и большая часть моторов, включающая 3- и 4-цилиндровые турбированные варианты как на бензине, так и на дизеле. Также можно ожидать появление гибридных модификаций.

Премьера компактвэна нового поколения ожидается в первой половине этого года.

Нынешний BMW 2 Series Active Tourer 1 / 3 Нынешний BMW 2 Series Active Tourer 2 / 3 Нынешний BMW 2 Series Active Tourer 3 / 3

Сегодня в России компактвэны баварского бренда официально не представлены, а единственным представителем второй серии является 4-дверный Gran Coupe. Цены на эту модель начинаются с отметки в 2 360 000 рублей (218i DCT, 140 л.с., передний привод). Второй и последний вариант на нашем рынке – 306-сильный M235i с «автоматом» и полноприводной трансмиссией xDrive за 4 230 000 рублей в базе.

Напомним, в ноябре прошлого года BMW показала свой флагманский серийный электрокроссовер.