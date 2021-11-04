Volkswagen ID.Buzz: первые официальные фотографии, премьера — в начале 2022 года

Вчера в рамках мировой премьеры электрического купеобразного кроссовера Volkswagen ID.5 был засвечен минивэн ID.Buzz, который выйдет на европейский рынок в следующем году и у которого будет коммерческая версия (фургон).

Volkswagen анонсировал ID.Buzz ещё в начале 2017 года: тогда на автосалоне в Детройте был показан одноимённый концепт с однообъёмным кузовом и элементами дизайна в стиле классического VW T1 (он же Bulli), а серийная версия, как стало вчера известно, дебютирует в начале следующего года. По сравнению с концептом она получилась более угловатой и менее похожей на Bulli, общие пропорции скорее ближе к новенькому минивэну Volkswagen T7 с ДВС, но передок ввиду электромобильный начинки у ID.Buzz менее массивный и вдобавок, как сообщает немецкий журнал auto motor und sport, в нём разместится передний багажник объёмом около 200 л.

Концепт ID.Buzz образца 2017 года

В основе ID.Buzz лежит модульная электромобильная платформа MEB с плоской батареей в полу. Ожидается, что ёмкость батареи топ-версии составит не менее 100 кВт·ч, а запас хода на одной зарядке — не менее 500 км по циклу WLTP. Будут предложены одномоторные заднеприводные и двухмоторные полноприводные версии, а также два варианта длины. Вариантов трансформации салона будет даже больше, чем у аналогов с ДВС.



Серийный ID.Buzz в радужной камуфляжной раскраске

Картинок салона пока нет, но мелькавшие в Сети шпионские снимки говорят о том, что ID.Buzz, как и все уже известные представители ID-семейства, не поразит потребителя размером и числом экранов (их будет всего два) и большинство элементов управления будут такими же, как у ID.3, ID.4, ID.5 и ID.6. Кстати, о названии: сейчас электрический вэн обозначен именно как ID.Buzz, хотя прежде были инсайдерские сообщения о том, что ему могут присвоить индекс ID.7 или дать имя Samba (раньше так называлась туристическая версия VW T1 с открывающимся тканевым фрагментом крыши). Не исключено, что к моменту премьеры модель всё-таки переименуют.



Volkswagen T1 Samba

В сентябре Volkswagen рассказал о том, что обкатывает на прототипах ID.Buzz новую систему автономного вождения третьего уровня по классификации SAE с перспективой последующего перехода на четвёртый уровень. Разработку этой системы курирует американский стартап Argo AI, который сейчас принадлежит компании Ford и который Volkswagen в рамках альянса с Фордом в прошлом году вложил 2,6 млрд долларов.



Судя по отчётам, работа над беспилотником продвигается не очень быстро: рабочую, пригодную для коммерческого использования версию обещают представить лишь в 2025 году, а 4 уровень ожидается к 2030 году, при этом до сих пор неясно, кто и как подобные системы будет легализовывать. Скорее всего, никто и никак, и Volkswagen с большим опозданием выпустит аналог системы FSD (Full Self-Driving) от Tesla, которая всё никак не может выйти из режима бета-тестирования.

В отличие от системы FSD компании Tesla, которая ориентируется в пространстве только по спутниковой навигации и камерам, беспилотный прототип VW ID.Buzz щедро увешан радарами и лидарами, которые существенно удорожают машину.

Функционально FSD уже соответствует четвёртому уровню автономности, что Tesla наглядно продемонстрировала в августе в рамках мероприятия Tesla AI Day, но юридически это по-прежнему система второго уровня, требующая постоянного контроля со стороны водителя. То есть машина уже умеет ездить самостоятельно почти всегда и везде, но действующее законодательство не позволяет перенести на неё ответственность за безопасность на дороге, поэтому за последствия ДТП в любом случае будет отвечать водитель. Беспилотники третьего уровня пока что легализованы только в Японии, но и то с большим количеством оговорок.

