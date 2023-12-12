Обновлённый Citroen Berlingo: теперь и пассажирская версия

Внешность вэна оформили в новом фирменном стиле марки, салон тоже модернизировали, вдобавок был расширен список оборудования. Как и прежде, в большинстве европейских стран модель будет доступна только в виде электрокара, и такой Berlingo стал дальнобойнее.

Концерн Stellantis продолжает знакомить нас с рестайлинговыми LCV своих брендов. Так, коммерческие версии скопом показали в октябре, затем были отдельные премьеры линейки Opel, пассажирских Peugeot Rifter и Peugeot Traveller. Ну а теперь очередь Citroen: представлен обновленный вэн Berlingo. Как и родственники от других марок, эта модель дебютировала в виде электрокара с приставкой «е» в названии, ведь с прошлого года Stellantis продает в большинстве стран Европы исключительно «зеленые» вэны (фургоны доступны и с ДВС). Хотя кое-где в Старом свете до сих пор присутствуют «традиционные» машины, впоследствии они обновятся так же, как электрические варианты.

Было — стало

Citroen Berlingo перекроили переднюю часть, ее оформили в новом фирменном стиле бренда. Модель лишилась двухэтажной оптики, при этом ходовые огни отныне сделаны в виде трех светодиодных секций – как у только что дебютировавшего европейского кросс-хэтча Citroen C3. Отметим, у грузового Berlingo Van фары проще. И обе же модификации сменили растянутый на всю ширину двойной шеврон на лаконичную эмблему.

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Для пассажирской модели еще предусмотрен пакет Advanced Comfort XTR (именно такой автомобиль запечатлен на фирменных фото), фишки этого набора – «защитные» серебристые накладки на бамперах и красные наклейки. Вэн Berlingo по-прежнему доступен в двух вариантах длины (4,4 или 4,75 метра), с пяти- или семиместным салоном.



Внутри – новые рулевое колесо и мультимедийная система с 10-дюймовым планшетом, вдобавок Citroen Berlingo обрел цифровую приборку. Кроме того, вэну достались более комфортные передние кресла Advanced Comfort. В списке оборудования также значатся обогрев руля, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида и адаптивный круиз-контроль.



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Единственный электромотор Citroen e-Berlingo все так же выдает 136 л.с. Сообщается, что у вэна новая батарея, но емкость прежняя – 50 кВт*ч. Также заявлено, что запас хода вырос с 280 до 320 км (по циклу WLTP). Прибавка объясняется внедрением нового управляющего софта и теплового насоса.



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Полномасштабный выход на рынок намечен на весну следующего года, цены пока не объявлены. Дореформенный пассажирский e-Berlingo во Франции, например, сегодня стоит где-то от 40 000 евро.

