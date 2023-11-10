Обновлённый Opel Combo и его собратья задержатся на конвейере максимально долго

В октябре корпорация Stellantis представила новую стратегию развития в сегменте LCV (лёгкие коммерческие автомобили), она получила название Pro One и направлена в основном на расширение линейки пикапов, будущее коммерческих фургонов в ней очерчено довольно туманно, общая же цель — догнать и перегнать Ford, который сейчас является мировым лидером по объёму продаж LCV.

Stellantis продаёт лёгкие коммерческие автомобили (LCV) под марками Citroen, Fiat, Opel/Vauxhall, Peugeot и Ram, у некоторых моделей есть клоны по маркой Toyota, так как сотрудничество между Stellantis и японской компанией продолжается. В мае 2022 года Stellantis и Toyota анонсировали новое семейство больших фургонов для европейского рынка, премьера была намечена на середину 2024 года, но в стратегии Stellantis Pro One эта новинка почему-то не упомянута, зато есть абзац, где сказано, что Stellantis готовит новый специализированный большой фургон для служб доставки со сдвижной боковой дверью и рулонной багажной дверью — возможно, это и есть новая общая с Toyota модель.

Обновлённый Opel Combo Electric 1 / 3 Обновлённый Opel Combo Electric 2 / 3 Обновлённые Opel Combo, Opel Vivaro и Opel Movano 3 / 3

Также в октябре корпорация Stellantis скопом представила обновлённые «каблучки», однотонные фургоны и большие фургоны под своими дочерними брендами, а теперь дозированно сообщает подробности о каждой из новинок. На прошлой неделе были раскрыты подробности о рестайлинговом «каблучке» Peugeot Rifter, на этой — о его немецком клоне Opel Combo, причём именно на Опеле нам наконец дали рассмотреть обновлённый интерьер с 10-дюймовым полностью виртуальным щитком приборов и новым 10-дюймовым мультимедийным экраном.



Обновлённый Opel Combo Electric 1 / 3 Обновлённый Opel Combo Electric 2 / 3 Обновлённый Opel Combo Electric 3 / 3

Мультимедийная система теперь работает с быстрым процессором Qualcomm Snapdragon и поддерживает в беспроводном режиме смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Новый чуть сплюснутый руль расположением спиц напоминает руль внедорожника Range Rover последнего поколения. В салонное зеркало заднего вида вживлён экран, на который транслируются картинки с двух камер — одна установлена на корме, вторая — под правым наружным зеркалом со стороны переднего пассажира. Количество различных электронных ассистентов водителя достигло 18, среди них есть адаптивный круиз-контроль.



Обновлённый Opel Combo Electric

Снаружи обновлённый Opel Combo легко идентифицировать по полностью перекроенному передку в новом в фирменном стиле Opel Vizor и адаптивным матричным фарам (в каждой 14 светодиодов). «Каблучок» будет по-прежнему предлагаться в двух вариантах длины (4,4 м либо 4,75 м), силовые установки по-прежнему дизельные, бензиновые и одна электрическая. На фотографиях как раз показан электрический вариант, его расположенный на передней оси электромотор по-прежнему выдаёт 136 л.с., ёмкость батареи — прежние 50 кВт·ч, но благодаря новому управляющему софту и тепловому насосу максимальный запас хода на одной зарядке вырос с 280 до 330 км по циклу WLTP. Максимальная вместимость электрического «каблучка» — 4,4 кубометра, грузоподъёмность — 780 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 750 кг. Характеристики «углеводородных» версий пока не рассекречены.



Обновлённый Opel Combo Electric

Старейшей моделью Stellantis в линейке LCV является Fiat Ducato (Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel/Vauxhal Movano, Peugeot Boxer и Ram ProMaster — его клоны), он выпускается с 2006 года и регулярно получает обновления и, как оказалось, пока не собирается на покой. Automotive News Europe со ссылкой на главу подразделения Stellantis Pro One Ксавье Пежо сообщает, что Ducato сотоварищи, а также семейство однотонных фургонов К0 (Citroen Jumpy и его клоны) и «каблучки» останутся на своих нынешних платформах так долго, как это будет возможно, то есть новую отдельную платформу или платформы для них корпорация не готовит. В основе нынешних однотонных фургонов и «каблучков» лежит адаптированная легковая платформа EMP2 — видимо, младшие «рабочие лошадки» Stellantis пронесут её в следующее десятилетие, а там дальше видно будет.

