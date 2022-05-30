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  • Fiat Ducato сменит поколение в 2024 году и у него впервые появится клон от Toyota

Fiat Ducato сменит поколение в 2024 году и у него впервые появится клон от Toyota

30.05.2022 297 0 0

Stellantis и Toyota объявили о том, что расширяют сотрудничество в сегменте LCV и в середине 2024 года представят новое семейство больших фургонов для европейского рынка.

 

Сотрудничество Toyota c PSA Group в сегменте LCV началось в 2012 году: благодаря простейшему бэдж-инжинирингу японская марка вышла на европейский рынок однотонных фургонов с моделью Proace (перелицованный Citroen Jumpy второго поколения). Сегодня в европейской LCV-линейке Toyota есть актуальный Proace на базе Citroen Jumpy третьего поколения и «каблучок» Toyota Proace City на базе Citroen Berlingo третьего поколения. В начале 2021 года PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles в результате слияния образовали корпорацию Stellantis, одним из условий антимонопольного комитета для одобрение сделки было сохранение сотрудничества с Тойотой в сегменте лёгких коммерческих автомобилей, так что появление большого фургона Toyota на базе Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer было лишь вопросом времени, и вот сегодня это время определено — середина 2024 года.

Актуальный Fiat Ducato

Нынешнее третье поколение Fiat Ducato выпускается аж с 2006 года, но благодаря регулярным обновлениям модель остаётся одним из лидеров рынка LCV: по данным аналитического агентства Statista, в прошлом году Ducato разошёлся в Евпропе тиражом 87 098 шт., пропустив вперёд лишь более молодые Mercedes-Benz Sprinter (продано 116 387 шт.) и Ford Transit (91 550 шт.). Четвёртое место — у Renault Master (84 998 шт.), пятое — у рамного Iveco Daily (73 266 шт.).

Ram ProMaster

В 2013 году у Fiat Ducato появился американский клон Ram ProMaster (по американским меркам он считается среднеразмерным фургоном), в 2021 году — немецкий клон Opel Movano, а Toyota решила дождаться смены поколений исходной модели, чтобы, наконец, выйти на рынок со своей версией. Справедливости ради отметим, что «третий» Ducato, несмотря на солидный возраст «железа», умудрился недавно получить высшую оценку Euro NCAP за активную безопасность, при том что все конкуренты, участвовавшие в тестах, выступили хуже. Тем не менее ясно, что нынешнему Ducato пора готовить смену — возраст есть возраст.

Opel Movano

Сегодняшний пресс-релиз от Stellantis и Toyota скуп на подробности: известно лишь, что отряд коммерческих клонов нового поколения не будет менять прописку — фургоны и микроавтобусы для европейского рынка будут делать заводы в итальянском городе Атесса и польском Гливице (Ram ProMaster выпускают в мексиканском Сальтильо). Обязательно будет электрическая версия, причём наверняка её представят первой, как наиболее важную и перспективную. О водородной версии пока не сказано ни слова, но мы уверены, что она будет, ведь и Stellantis и Toyota сейчас активно осваивают водородную энергетику и водородные силовые установки. Название своего фургона Toyota пока не обнародовала.

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