Обновлённый Ram ProMaster: теперь с «лицом» в стиле итальянского брата

Ram ProMaster — это американская версия хорошо знакомого в Европе и в России Fiat Ducato третьего поколения, то есть немолодой (выпускается с 2006 года), но регулярно обновляемой модели. Fiat Ducato ещё в 2014 году получил раскосые фары, а Ram ProMaster всё это время выпускался практически в первозданном виде, хотя и с современным салоном. Устаревший облик тем не менее не помешал ПроМастеру в прошлом году стать второй по популярности моделью в сегменте коммерческих фургонов рынка США: по данным ресурса CarSalesBase, продано 63 361 шт., на 25% больше, чем в 2020-м. Лидером же оказался Ford Transit (99 745 шт., -24%), на третьем месте Chevrolet Express (44 355 шт., -20%), на четвёртом Mercedes-Benz Sprinter (43 574 шт., +4%), на пятом Ford E-Series (37 122 шт., +0,3%).

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К 2023 модельному году ProMaster получил передок в итальянском стиле, но это не калька с Fiat Ducato, а стилизация: фары, радиаторная решётка (хромированная либо чёрная) и бампер у ПроМастера полностью оригинальные. Компания-производитель утверждает, что новые базовые галогенные фары на 29% ярче и на 15% дальнобойнее прежних, а опциональные светодиодные фары ярче на 70% и светят на 50% дальше.



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К функциональным улучшениям относится возможность заказать версию с ещё более высокой крышей (+254 мм, но прибавка доступна только для самой длинной версии фургона) и кормовую алюминиевую дверь рулонного типа, удобную для погрузки-разгрузки в стеснённых условиях. В списке доступных электронных ассистентов водителя появилась система помощи при параллельной и перпендикулярной парковке. Также за доплату доступны цифровое зеркало заднего вида, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. В целом оснащение по части активной безопасности не хуже, чем у актуального Fiat Ducato, который недавно стал победителем на испытаниях Euro NCAP.



Обновлённый интерьер ProMaster получил ещё в прошлом году вслед за Ducato. Диагональ экрана мультимедийной системы (Uconnect 5) составляет 7 либо 10 дюймов, есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, за доплату предлагаются беспроводная зарядка для смартфона, россыпь USB-портов разного формата и полноценная бытовая розетка (115 В, 150 Вт).



Силовой агрегат только один — 3,6-литровый бензиновый «атмосферник» V6 (280 л.с., 339 Нм) в паре с 9-ступенчатой гидромеханической АКП. Привод — только передний. В следующем году появится электрическая версия ПроМастера — вероятно, с той же силовой установкой, что у электрического Ducato. Партию электрических фургонов уже заказала для своих нужд компания Amazon — та самая, у которой есть и собственная коммерческая модель, разработанная при участии стартапа Rivian.

