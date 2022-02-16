Коммерческие фургоны на испытаниях Euro NCAP 2022: только Fiat Ducato получил «платину»

Комитет Euro NCAP обновил рейтинг безопасности лёгких коммерческих фургонов (с полной массой до 3,5 т): оценка многих моделей стала выше по сравнению с прошлой сессией, проведённой в 2020 году, и впервые появился фургон, удостоившийся высшей награды — это Fiat Ducato, самый старый и при этом самый эффективный участник тестов.

Euro NCAP пока не проводит системных краш-тестов коммерческих фургонов, но в 2020 году придумал для них особую программу испытаний, оценивающую только активную безопасность, а именно работу электронных ассистентов водителя. Похожая, но всё же намного сложная программа в 2020 году заработала и для легковых автомобилей (в 2021 проведена вторая сессия), при этом остаётся в силе регулярная комплексная программа оценки безопасности легковых автомобилей с краш-тестами и ездовыми упражнениями, радикально обновлённая в том же 2020 году. То есть уровень активной безопасности оценивают все три программы, но по-разному.

Программу для фургонов мы подробно описывали в 2020 году, так что здесь повторяться не будем. Напомним лишь, что в ходе натурных ездовых тестов оцениваются системы автоматического аварийного торможения (AEB), системы контроля за полосой движения, системы контроля скорости и системы контроля состояния водителя. Итоговая оценка выставляется по четырёхбалльной системе в виде медалей: платиновая достаётся машинам, набравшим как минимум 80% от максимально возможного количества баллов за все тесты, для золотой нужно набрать 60%, для серебряной — 40%, для бронзовой — 20%. Если машина набрала меньше 20%, то остаётся без медали и Euro NCAP помечает её как нерекомендуемую к покупке.

Результаты первой сессии были опубликованы в декабре 2020 года, то есть между прошлой сессией и нынешней прошёл год с небольшим, так что вполне уместно при сравнении употреблять выражение «прошлогодние тесты/испытания/сессия и т.д.», что в официальном пресс-релизе Euro NCAP и делается. Так вот в «прошлом году» платиновых медалистов тесты не выявили, а во второй сессии достойный кандидат для получения высшей всё же нашёлся — это обновлённый в прошлом году Fiat Ducato.



В нынешнем кузове Fiat Ducato выпускается с 2006 года, но благодаря регулярным обновлениями остаётся одним из лидеров рынка LCV. В прошлом году к европейской версии Ducato «прикрутили» современные электронные ассистенты водителя (подробности опять-таки — в отдельной заметке), благодаря чему его рейтинг вырос с 28% до 88% процентов и теперь «итальянец» будет с гордостью носить платиновую медаль Euro NCAP.

Золотые медалисты — это Ford Transit (68%), VW Transporter (65%), Ford Transit Custom (63%), Mercedes-Benz Vito (61%). По сравнению с прошлой сессией прогресс отмечен у Ford Transit (было 63%) и Ford Transit Custom (было 58% и серебряная медаль).



Серебряные медали в этот раз получили Mercedes-Benz Sprinter (52%), родственные Renault Trafic (45%) и Nissan NV300, который теперь называется Primastar (45%), Peugeot Expert (44%), VW Crafter (44%), Opel Vivaro (42%), Iveco Daily (41%). Сильный прогресс благодаря недавней модернизации отмечен у Renault Trafic (в прошлой сессии было всего 11%) и менее впечатляющий, но всё же существенный — у Iveco Daily (в прошлой сессии было 30%), который в пошлом году тоже пережил обновление.

Скромные бронзовые медальки получили родственные Citroen Jumpy (37%) и Toyota Proace (37%), Opel Movano (33%), Peugeot Boxer (33%), Citroen Jumper (32%) и Renault Master (29%). Opel Movano в прошлой сессии получил всего 7%, но тогда это был клон Renault Master, а в прошлом году сменил поколение и теперь является клоном Fiat Ducato, Peugeot Boxer и Citroen Jumper, при этом фургоны Opel, Peugeot и Citroen пока не получили такого же щедрого оснащения системами активной безопасности, что есть у Ducato, а потому и оценки у них сильно хуже. Renault Master в прошлой сессии остался без медалей с рейтингом 16%, но компания Renault сделала выводы и улучшила оснащение этой модели.



Без медалей в этой сессии остался только Nissan Interstar (18%), он же в прошлом NV400, он же клон Renault Master. Только у Nissan Interstar система AEB не предлагается даже в виде опции ни в одном из вариантов, а потому бόльшую часть тестов этот фургон пропустил.

