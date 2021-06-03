Ещё раз обновлённый Iveco Daily: «струны» на передке, пневмоподвеска и новые сиденья

В мае в России стартовали продажи обновлённого Iveco Daily образца 2019 года , а в Европе тем временем для семейства рамных LCV подготовлен очередной апгрейд.

Актуальное поколение Iveco Daily выпускается с 2014 года, то есть по меркам LCV модель ещё вполне свежая, но случившееся в этом месяце обновление для неё уже третье по счёту — таким образом итальянская компания показывает, что держит руку на пульсе потребителя и не отстаёт по темпам внедрения инноваций от конкурентов. Например, в мае старожил рынка Fiat Ducato (выпускается с 2006 года) пережил очередной рестайлинг и обзавёлся опциональной пневмоподвеской. И вот теперь «пневма» появилась у Daily — оснащённые ей машины получили приставку Air-Pro.

На Iveco Daily пневмоподвеска заявлена как адаптивная, способная работать в полностью автоматическом режиме и подстраиваться под текущие дорожные условия, но у водителя есть возможность принудительно сделать её пожёстче или помягче — регулятор в виде шайбы разместился слева от руля на месте подстаканника. Разумеется, пневмоподвеска позволяет опустить кузов для облегчения погрузки-разгрузки, при этом нужную высоту можно занести в память. Применение «пневмы», по словам производителя, позволило снизить уровень вибраций в салоне на 25% и уменьшить крены в поворотах на 30%.



Линейка дизельных двигателей Daily адаптирована под финальную редакцию норм Евро 6 — ради этого пришлось применить двойной впрыск мочевины. 2,3-литровый турбодизель F1A теперь предлагается в вариантах на 116 и 156 л.с., 3,0-литровый F1C — 160 и 207 л.с. 3,0-литровая метановая версия мощностью 136 л.с. по-прежнему в строю.



Внедрена новая 6-ступенчатая механическая коробка передач, причём в паре с 2,3-литровым мотором у неё такое же крупное сцепление, как и в паре с 3,0-литровым. Интервал замены масла в МКП увеличен 350 тысяч км.

Косметических изменений немного. Снаружи это в очередной раз перерисованная радиаторная решётка: на смену «пикселям» образца 2019 года пришли три хромированные «струны». Любопытно, что похожее оформление решётки было у Daily после первого рестайлинга, но нынешние струны толще и длиннее — тянутся от фары до фары.



В салоне появились полностью новые кресла с пеноматериалом, обладающим эффектом памяти, и с более развитой боковой поддержкой. Длина подушки увеличена на 20 мм, высота передней секции увеличена на 15 мм — длинноногим водителям сидеть на таком кресле будет удобнее. Пересмотрен дизайн внешней боковой пластиковой панели под сиденьем, на которой расположены регулировки — они теперь меньше мешают водителю при входе-выходе.



В мультимедийную систему Iveco Daily добавлен голосовой помощник Driver Pal на базе ассистента Amazon Alexa, он позволяет, не отрываясь от руля, задавать параметры навигации, общаться с другими водителями, подключёнными к системе, и даёт советы по экономному вождению.



Грузовые параметры Iveco Daily не изменились: полная масса варьируется в диапазоне от 3,5 до 7,2 т, колёсная база — от 3520 до 5100 мм, объём грузового отсека фургона – от 12 до 19,6 кубометра.

