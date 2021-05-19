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  • Обновлённый Iveco Daily добрался до РФ: дизайн 2019 года и электронные ассистенты

Обновлённый Iveco Daily добрался до РФ: дизайн 2019 года и электронные ассистенты

19.05.2021 163 0 0

В Европе нынешний Iveco Daily шестого поколения пережил плановый рестайлинг ещё в 2019 году, но до России очередная порция обновок добралась только сейчас — в Москве состоялась презентация машины, продажи стартуют в этом месяце.

 

На нашем рынке Iveco Daily — единственная иностранная модель в сегменте LCV на рамном шасси, при этом диапазон модификаций сдвинут в сторону среднетоннажников, что несколько затрудняет статистическое сравнение Daily с конкурентами. Например, статистика продаж АЕБ принимает во внимание лёгкие коммерческие автомобили полной массой до 3,5 т и некоторые производные модели массой до 6 т, а полная масса Iveco Daily варьируется в диапазоне от 3,5 до 7,2 т, поэтому наиболее грузоподъёмные версии в поле зрения АЕБ не попадают.

По данным АЕБ, в первом квартале этого года в России было продано только 112 экземпляров Iveco Daily (это меньше, чем у любого из конкурентов), а по данным самой компании Iveco, которая под LCV понимает автомобили полной массой от 3,5 до 7,5 т, — продано 274 машины, и это вполне достойное четвёртое место в сегменте, хотя и бесконечно далёкое от лидирующего ГАЗа, который смог продать 9244 автомобиля.

Понятно, что без локализации производства Iveco Daily не может конкурировать с ГАЗелями NEXT по цене и преподносится скорее как премиальный продукт с более современными технологиями. В РФ поставляются машины, собранные в Италии и Испании, но «будки» и прочие надстройки для шасси Iveco Daily изготавливают российские подрядчики. Колесная база Daily варьируется в диапазоне от 3520 до 5100 мм, объём грузового отсека фургона – от 12 до 19,6 кубометра.

Рестайлинг образца 2019 года принёс Iveco Daily более крупную радиаторную решётку, новые светодиодные фары и составной (из трёх частей) передний бампер — теперь при повреждении его не нужно менять целиком. В салоне появились более компактный трёхспицевый руль, щиток приборов с 3,5-дюймовым цветным экраном бортового компьютера, клавиша электромеханического стояночного тормоза и обновлённая мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном (поддерживает смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto).

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Также в России для Iveco Daily теперь доступен полный набор электронных ассистентов водителя: система автоматического аварийного торможения (AEB), адаптивный круиз-контроль и его пробочная версия, работающая на пешеходных скоростях, система помощи при движении на уклоне, система противодействия боковому ветру. Неплохой набор, но неидеальный: в прошлогодних сравнительных испытаниях электронных ассистентов водителя, проведённых организацией Euro NCAP, Iveco Daily получил бронзовую медаль, сумев набрать лишь 30% от максимально возможного количества баллов. Тесты показали, что функционал AEB ограничен (пешеходов и велосипедистов система не видит), нет системы распознавания мёртвых зон и контроля усталости водителя.

Что до «железа», то обновление принесло Iveco Daily электроусилитель руля (он необходим для работы электронных ассистентов) и более экономичные двигатели экологического класса Евро 6 — все они снабжены системой впрыска мочевины. Разработчики уверяют, что расход топлива уменьшился на 10% при городской езде благодаря применению трубокомпрессора с изменяемой геометрией, автоматическому выключению двигателя при простоях в пробках и шинам с пониженным сопротивлением качению.

Интервал сервисного обслуживания в РФ увеличен с 20 000 до 25 000 км. 2,3-литровый турбодизель F1A выдаёт максимальные 136 л.с. и 350 Нм. 3,0-литровый турбодизель F1C доступен в вариантах на 160 л.с. (380 Нм), 180 л.с. (430 Нм) и 210 л.с. (470 Нм). Есть ещё 3,0-литровая метановая версия, у которой максимальная отдача составляет 136 л.с. и 350 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. Для ведущего заднего моста предусмотрена электронная блокировка дифференциала.

Привозить в Россию полноприводные Daily, а также электрическую версию, у которой запас хода на одной зарядке не превышает 200 км, компания Iveco не планирует.

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