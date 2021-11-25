Неудержимые: Euro NCAP проверил работу автопилота на семи новых моделях

Euro NCAP всего второй раз проводит испытания продвинутых электронных ассистентов водителя, в новой сессии приняли участие BMW iX3, Cupra Formentor, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Polestar 2, Opel Mokka-e и Toyota Yaris. У всех моделей ассистенты можно назвать автопилотом первого уровня по классификации SAE, но эксперты Euro NCAP по-прежнему избегают такого определения.

У Euro NCAP есть основная программа проверки безопасности новых автомобилей, которая включает в себя как краш-тесты, так и ездовые испытания, определяющие способность страхующей электроники избегать аварий. В прошлом году основная программа была обновлена и усложнена, но суть осталась прежней — она привязана к аварийным сценариям. Между тем всё больше новых машин оснащаются штатно либо опционально электронными ассистентами, которые рассчитаны не на аварийную, а обычную езду: они помогают водителям контролировать скорость и дистанцию до других автомобилей, распознают дорожные знаки и предупреждают о помехах при перестроении. Как правило, подобные системы называют адаптивным круиз-контролем, но конкретное название у каждого производителя своё, а функционал может сильно различаться.

По сути, речь идёт об автопилотах первого уровня по классификации SAE, но Euro NCAP избегает слово «автопилот», чтобы не вводить потребителя в заблуждение и подчеркнуть, что умная электроника и водитель работают сообща и что ответственность за безопасность в любом случае лежит на водителе.

В прошлом году для испытаний подобных систем Euro NCAP разработал отдельную программу, где комплекс ездовых упражнений не такой, как в основной программе с краш-тестами. При этом существует две версии программы испытаний ездовых ассистентов — для легковушек и для коммерческих автомобилей.

Программу для легковушек мы подробно описывали в прошлом году, когда Euro NCAP опубликовал результаты первой зачётной сессии (была ещё пробная, без оценок — её провели в 2018 году), а здесь лишь напомним, что оценки за отдельные тесты ранжируются по цветам так же, как в основной программе Euro NCAP: красный (плохо), коричневый (слабо), оранжевый (посредственно), жёлтый (хорошо), зелёный (отлично).



Общая результирующая оценка — четырёхбалльная: 1 — слабый начальный уровень поддержки водителя, 2 — умеренный уровень поддержки, 3 — хороший уровень поддержки, 4 — отличный уровень поддержки.

В нынешней сессии «четвёрки», то есть высшей оценки удостоился только электрический кроссовер BMW iX3 и его система Driving Assistant Professional. Из недостатков эксперты отметили только посредственную работу системы контроля вовлечённости водителя: в идеале должно быть сочетание датчиков контакта рук с рулём и салонной камеры, а у BMW салонная камера эту функцию не выполняет. Зато кроссовер уверенно справился с большинством упражнений, в том числе со сложными тестами на подрезание. Система Driving Assistant Professional регулирует скорость в соответствии с постоянными и временными дорожными знаками, снижает её перед проездом перекрёстков, в том числе с круговым движением. На дуге система удерживает автомобиль в полосе в широком диапазоне скоростей кроме предусмотренной тестом максимальной (120 км/ч). В случае отсутствия реакции водителя (заскучал, уснул, упал в обморок) система сама останавливает автомобиль в рамках своей полосы и включает аварийку.



Гибридный кроссовер Cupra Formentor и его вспомогательная система Travel Assist получили «тройку». К недостаткам эксперты отнесли отсутствие проекционного экрана, чтобы показываться статус работы системы непосредственно в поле зрения водителя, отсутствие салонной камеры слежения за водителем и отсутствие помощи при перестроениях. В ряде испытаний Travel Assist поздно реагировал на помеху и приводил к срабатыванию AEB (система автоматического аварийного торможения).



Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E и его система Co-Pilot360 тоже получили «тройку», при этом название Co-Pilot360 экспертам не понравилось — слишком амбициозное, оценка за информирование была снижена. Co-Pilot360 не умеет снижать скорость перед поворотами и перекрёстками, в ряде испытаний провоцирует срабатывание AEB, а удержание в полосе на дуге возможно лишь на самой низкой предусмотренной тестом скорости (80 км/ч). В случае впадения водителя в несознанку система не останавливает автомобиль, а замедляет его в пределах полосы до 10 км/ч.



Добавим, что в Северной Америке у Ford Mustang Mach-E есть более продвинутый автопилот второго уровня по классификации SAE, который позволяет убирать руки с руля, но в Европе такой пока не предлагается.

Электрический кросс-хэтчбек Hyundai Ioniq 5 и его система Highway Driving Assist II получили «двойку» из-за ограниченного функционала и частого срабатывания AEB, при этом модель похвалили за наличие проекционного экрана. Главный недостаток состоит в том, что Highway Driving Assist II просто отключается, если водитель потерял сознание — автомобиль продолжает движение без контроля, последствия этого могут быть катастрофическими.



Электрический кросс-лифтбек Polestar 2 и его система Pilot Assist оценены на два балла: слабые адаптивные способности, проблемы с распознаванием статичной помехи, создание аварийной ситуации в одном из тестов на подрезание. Зато если водитель отключится, система сама безопасно остановит автомобиль в пределах полосы.



Маленький электрический кроссовер Opel Mokka-e и его система Advanced Lane Keep Assist наработали только не «единичку» из-за ограниченных возможностей по контролю скорости, отсутствия системы помощи при перестроениях и отсутствия адекватной реакции в случае потери сознания водителем — система отключается, автомобиль катится в неизвестность.



Хэтчбек Toyota Yaris и его ассистирующая программа Toyota Safety Sense оценены всего на один балл — недостатки здесь точно такие же, как у Opel Mokka-e.



В пресс-релизе Euro NCAP по итогам этой сессии отмечено, что программа испытаний электронных ассистентов водителя в будущем будет усовершенствована: например, сейчас прорабатывается возможность законодательного регулирования действия таких систем в случае отсутствия реакции со стороны водителя. Если всех производителей обяжут замедлять неуправляемые машины, это значительно снизит вероятность возникновения аварии и часть упражнений из программы можно будет вычеркнуть.

