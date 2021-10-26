Несколько дней назад мы уже публиковали первые изображения нового Range Rover , и вот сегодня состоялась долгожданная официальная премьера. Долгожданная потому, что нынешнее, четвёртое поколение с заводским индексом L405 дебютировало еще 2012 году на Парижском автосалоне. И хотя в 2017-м автомобиль претерпел рестайлинг и модернизацию, возраст уже давал о себе знать. И вот теперь нам предложена абсолютная новая машина на новой модульной архитектуре кузова MLA-Flex. Машина построена с использованием виртуального моделирования, что позволяет декларировать британцам «новый уровень качества в премиум-сегменте».

Продажи нового Range Rover в России стартуют весной, а прием заказов должен начаться в первые недели 2022 года с комплектаций SE, HSE и Autobiography. Range Rover будет доступен со стандартной и длиной колесными базами, в пяти или шестиместном варианте.

Помните знаменитые прячущиеся в кузов ручки-невидимки на Range Rover Velar? Новый Range Rover – первый в семействе Land Rover оснащается дверями с электроприводом, обеспечивающим мягкое и плотное закрывание и систему защиты от защемления. А дизайнеры пошли еще дальше и постарались убрать какие бы то ни было выступающие элементы с поверхности кузова и сформировать монолитный облик.

Плавный переход закругленного края двери в остекление, стекла, расположенные заподлицо с металлом дверей и филигранно вписанные в силуэт фонари и фары – это не только модно и стильно. Как следствие коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,30, что выводит Range Rover в когорту самых аэродинамически эффективных внедорожников. Но и традиции сохранены – профиль узнаваем, сохранили и раздельную заднюю дверь багажника – визитную карточку Range Rover с 1970 года.

В салоне не только натуральные дерево и кожа, но и более широкий выбор отделки, включая инновационную тактильно приятную ткань Ultrafabric и материал Kvadrat. В угоду экологической моде, при производстве ткани выделяется на 75% меньше углекислого газа. Но в наши дни актуальнее система очистки воздуха, помогающая, как утверждается, «значительно сократить запахи, аллергены и количество бактерий, а также распространение вируса SARS-CoV-2». За звуковой комфорт отвечает система активного шумоподавления – она генерирует подавляющий сигнал, который воспроизводят 35 динамиков.

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Среди новаций – система активного подруливания задних колес. Электропривод на задней оси поворачивает колеса на угол до семи градусов. На низких скоростях задние колеса поворачиваются в противофазе с передними и обеспечивают радиус разворота менее 11 метров. На высоких скоростях задние колеса поворачиваются в синфазе с передними, что повышает устойчивость. Все это дополнено адаптивным круиз-контроль с ассистентом рулевого управления, позволяющим сглаживать нивелировать перемещения кузова при резких изменениях скорости. Полностью независимая подвеска, которая впервые в истории Land Rover пятирычажная на задней оси, включает пневматические рессоры, призванные эффективно отрабатывать дорожные неровности.

Новый Range Rover – первый Land Rover с электрической 48-вольтовой системой управления креном кузова Dynamic Response Pro. Электропривод корректирует работу стабилизаторов поперечной устойчивости и создает противодействующий крену максимальный момент в 1400 Нм.

В трансмиссии – интеллектуальный полный привод (iAWD) с активным задним межколесным дифференциалом и система Terrain Response 2 с режимами «Комфорт» «Динамический», «Эко», «Трава /гравий/снег», «Грязь/колея», «Песок», «Камни/малый ход» и «Брод» и технологией Configurable Terrain Response для индивидуальных выбора настроек дифференциалов, дроссельной заслонки, антипробуксовочной системы и дорожного просвета. В режиме «Брод» включается межосевая и межколесная блокировка, устанавливается максимальная высота дорожного просвета в 295 мм, закрываются все вентиляционные отверстия салона – так Range Rover может преодолеть брод глубиной до 900 мм. В этом режиме также активируется функция Wade Sensing и водитель видит глубину брода на экране мультимедиа. В системе Terrain Response предусмотрена функция «просушивания» тормозов, благодаря которой сохраняется высокую эффективность торможения после выезда из воды.

Система беспроводного обновления программного обеспечения (SOTA) позволяет устанавливать последние версии мультимедийных приложений обеспечивает быстродействие и эффективную согласованную работу всех бортовых систем обеспечивает новейшая электронной архитектуру EVA 2.0. Мультимедиа – информационно-развлекательная система Pivi Pro с самым большим за всю историю Land Rover сенсорным дисплеем диагональю 13,1 дюйма. Причем, этот экран слегка изогнут. Pivi Pro работает в паре с 13,7-дюймовой виртуальной приборной панелью высокой четкости. Для пассажиров второго ряда предусмотрена развлекательная система с регулируемыми 11,4-дюймовыми сенсорными HD-экранами в спинках передних сидений.

На всех машинах – полностью светодиодное наружное освещение с цифровыми светодиодными фарами высокой четкости с дальностью пучка до 500 метров. Система адаптивного освещения способна затенять до 16 объектов, предотвращая ослепление встречных. Как это становится принято в премиум-сегменте, Range Rover можно припарковать не садясь в него.

На старте продаж Range Rover будет предложат с дизельными шестерками Ingenium D249 и D350, а также восьмицилиндровым 530-сильным бензиновым двигателем Twin Turbo V8, прибавившим 17% в эффективности относительно предыдущего V8. Любителям супер-продвинутых технологических решений стоит дождаться появления полностью электрического Range Rover к 2024 году.