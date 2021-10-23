Пару дней назад в Сеть «утекли» изображения нового Range Rover, благодаря которым у нас есть возможность составить наиболее полное представление о внешности автомобиля.

Range Rover ведёт свою историю с 1970 года, когда появилось первое поколение модели. Оно продержалось на конвейере целых 26 лет, после чего уступила место внедорожнику второй генерации. Сегодня предлагается уже четвёртое поколение с заводским индексом L405, премьера которого состоялась в сентябре 2012 года на Парижском автосалоне. В 2017-м Range Rover получил рестайлинг, и теперь на очереди новый внедорожник, премьера которого состоится уже через несколько дней.

Благодаря опубликованным в Сети изображениям его внешность уже не является секретом. Спереди новинка очень похожа на нынешнюю модель, различия лишь в деталях: немного изменилась графика светодиодных ходовых огней, решётка радиатора получила иную отделку, в нижней части бампера расположится массивная прямоугольная вставка с дополнительными элементами светотехники. Боковины получили более чистую и простую форму, в том числе благодаря выдвижным дверным ручкам, аналогичным модели Velar. Также появятся новые U-образные декоративные элементы на передних дверях. Самое интересное во внешности нового Range Rover – его задняя часть, где особенно выделяются очень узкие фонари, вытянутые по вертикали. Также оригинально сделана нижняя часть бампера с выступающими черными элементами, в которые встроены светоотражатели. Судя по имеющимся фотографиям, внедорожник сохранит раздельную крышку багажника с откидным нижним бортом.

Range Rover пятого поколения будет построен на новой модульной платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture), которая изначально предназначалась для представительского седана Jaguar XJ следующего поколения, однако от него в последствии отказались. Эта платформа создана для моделей с электрифицированной силовой установкой, поэтому у Range Rover будет несколько гибридных модификаций. Что же касается бензиновых моторов, то здесь одной из главных новостей является отках от 5-литрового 8-цилиндрового двигателя, ему на смену придёт V8 4.4.

Презентация новинки состоится 26 октября.

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Сегодня в России нынешний Range Rover предлагается с широкой гаммой силовых агрегатов, базовым из которых является 249-сильный 3-литровый дизель – от 8 135 000 рублей. Есть также 339-сильная дизельная модификация с 8-цилиндровым 4.4, её минимальная стоимость составит 9 275 000 рублей. Самый же дорогой и мощный вариант оснащается вышеупомянутым V8 5.0, развивающим 565 л.с., цены на него начинаются с отметки в 13 251 000 рублей.

Напомним, компания Land Rover готовит ещё одну новинку – самую длинную модификацию Defender с индексом 130.