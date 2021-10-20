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До премьеры Range Rover нового поколения осталось меньше недели: первые тизеры

20.10.2021 303 0 0

Официальный дебют внедорожника британской марки пройдёт в следующий вторник, 26 октября.

 

Компания Land Rover наладила выпуск своего полноразмерного внедорожника Range Rover ещё в 1969 году. За свою более чем полувековую историю модель несколько раз сменила поколение, автомобиль актуальной генерации вышел на рынок ещё в 2012-ом. Продажи модели на старосветском рынке снижаются в течение последних трёх лет. По итогам «ковидного» 2020 года дилеры реализовали 7844 машины, что на 33% меньше, чем годом ранее. В текущем году у внедорожника положительная «динамика»: с января по август (более свежих данных пока нет) дилеры реализовали 5334 единицы, что на 9,5% больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

Тизер Range Rover нового поколения

Сейчас британский производитель готовится к презентации Range Rover нового поколения: премьера пройдёт на следующей неделе. Пока что Land Rover решил подразнить поклонников модели первыми тизерами. На первом изображении автомобиль показан в профиль, однако, оно сильно «размыто», так что разглядеть детали экстерьера пока проблематично. Пока что очевидно, что общий силуэт и пропорции останутся прежними, как и фирменные стойки чёрного цвета, за счёт которых создаётся эффект плавающей крыши.

Тизер Range Rover нового поколения

Второй тизер Range Rover следующего поколения демонстрирует автомобиль не в полном объёме: видна часть капота с названием модели на кромке, а также часть новой решётки радиатора. Её узор составлен из вытянутых небольших полых прямоугольников с закруглёнными краями и соединяющих их коротких линий.

Как мы сообщали ранее, Range Rover пятой генерации будет построен на новой платформе MLA: изначально она разрабатывалась для Jaguar XJ, но от него в итоге было решено отказаться. Эта «тележка» предназначена для выпуска моделей с электрифицированной «начинкой». Ожидается, что у внедорожника в гамме будет несколько вариантов гибридных установок: как мягкогибридные версии, так и подзаряжаемые гибриды. Кроме того, по предварительным данным, у топового исполнения SVR под капотом будет «битурбомотор» V8 объёмом 4,4 литра.

На фото: актуальный Range Rover

Напомним, актуальный Range Rover, представленный на европейском рынке, доступен с рядным 3,0-литровым турбодизелем семейства Ingenium с 48-вольтовой гибридной надстройкой. Его отдача у версий с индексом D300 составляет 300 л.с., а крутящий момент – 650 Нм; а у машин с индексом D350 мощность равна 350 л.с. (700 Нм). В России внедорожник можно купить с 3,0-литровым дизелем TDV6 , а также мотором V8 объёмом 4,4 литра.

Новинке британского бренда придётся бороться за покупателей с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, наиболее богатым версиям – с Bentley Bentayga. Отметим, в 2020 году продажи BMW X7 в Европе составили 5582 машины (на 20,2% больше, чем годом ранее), Mercedes-Benz GL/GLS разошёлся тиражом в 4795 экземпляров (в два раза больше, чем в 2019-ом), а клиенты Bentley купили 975 единиц Bentayga (на 1,6% меньше).

Дилеры начнут принимать заказы на Range Rover нового поколения сразу после официальной презентации, 26 октября. Живые продажи «пятого» внедорожника стартуют в начале следующего года. Через несколько лет в гамме модели, вероятно, появится полностью электрическая версия.

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