Peugeot Rifter обрёл собственное «лицо» после рестайлинга

Посвежевший пассажирский вэн пока представлен только в виде электрокара. У такого варианта прежняя начинка, однако он все же стал дальнобойнее.

В прошлом месяце концерн Stellantis скопом показал обновленные коммерческие модели своих брендов, включая «каблучок» Peugeot Partner. А вот рестайлинговый чисто пассажирский Peugeot Rifter сегодня удостоен отдельной премьеры. Пока рассекречен только электрический минивэн с приставкой «е» в названии, ведь с 2022 года в большинстве европейских стран марка продает исключительно «зеленый» вариант. Впрочем, кое-где в Старом свете до сих присутствуют бензиновые и дизельные Rifter, и впоследствии «традиционные» машины наверняка обновятся так же.

Было — стало

У Peugeot e-Rifter теперь собственное «лицо», не такое, как у модернизированного Partner (дореформенные модели спереди в целом повторяли друг друга). Вэну достались оригинальные фары с увеличенными диодными секциями ходовых огней (по задумке маркетологов, эти элементы должны вызывать ассоциации с когтями льва), а на верхней заглушке, имитирующей радиаторную решетку, красуются глянцевые черные пластины. Также была расширена палитра цветов кузова. Ну и разумеется, e-Rifter перешел на новую эмблему марки. Как и прежде, вэн будет доступен в двух вариантах длины (4,4 или 4,7 метра), с пяти- или семиместным салоном.



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Сам интерьер обновленного Peugeot e-Rifter еще не показали, марка ограничилась лишь описанием. Заявлено, что минивэн получил новую 10-дюймовую виртуальную приборку и аналогичного размера планшет мультимедиа-системы (раньше был 8-дюймовый дисплей), также заменили руль и материалы отделки, плюс увеличено количество USB-разъемов. В списке оборудования еще значатся панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль и улучшенная камера заднего вида.



Обновленный Peugeot e-Partner 1 / 5 Обновленный Peugeot e-Partner 2 / 5 Обновленный Peugeot e-Partner 3 / 5 Обновленный Peugeot e-Partner 4 / 5 Салон дореформенного Peugeot e-Rifter 5 / 5

Техника прежняя, e-Rifter имеет 136-сильный электромотор и батарею емкостью 50 кВт*ч (впрочем, у мотора увеличен крутящий момент – 270 вместо 260 Нм). Но при этом в Peugeot уверяют, что дальнобойность выросла: 320 км вместо 280 км у дореформенного электровэна (по циклу WLTP). Прирост объясняется внедрением новой системы рекуперативного торможения и установкой теплового насоса.



Точная дата старта продаж рестайлингового Peugeot e-Rifter пока не названа, как и цены. Дореформенный электровэн во Франции, например, стоит от 37 850 евро (без учета акций).